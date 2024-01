OVHcloud rozszerza ofertę AI opartą o nowe serwery Bare Metal

Aby urzeczywistnić rewolucję AI , strategia OVHcloud w zakresie AI koncentruje się na oferowaniu czterech kluczowych elementów, począwszy od wydajnych i potężnych zasobów obliczeniowych, zoptymalizowanych zbiorów danych, narzędzi w formie oprogramowania przez zaawansowane umiejętności.

Zasoby obliczeniowe z szeroką gamą procesorów GPU do obsługi centrów danych

Aby uprościć organizacjom dostęp do łatwej i przystępnej cenowo sztucznej inteligencji, OVHcloud wykorzystuje 20-letnie doświadczenie w dziedzinie infrastruktury dzięki unikalnemu, pionowo zintegrowanemu modelowi. Grupa zapewnia przyjazne dla środowiska zasoby obliczeniowe korzystające z autorskiego systemu chłodzenia wodnego. Oprócz zapowiedzianego wcześniej procesora NVIDIA DGX H100, dostępnego dla wybranych klientów, Grupa wprowadza dziś nowe instancje obliczeniowe GPU z NVIDIA H100 PCIe w konfiguracji od 1 do 4 układów, dużą ilością pamięci RAM oraz wydajną lokalną pamięcią masową. Dostępny od zaraz, NVIDIA H100 PCIe dołącza do oferty NVIDIA A100, a także dostępnych wkrótce procesorów NVIDIA L40S, NVIDIA L4 i NVIDIA A10.

Dla organizacji, które korzystają z dedykowanych serwerów Bare Metal z mocą GPU do zastosowań takich jak uczenie maszynowe, głębokie lub wdrażają duże modele językowe, OVHcloud wprowadza nowe serwery referencyjne HGR-AI-2 z procesorem GPU NVIDIA L40S. Nowy serwer HGR-AI-2, dostępny wiosną tego roku, wykorzystuje procesor graficzny NVIDIA L40S z rdzeniami Tensor czwartej generacji i silnikiem FP8 Transformer Engine, zapewniając wysoką wydajność niezbędną do obsługi zadań związanych z AI zarówno w zakresie uczenia, jak i wnioskowania.

Jeszcze w tym roku zostaną wprowadzone nowe serwery SCALE GPU dla klientów potrzebujących serwerów Bare Metal wyposażonych w procesory graficzne. Trzy nowe produkty z linii procesorów graficznych SCALE znajdą zastosowanie w renderowaniu 3D, obróbce wideo i wnioskowaniu opartym na danych, dzięki procesorom graficznym NVIDIA L4 Datacenter. Oparty na architekturze GPU NVIDIA Ada Lovelace, NVIDIA L4 jest uniwersalnym procesorem graficznym dla każdego obciążenia z rozszerzonymi możliwościami sztucznej inteligencji i wideo, zapewniającym wydajne zasoby obliczeniowe dla grafiki, symulacji, nauki o danych i analizy danych.

Optymalizacja zbiorów danych dzięki OVHcloud Data Platform maksymalizującej prywatność danych

Obok wprowadzanych nowości i zgodnie z przyjętą strategią AI, OVHcloud poszerza portfolio danych i narzędzi. OVHcloud Data Platform jest nową, kompleksową usługą ogłoszoną podczas OVHcloud Summit i jest rozwiązaniem typu low-code do zarządzania i analizy danych. Oferuje klientom kompletną i łatwą metodę zarządzania danymi z możliwością gromadzenia (za pomocą ponad 50 konektorów), przechowywania, analizowania i wizualizowania danych oraz zarządzania nimi.

Nowe rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo danych przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami. Usługa OVHcloud Data Platform ułatwia analitykom danych i analitykom biznesowym start nowych projektów za pomocą kilku kliknięć, poprzez wybranie interesujących ich informacji w usłudze Data Lakehouse. Rozwiązanie jest przeznaczone do zastosowań takich jak efektywniejsze zarządzanie relacjami z klientami lub zoptymalizowane zarządzanie zapasami.

Bezserwerowe narzędzia dla sztucznej inteligencji i ekosystemu partnerów

Od fazy koncepcyjnej po produkcję, OVHcloud intensywniej wesprze pracę klientów z danymi poprzez łatwy w użyciu zestaw bezserwerowych narzędzi: AI Notebooks, AI Training i AI Deploy, zaprojektowanych pod kątem eksperymentowania z użyciem danych, trenowania modeli i wprowadzania ich do produkcji.

Narzędzia te to zaawansowane rozwiązania, oparte na stworzonej przez OVHcloud wydajnej infrastrukturze do obsługi sztucznej inteligencji, w tym ogłoszonych niedawno procesorach NVIDIA H100 PCIe, A100, V100S oraz nadchodzących L40S i L4, i wykorzystujące technologie będące branżowym standardem. Zostały zaprojektowane tak, aby szybko i łatwo umożliwić efektywną pracę analitykom danych i inżynierom zajmującym się uczeniem maszynowym.

Ponadto OVHcloud rozwija usługę AI Endpoints. Bezserwerowe rozwiązanie skierowane do twórców oprogramowania i integratorów. OVHcloud AI Endpoints zapewnia dostęp do wielu różnych modeli AI poprzez proste w obsłudze punkty końcowe interfejsu programowania aplikacji, które nie wymagają od użytkownika specjalistycznej wiedzy. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury OVHcloud usługa AI Endpoints udostępnia pełną ochronę danych (wejściowych i wyjściowych) i oferuje programistom możliwość testowania punktów końcowych przed wysłaniem żądań API. Obejmując dostęp do szeregu wiodących na rynku modeli AI, takich jak BERT, YOLO lub Mistral 7B, usługa AI Endpoints zaoferuje w dniu premiery wiele różnych modeli.

Firma wprowadza również usługę AI App Builder – w pełni zarządzane bezserwerowe rozwiązanie do łatwego tworzenia kontekstowych asystentów opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Narzędzie to umożliwia klientom wprowadzanie prywatnych zbiorów danych w bezpiecznym środowisku chmurowym, wybieranie najnowszych dużych modeli językowych jednym kliknięciem, a następnie wdrażanie kodu gotowego do wykorzystania w aplikacji. Wersja alfa usługi jest już dostępna tutaj.

Planując rozwój ekosystemu zaawansowanych umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją OVHcloud współpracuje z wieloma integratorami i partnerami. Firma oferuje webinaria w tym zakresie, a jej przedstawiciele będą obecni na festiwalu sztucznej inteligencji World AI Cannes Festival w Cannes we Francji w dniach 8-10 lutego.

"Naszą misją w OVHcloud jest uczynienie sztucznej inteligencji dostępnej i łatwej w użyciu dla firm, zwłaszcza biorąc pod uwagę złożoność tej dziedziny i związane z nią wyzwania. Z dumą przedstawiamy kompletną gamę rozwiązań, które pomogą organizacjom w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję. Nowa oferta OVHcloud zapewnia wszystko, czego potrzebują przedsiębiorstwa, aby odnieść sukces w transformacji, dzięki korzyściom płynącym z naszej otwartej i zaufanej chmury, niezrównanemu stosunkowi wydajności do ceny oraz tak pożądanej "odwracalności". Dzięki innowacyjności zakorzenionej w podstawowych wartościach OVHcloud, to dopiero początek naszej podróży w kierunku AI" – powiedział Michel Paulin, CEO OVHcloud.

Cena i dostępność

Instancje GPU OVHcloud z układem NVIDIA H100 PCIe są już dostępne w chmurze publicznej w cenie od 2,80 euro za godzinę. Zarządzane rozwiązania AI oparte na układzie H100 PCIe są dostępne w cenie 3,10 euro za godzinę (fakturowane za minutę).

Instancje GPU NVIDIA L40S, L4 i A10 pojawią się wiosną tego roku w chmurze publicznej w cenie od 1,40 euro za godzinę za instancje L40S oraz 0,75 euro za godzinę za instancje L4. Nowe serwery dedykowane HGR-AI-2 Bare Metal będą dostępne jako referencje do zamówienia w marcu w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a następnie w Azji. Rozwiązania SCALE-GPU pojawią się w tym roku w tych samych regionach geograficznych.

Polecany artykuł: OVHcloud wprowadza usługę Identity and Access Management

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.