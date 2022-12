OnePlus skupia się na rozwoju OxygenOS. W planach 4 duże aktualizacje i nie tylko

Aktualizacja Oxygen

OS 13.1 trafi na urządzenia OnePlus w pierwszej połowie 2023 roku. Zaoferuje wiele usprawnień, które sprawią, że korzystanie ze smartfonów marki będzie przyjemniejsze. Udoskonalona funkcja OnePlus Private Safe, wprowadzona już w OxygenOS 13 wraz z innymi rozwiązaniami w zakresie ochrony prywatności, poprawi z kolei poziom bezpieczeństwa.OnePlus_OxygenOS13_security.pngNowa wersja systemu skupi się także na zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkowników. Będzie również wyposażona w szereg nowych funkcji zwiększających dostępność urządzeń dla osób borykających się z kłopotami zdrowotnymi czy dla użytkowników z niepełnosprawnością. – Pośród naszych użytkowników są osoby mierzące się z problemami związanymi z funkcjonowaniem w społeczeństwie, które zawsze jest online. Będziemy rozwijać rozwiązania poprawiające ich jakość życia – zadeklarował Crayon Hsieh, dyrektor OneLab w OnePlus.

Firma zapowiada również poprawki w zakresie doświadczeń multimedialnych oferowanych przez aplikacje takie jak albumy fotograficzne. Zwiększy się także płynność działania urządzeń dzięki kolejnym optymalizacjom oprogramowania.

Podczas wizyty w Londynie Crayon Hsieh oraz Gary Chen, dyrektor działu oprogramowania w OnePlus, zorganizowali pierwsze od dwóch lat stacjonarne spotkanie ze społecznością. W czasie forum przedstawiciele marki wymienili się z fanami cennymi doświadczeniami i uwagami, które posłużą do ulepszania kolejnych wydań i aktualizacji OxygenOS. Przedstawiciele OnePlus ogłosili ponadto, że zespół programistyczny marki opracowuje obecnie plany dalszego rozwoju systemu.– Nasza nowa strategia aktualizacji zapewni wszystkim dostęp do najnowszych funkcji i zabezpieczeń wymaganych do szybkiego i płynnego działania smartfona OnePlus przez cały okres jego użytkowania. Chcemy zapewnić taką możliwość, bo coraz więcej użytkowników zachowuje swój sprzęt na dłużej – podkreślił Gary Chen, dyrektor działu oprogramowania w OnePlus.

– Chcemy nadal realizować koncepcję produktu pozbawionego obciążeń, zapewniającego szybkie, płynne, niezawodne doświadczenia, do których użytkownicy naszych urządzeń są przyzwyczajeni już od dawna. Przyszłość OxygenOS cechuje się większym bezpieczeństwem i stabilnością, inteligentniejszymi rozwiązaniami, jak również lepszym wsparciem dla naszego, coraz szerszego, ekosystemu produktów.Podczas spotkania z fanami przedstawiciele zespołu OxygenOS omówili również ostatnie optymalizacje oprogramowania i ulepszenia wprowadzone w OxygenOS 13, czyli najnowszej wersji systemu. Rezultatem ich wdrożenia jest zwiększenie wydajności, a co za tym idzie, jeszcze doskonalsze wrażenia płynące z korzystania z systemu OnePlus. Wśród tych ulepszeń można wymienić:AI System Booster: Dzięki zaawansowanym, inteligentnym systemom zarządzania pamięcią AI System Booster umożliwia zawieszenie działania większej liczby aplikacji jednocześnie. Dzięki temu można szybko przeskoczyć z jednej aplikacji do drugiej i w ten sposób spowodować, że będzie działać szybciej, płynniej i bez zakłóceń. Umożliwia to utrzymanie wydajności na tym samym poziomie nawet w przypadku wysokiego użycia pamięci. Rozwiązaniu AI System Booster wystarczy kilka sekund, aby taki efekt osiągnąć. W rezultacie udało się uzyskać 30% wzrost płynności działania, a instalacja aplikacji stała się o 20% szybsza. Czas ich uruchamiania (w porównaniu do poprzednich wersji OxygenOS) został skrócony o 10%.

Homeland Always on Display: Nowa, dynamiczna funkcja typu Always On Display (AOD, Zawsze na wyświetlaczu) umożliwia wyświetlanie godziny, daty, powiadomień, nieodebranych połączeń i innych informacji, gdy ekran jest wyłączony.

Spotify Always on Display: OnePlus jest pierwszym producentem OEM, który oferuje muzyczne funkcje AOD. Ścisła współpraca OnePlus i Spotify zaowocowała dopracowanymi szczegółami rozwiązania Spotify AOD, takimi jak: kolory, rozmiar czcionki czy styl ikon.

OnePlus i Spotify planują w przyszłości jeszcze bardziej poszerzyć swoje partnerstwo

Dźwięk przestrzenny po raz pierwszy opracowany wspólnie z Google: OnePlus to pierwszy producent, który rozwija swoją technologię dźwięku przestrzennego (Spatial Audio) wraz z Google i Dolby, zapewniając tym samym zarówno głęboką integrację z systemem Android, jak i doskonałe wrażenia płynące z wykorzystania technologii Dolby Atmos. Wynikiem ścisłej współpracy tych trzech podmiotów jest jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań odtwarzania dźwięku przestrzennego, które obsługuje treści zarówno wielokanałowe, jak i dwukanałowe. – Jakość dźwięku to kwestia subiektywna – podkreśla Gary Chen, dyrektor działu oprogramowania w OnePlus.

– Aby ją sensownie zmierzyć, firma OnePlus utworzyła specjalną grupę zadaniową, która zajmuje się dostrajaniem jakości dźwięku na bazie feedbacku z kilku scenariuszy testowych.

Prywatny Sejf 2.0

Prywatny Sejf 2.0 w systemie OxygenOS 13 zapewnia bezpieczne udostępnianie danych. W przypadku określonych scenariuszy, OnePlus implementuje funkcję "Auto Pixelate" (Rozpikseluj automatycznie) w komunikatorach w mediach społecznościowych. Gdy użytkownicy udostępniają zrzuty ekranu z tych aplikacji, OxygenOS 13 automatycznie mozaikuje informacje prywatne, chroniąc dane przed przypadkowym wyciekiem. Aplikacja poprosi o pozwolenie na tę operację, ale użytkownik może nie wyrazić takiej zgody bądź udzielić jej w tym konkretnym przypadku lub na stałe.Aquamorphic Design: OxygenOS 13 opiera się na filozofii projektowania Aquamorphic. Kolory w OxygenOS 13 są bardziej żywe i neutralne w porównaniu z poprzednią wersją. W celu zapewnienia bardziej intuicyjnego doświadczenia użytkownika dodano przyciski z wyraźnymi obramowaniami. W systemie znalazły się także kalkulator, skrót do ekranu blokady i tym podobne aplikacje z wyraźnymi obszarami aktywnymi, dzięki którym klikanie staje pewniejsze i bardziej intuicyjne. – Dobry design może mieć pozytywny wpływ na ludzi – opowiada Crayon Hsieh, dyrektor OneLab w OnePlus.

– Wobec obecnej sytuacji na świecie, w czasach postpandemii, niepokojów społecznych i zmian klimatycznych, zespół projektowy skupił się na opracowaniu nowego designu, który złagodzi poczucie przytłoczenia bieżącymi sprawami. Aquamorphic Design oznacza uproszczony, bardziej przejrzysty interfejs wizualny, który przekłada się na angażujące, bardziej kojące środowisko użytkownika, wsparte wydajnymi funkcjami, podnoszącymi jakość cyfrowego życia.