Rekord TikToka. 10,6 milionów aktywnych użytkowników co miesiąc

Polscy użytkownicy TikToka są kreatywni, autentyczni i wspierają siebie nawzajem. To oni sprawili, że TikTok jest miejscem, gdzie rzeczywistość i trendy przenikają ze świata kulturowego do cyfrowego i na odwrót, inspirując nawet tych, którzy nie dołączyli jeszcze do platformy. Poznajmy bliżej wyjątkowych użytkowników TikToka.

Ogromna popularność TikToka nie wzięła się znikąd. TikTok dla wielu osób stał się miejscem, w którym poczuły się komfortowo i bezpiecznie, znalazły bratnie dusze, nauczyły się gotować, sprzątać albo odkryły nowe pasje i zainteresowania. Użytkownicy poczuli, że mają unikalny wpływ na społeczeństwo tylko dzięki temu, że mogą być sobą - 70% użytkowników TikToka wierzy, że społeczności platformy mają moc zmieniania kultury. Małe i średnie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał aplikacji jako doskonałe znalazły miejsce promocji swoich biznesów, a nawet dzięki TikTokowi – je uratowały. Te wszystkie unikalne historie tworzą ponad 150-milionową społeczność w Europie, a 10.6-milionową w Polsce, dlatego dziś pragniemy wspólnie świętować dzielenie się radością na platformie.

62% użytkowników odwiedza platformę, by odkryć coś nowego. Aktorzy, muzycy, kucharze, budowlańcy, atleci, lekarze, nauczyciele – nie ma chyba profesji, grupy społecznej czy fandomu, którego nie byłoby na TikToku i która nie starałaby się zarazić użytkowników swoimi pasjami. W efekcie, w oparciu o te zainteresowania i kategorie treści, budują się całe społeczności, często bardzo nietypowe.

TikTok to globalna platforma ale można zauważyć tu ciekawe, lokalne prawidłowości. Na przykład, niektóre z wiodących w Polsce hasztagów pod kątem odtworzeń i liczby korzystających z nich użytkowników w ostatnich miesiącach to #booktokpolska, #macierzyństwo, #siłownia, #rolnictwo. Wspólny mianownik? Rozrywka. W Polsce 61% użytkowników platformy odwiedza ją w poszukiwaniu rozrywki, a 63% by poprawić sobie humor.

Made in Poland

Związek TikToka z muzyką jest silny i niezwykle istotny. Na całym świecie dzięki możliwościom platformy rodzą nowe gwiazdy. TikTok pomógł w zdobywaniu popularności wielu polskim twórcom, takim jak Kizo, Sobel, Smolasty, czy Zdechły Osa, którzy są dziś uznanymi gwiazdami. Swoją karierę konsekwentnie buduje także Anastazja Maciąg - młoda wokalistka i zwyciężczyni pierwszej edycji konkursu Rising Star organizowanego przez TikToka i Universal Music Polska. 18-latka z Olsztyna już od najmłodszych lat wykazywała ogromną pasję do muzyki, a TikTok pozwolił jej na zdobycie popularności i realizację marzeń. Platforma jest dla niej miejscem do komunikacji z fanami i dzielenia się ciekawostkami z backstage'u. Jej teledyski zdobywają setki tysięcy odsłon, a na TikToku zgromadziła już prawie 175.7 tysięcy fanów.

- Moja przygoda z TikTokiem rozpoczęła się bardzo spontanicznie, a chwilę potem trafiłam na konkurs Rising Star, który udało mi się wygrać. Poskutkowało to kontraktem z wytwórnią muzyczną. W międzyczasie to społeczność z TikToka „zrobiła mój pierwszy 1 mln” pod piosenką. W ciągu tego roku ogromnie eksperymentowałam i szukałam swojego stylu. Teraz już jestem pewna muzyki, którą chcę robić. Niedawno podpisałam kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland i to z nimi planuje wydać swoją debiutancką EP-ke. Ostatnio udało mi się być częścią konkursu premier na Opolskiej scenie, a moi widzowie w komentarzach oraz głosami wspierali mnie ogromnie i wspólnie doszliśmy do wniosku, że było to super show. Każdą piosenkę w pierwszej kolejności pokazuje moim fanom właśnie na TikToku, to tam wrzucam pierwsze fragmenty, ponieważ ich odbiór i opinia są dla mnie ogromnie ważne. W końcu dla nich to robię! Mój ostatni singiel ,,Moment” zgromadził już łącznie ponad 8 mln odtworzeń, a na TikToku powstało ponad 50 tys. kreacji z nim w tle. Jestem z tego ogromnie dumna i nie mogę się doczekać premiery kolejnego singla - mówi Anastazja Maciąg.

Nauczył mnie TikTok

43% użytkowników TikToka w Polsce korzysta z aplikacji, w celu odkrywania[4]. Dzięki przystępnej, lekkiej formie, nawet „twarda wiedza” zdobywa milionowe zasięgi. Popularność tematów stricte naukowych można zaobserwować choćby obserwując niektóre hasztagi: #EduTok ma dziś 170,4 mld wyświetleń (od marca wzrost o ponad 20 miliardów), #science ma dziś już prawie 77.4 mld odtworzeń (w marcu - „tylko” 60 mld), #TikToktaughtMe – ponad 14.9 mld wyświetleń.

Doktor z TikToka – jest sztandarowym przykładem na to, że na platformie rozrywkowej można i trzeba tworzyć naukowe, mądre treści. Najistotniejsza jest forma, a Konrad Skotnicki mimo tego, że jest naukowcem (doktorat z chemii), to doskonale odnalazł się w luźniejszej konwencji. Od 2020 roku zgromadził ponad pół miliona obserwujących, którym codziennie serwuje ciekawostki ze wszystkich dziedzin nauki. Dzięki niemu odbiorcy dowiedzieli się na przykład dlaczego tydzień ma siedem dni, a psie łapy pachną jak popcorn.

"TikTok był kluczowy dla rozwoju mojej kariery jako popularyzatora nauki. To właśnie tam 2 lata temu zacząłem prowadzić edukację związaną z naukami ścisłymi, a obecnie moje treści docierają do kilku milionów osób miesięcznie. Dzięki TikTokowi wydałem właśnie swoją pierwszą książkę, która jest pierwszą w Polsce próbą przeniesienia formatu TikToka do medium, które ma kilka tysięcy lat. TikTok pozwala mi również prowadzić edukację w sprawach istotnych społecznie, takich jak klimat, czy edukacja seksualna" - mówi Konrad Skotnicki, Doktor z TikToka.

Miejsce dla każdego

75% użytkowników powiedziało, że TikTok to miejsce do swobodnej, niezakłamanej ekspresji. Zapewnienie bezpiecznej, otwartej i przyjaznej przestrzeni, w której każdy jest mile widziany i każdy może być sobą jest niezmiennie naszym priorytetem. Twórcy, którzy codziennie publikują miliony filmów to pełne pasji, kreatywne osoby, które chcą się dzielić swoimi treściami, emocjami i pozytywną energią. Przykłady najpopularniejszych twórców w Polsce pokazują, że dla społeczności TikToka liczy się tylko to, jakim jesteś człowiekiem i co chcesz przekazać. Akceptacja dla różnorodności znajduje wyraz w wielu popularnych hasłach – kluczach. #stophate ma 1,4 mld odtworzeń, #bodypositivity – blisko 42,2 mld, a rodzima ciałopozytywność - prawie 82 mln.

Bartosz Ostałowski jest jedynym na świecie profesjonalnym kierowcą sportowym, który samochód prowadzi stopą. Jego obecność na TikToku jest inspiracją dla 413,1 tysiąca obserwujących, którym udowadnia, że warto podążać za marzeniami i mimo przeciwności losu nigdy nie wolno się poddawać. W swoich filmach pokazuje zmagania sportowe i pozasportowe, promując przy tym idee różnorodności czy inkluzywności. Dzięki TikTokowi udało mu się zgromadzić ogromną rzeszę fanów oraz zostać dostrzeżonym przez reklamodawców. Dzięki współpracom komercyjnym może realizować swoje marzenia i nieść pozytywny przekaz coraz szerzej.

- Pojawienie się na TikToku pozwoliło mi dotrzeć do nowej grupy docelowej i przedstawić jej mój driftingowy świat. W swoich filmach pokazuję nie tylko moje przejazdy na torze, ale także kulisy i ciekawostki ze świata motorsportu. Staram się także reagować na trendy, które pojawiają się w aplikacji i tworzyć rozrywkowe, motoryzacyjne treści. Dzięki takiej strategii moje filmy trafiają do wielu moich fanów, a część z publikowanych treści stała się viralem. Moja historia sprawia, że w komunikacji pojawia się także element motywacji. Otrzymuję wiele wiadomości i komentarzy, że moja aktywność sportowa inspiruje moich obserwatorów do pokonywania własnych barier - komentuje Bartosz Ostałowski.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni każdej z 10,6 milionów osób w całej Polsce, które co miesiąc odwiedzają naszą platformę, aby czerpać inspirację, uczyć się nowych umiejętności i łączyć się z innymi poprzez wspólne doświadczenia.

*Dane dotyczące liczby użytkowników zostały wyliczone na podstawie średniej miesięcznej liczby aktywnych użytkowników w Polsce, za okres od kwietnia do września 2023 roku. Metodologia została opracowana w celu spełnienia wymogów ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i opiera się na kryteriach określonych przez Komisję Europejską.