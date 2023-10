OVHcloud wprowadza usługę Identity and Access Management

Górskie szlaki w Beskidzie Sądeckim z ładowarkami do rowerów elektrycznych

Usługa OVHcloud Identity and Access Management jest dostępna poprzez scentralizowany interfejs użytkownika bezpośrednio z poziomu panelu sterowania OVHcloud oraz poprzez interfejs programowania aplikacji OVHcloud. Umożliwia szczegółowe zarządzanie uprawnieniami bezpieczeństwa oraz pełną kontrolę nad dostępem do cyfrowych zasobów przedsiębiorstwa. Usługa OVHcloud IAM, dostępna w rozwiązaniach Public Cloud, Hosted Private Cloud i Webcloud, w tym w dedykowanym hostingu, pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa, zapobiegając atakom z użyciem złośliwego oprogramowania, zwiększa poziom zgodności i efektywności zespołów IT oraz udoskonala funkcjonowanie operacji logowania użytkowników.

Rozwiązanie OVHcloud IAM z Identity Federation pozwala klientom na łączenie się z wybranym przez nich katalogiem firmowym (za pomocą logowania jednokrotnego – SSO). Wysoce szczegółowe zarządzanie regułami zabezpieczeń obejmujące wszystkie produkty z oferty OVHcloud umożliwia łatwiejsze niż dotychczas tworzenie grup użytkowników, ustalanie minimalnej liczby przyznawanych domyślnie zezwoleń oraz korzystanie z tokenów OAuth2 w regułach IAM i uwierzytelnianie poprzez interfejs programowania aplikacji OVHcloud.

Funkcje IAM są również obsługiwane przez dostawcę Terraform OVHcloud, dzięki czemu zespoły IT mogą w pełni zautomatyzować swoje wdrożenia OVHcloud. Funkcje takie jak audyty i dzienniki pozwalają na śledzenie dostępu w celu zapewnienia zgodności z przepisami i standardami związanymi z ochroną danych i bezpieczeństwem.

– Dbamy o naszych klientów i nieprzerwanie dodajemy do usługi Identity and Access Management nowe funkcje. Po wdrożeniu zarządzania tożsamością federacyjną w rozwiązaniach IaaS, z dumą wprowadzamy teraz szczegółowe zarządzanie regułami zabezpieczeń w naszych zaufanych usługach chmurowych. Dla naszych klientów jest to kluczowe udogodnienie, oferujące im najbardziej zaawansowane funkcje – podsumowuje Thierry Souche, dyrektor ds. technologii w OVHcloud.

Pełna kontrola dzięki IAM w ramach bezpiecznej i zrównoważonej oferty

Najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem to odpowiedź OVHcloud na potrzeby działów informatycznych w zakresie szczegółowego zarządzania regułami dostępu i tożsamości federacyjnej w zaufanej chmurze. Nowe rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z innymi usługami OVHcloud i dostępne we wszystkich rozwiązaniach w ofercie produktów firmy.

OVHcloud ma wieloletnie doświadczenie w zakresie infrastruktury i oferuje zaufaną chmurę w przyjaznych dla środowiska centrach danych. Wykorzystują one jedyny w swoim rodzaju model działania oparty na specjalnie opracowanym systemie chłodzenia cieczą, który sprawia, że oferowana przez firmę chmura jest zrównoważona, pozwalając klientom firmy osiągnąć najlepszą w branży efektywność zużycia energii i wody (PUE/WUE).

