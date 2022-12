Tworzenie produktów z udziałem społeczności to jeden z filarów marki OnePlus, a platforma OnePlus Featuring wnosi taką współpracę na kolejny, ambitny poziom. Dzięki niej wszyscy podzielający wizję OnePlus będą mieli możliwość współtworzenia wyjątkowych produktów, które będą dostępne na całym świecie, za pośrednictwem nowej Platformy.Na początku tego roku marka OnePlus przeprowadziła kilka rund głosowań wśród swoich użytkowników, aby zdecydować, który produkt powinna wyprodukować jako następny. Po podsumowaniu wyników OnePlus rozpoczął pracę nad zupełnie nowym urządzeniem w portfolio firmy – konfigurowalną klawiaturą mechaniczną. Aby upewnić się, że klawiatura zapewnia użytkownikom najlepsze wrażenia, OnePlus będzie współtworzyć produkt z uznanym producentem klawiatur mechanicznych Keychron. To pierwszy raz, kiedy OnePlus zaprosił partnera branżowego do włączenia się w proces współtworzenia produktu.Szczegóły na temat klawiatury marka poda na początku przyszłego roku. Aby otrzymywać powiadomienia o nowościach, warto zarejestrować się na platformie OnePlus Featuring.

OnePlus przypisuje swój sukces wsparciu i wkładowi swoich użytkowników

OnePlus ogłosił też dziś rekordowe wyniki globalne. Kontynuując wzrost na rynkach światowych, OnePlus odnotował wzrost o 43,8% w regionie Azji i Pacyfiku oraz wzrost o 104,6% w Indiach w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. OnePlus zajmuje również pierwsze miejsce na rynku niedrogich smartfonów premium 5G i ogólnie niedrogim segmencie smartfonów premium w Indiach w III kwartale 2022 r.– Rok 2022 to znaczący rok dla OnePlus. Bez wsparcia naszych globalnych użytkowników wiele z naszych wspaniałych osiągnięć nie byłoby możliwych – mówi Kinder Liu, prezes OnePlus. – Żyjemy zgodnie z mottem „Never Settle” i jesteśmy zaangażowani w dostarczanie klientom najlepszych produktów i doświadczeń. Cenne opinie, spostrzeżenia i pomysły naszych użytkowników motywują nas do dalszego odkrywania i stawiania sobie wyzwań.Społeczność jest siłą napędową OnePlus. Marka zorientowana na użytkownika szczyci się jedną z najbardziej aktywnych społeczności w branży, zrzeszającą obecnie ponad 30 milionów członków Red Cable Club na całym świecie i stale uwzględnia opinie użytkowników w swoich produktach. Aby lepiej współpracować z użytkownikami i wykorzystać zbiorową kreatywność, OnePlus uruchomił w maju 2021 r. program współtworzenia Power of Community, umożliwiając użytkownikom dzielenie się innowacjami w całym procesie twórczym, od pomysłu do realizacji. Od momentu powstania, Power of Community stworzyło kilka wysokiej jakości koncepcji produktów, dzięki prężnie działającej społeczności.

