Organizacja fact-checkingowa Demagog.org.pl partnerem TikToka

Ograniczanie rozprzestrzeniania się fałszywych informacji

COVID-19, klimat czy konflikty zbrojne to tematy, które okazały się podatnym gruntem do tworzenia szkodliwych, wprowadzających w błąd treści w cyfrowej rzeczywistości. TikTok jest świadomy tego, jak trudna może być walka z dezinformacją, ale też, że jest ona niezwykle ważnym i koniecznym do podjęcia wyzwaniem. Z tego względu platforma cały czas inwestuje w narzędzia, technologie i programy, które mają zapewnić użytkownikom otrzymywanie wiarygodnych informacji. Ponadto współpracuje z ekspertami, aby wzmocnić prowadzone lokalnie działania.

TikTok współpracuje już (wliczając w to Demagog), z 16 fact-checkingowymi organizacjami – każda z nich jest zweryfikowanym sygnatariuszem Kodeksu Zasad International Fact-Checking Network (IFCN), obejmującego ponad 50 języków i 100 krajów na całym świecie.

Dla wielu młodych ludzi TikTok jest głównym źródłem informacji, dlatego kwestia wiarygodności treści pojawiających się na tej platformie ma szczególne znaczenie. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie fact-checkingu, aby móc jeszcze skuteczniej walczyć z fałszywymi treściami, które stają się coraz bardziej powszechne w internecie. Naszym celem jest pomoc młodym ludziom w wypracowaniu krytycznego podejścia do treści w mediach i umożliwienie im skutecznej identyfikacji fałszywych treści - mówi Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, Prezeska Stowarzyszenia Demagog.

Demagog będzie odpowiedzialny za monitorowanie polskiego rynku, dostarczanie informacji dotyczących treści pojawiających się w sferze cyfrowej (w tym na TikToku), bezpośredni kontakt z zespołem ds. zaufania i bezpieczeństwa w sytuacji pojawiających się incydentów i rekomendowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Dezinformacja i fake newsy stanowią zagrożenie, które dotyka każdego użytkownika Internetu. Jest to globalny problem, dlatego wymaga współpracy wielu podmiotów i tylko w ten sposób będziemy w stanie osiągnąć sukces. Jako TikTok jesteśmy świadomi tego wyzwania, dlatego poczyniliśmy istotne inwestycje w rozwiązania zwalczające dezinformację i edukujące użytkowników pod kątem tego, jak mogą się przed nią chronić, również poza platformą. Współpraca z Demagogiem oraz korzystanie z ich wiedzy i rekomendacji pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo polskich użytkowników i odpowiednio reagować na lokalnie występujące zagrożenia – mówi Jakub Olek, Head of GR, Central & Eastern Europe, TikTok.

Kompleksowy model

TikTok w Zasadach Społeczności wyraźnie podkreśla, że nie zezwala na niedokładne, wprowadzające w błąd lub fałszywe treści, które mogą wyrządzić znaczną szkodę jednostkom lub społeczeństwu, niezależnie od intencji. Platforma w celu skutecznego egzekwowania zasad, wdrożyła złożony model obejmujący:

Ochronę społeczności poprzez usuwanie szkodliwej dezinformacji i wyłączanie niektórych treści z rekomendacji w sekcji „Dla Ciebie”,

Rozwijanie wiedzy i kompetencji użytkowników poprzez eksponowanie wiarygodnych informacji, stosowanie kontekstowych oznaczeń dla niektórych kont i treści oraz proaktywne komunikatu ostrzegające przed nierozważnym udostępnianiem niepotwierdzonych informacji,

Ścisłą współpracę z ekspertami i niezależnymi, akredytowanymi przez IFCN partnerami w zakresie weryfikacji faktów i oceny dokładności treści oraz zapewnienia świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z moderacją.

Program fact-checkingowy TikToka to złożony i wieloetapowy proces. Składają się na niego inteligentne technologie, odpowiednio przeszkolone zespoły moderacyjne, jak również współprace z niezależnymi instytucjami i ekspertami.

Pierwszym poziomem ochrony są modele uczenia maszynowego, które w przypadku mniej oczywistych przykładów dezinformacji, wspierane są przez zespoły moderacyjne. Treści te mogą zostać całkowicie usunięte lub, w przypadku mniej oczywistych sytuacji, ich wyświetlanie w rekomendowanych materiałach w sekcji „Dla Ciebie” może zostać ograniczone.

Platforma, jako dodatkowy środek ostrożności, w procesie weryfikacji może oznaczyć treść bannerem ostrzegającym widzów i monitem sugerującym, aby nie udostępniać treści zawierających niezweryfikowane informacje.

TikTok, oprócz zwalczania samego zjawiska dezinformacji, dokłada wszelkich starań w edukacji użytkowników. Obejmuje to odpowiednie ich oznaczanie treści w przypadku ważnych tematów, dodawanie odpowiednich informacji do hashtagów czy wyników wyszukiwania, tworzenie centrów informacji (w tym centrów wyborczych), zawierających sprawdzone wiadomości z wiarygodnych źródeł zewnętrznych i odnoszących się do wydarzeń lokalnych i globalnych, jak również zachęcanie społeczności do samodzielnego wyszukiwania i sprawdzania wiadomości.

Dalszy rozwój

TikTok regularnie udostępnia raporty dotyczące egzekwowania Zasad Społeczności i informuje użytkowników o aktualizacjach związanych z bezpieczeństwem. Więcej informacji na temat podjętych środków można znaleźć w Centrum Bezpieczeństwa.

