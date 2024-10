Październikowa premiera nowych przydatnych funkcji urządzeń Pixel [WIDEO]

Co nowego w Androidzie 15? Ważne zmiany dla posiadaczy smartfonów

Nowy Infinix HOT 50 Pro+ to najcieńszy na świecie smartfon z zakrzywionym ekranem

Rozmowy z Gemini bez użycia rąk na słuchawkach Pixel Buds

Zgodnie z zapowiedziami Google przy okazji premiery słuchawek Pixel Buds Pro 2, można teraz uzyskać dostęp do Gemini na wszystkich modelach Pixel Buds. Niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta ze słuchawek Pixel Buds Pro, Pixel Buds A-Series, czy z oryginalnych Pixel Buds, możecie porozmawiać z Gemini, aby uzyskać wskazówki dojazdu, poprosić o informacje z wiadomości e-mail lub przeprowadzić na głos burzę mózgów za pomocą funkcji Gemini Live. Aby rozpocząć, wystarczy powiedzieć: „OK Google, porozmawiajmy”.

Funkcja Gemini Live jest teraz bezpłatnie dostępna dla wszystkich użytkowników Pixela. Rozszerzamy również jej dostępność na nowe rynki – w tym Niemcy i Brazylię – aby więcej osób mogło omawiać nowe pomysły lub rozmawiać z Gemin, będąc w ruchu.

Gemini i zrzuty ekranu na Pixelu

Teraz z dowolnego miejsca na smartfonie można dzięki Gemini znaleźć coś, co zapisaliście za pomocą zrzutów ekranu na Pixelu. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i poprosić Gemini, aby np. wyszukał markę butów zapisaną w zrzutach ekranu, a Gemini przeniesie Was do tego właśnie pliku.

Izolowanie dźwięków za pomocą magicznej gumki do dźwięków w celu ulepszania swoich filmów

Magiczna gumka do dźwięków redukuje rozpraszające dźwięki w filmach, takie jak wycie wiatru czy hałaśliwe tłumy. Teraz dzięki nowym możliwościom edycji można sprawić, że określone dźwięki będą słyszalne głośniej lub ciszej. Można również wyizolować głosy, aby zmieniać ich natężenie w sposób niezależny, dzięki czemu dźwięk w Waszych filmach będzie krystalicznie czysty. Ta funkcja jest już dostępna na telefonach Pixel 8 i nowszych.

Niesamowite zdjęcia podwodne

Obecnie można użyć dowolnego wodoodpornego etui, aby uchwycić wyjątkowe chwile pod wodą, np. podczas nurkowania z rurką czy pływania. Jest to możliwe dzięki ulepszonym funkcjom fotografii podwodnej i nagrywania wideo, które sprawiają, że kolory wyglądają na bardziej nasycone i wyraźniejsze.

Piękne zdjęcia dzięki ulepszeniom dotyczącym astrofotografii w trybie nocnym

Ulubiona funkcja astrofotografii otrzymuje przydatną aktualizację, która umożliwi łatwe robienie oszałamiających zdjęć gwiazd za pomocą trybu nocnego w Pixelu. Wkrótce będziecie mieć dostęp do funkcji astrofotografii z suwaka trybu nocnego. Wystarczy dotknąć ikony trybu nocnego, przewinąć do opcji Astro i nacisnąć przycisk migawki. Będziecie mieć 5 sekund na skierowanie telefonu w stronę nocnego nieba, aby następnie zrobić piękne zdjęcia. Idealną okazją do uchwycenia takich zjawisk była niedawna zorza polarna w USA.Zaktualizowana funkcja astrofotografii na Pixelu 8 Pro

Ponadto tryb nocny stworzony z myślą o Instagramie pozwala teraz robić wyraźne, realistyczne zdjęcia w nocy oraz w słabym oświetleniu bez lampy błyskowej – bezpośrednio w aplikacji Instagram.

Bardziej precyzyjne pomiary temperatury

Aplikacja Termometr na Pixelu 8 Pro działa teraz razem z aparatem, dzięki któremu można precyzyjnie wycelować termometr w obiekt, którego temperaturę chcecie zmierzyć. Za pomocą wizjera można uzyskać odczyty temperatury na żywo z prawie każdej powierzchni. Następnie można zapisać wyniki, aby wrócić do nich później.

Skuteczniejsza walka z alergią sezonową dzięki aplikacji Pogoda na Pixela

W aplikacji Pogoda na Pixela dostępna jest teraz opcja śledzenia indeksu pylenia, dzięki czemu przed wyjściem z domu można sprawdzić aktualne stężenie różnych alergenów. Aplikacja wyświetla też prognozy dla alergików. Z nowej aplikacji Pogoda na Pixela i jej przydatnych funkcji, takich jak wskaźniki jakości i wilgotności powietrza, będzie teraz można korzystać na większej liczbie telefonów Pixel.

Więcej przydatnych widżetów na Pixelu

Znalezienie najlepszych widżetów dla telefonu Pixel jest teraz jeszcze łatwiejsze. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać palec na ekranie głównym, aby dostosować jego wygląd, zobaczyć rekomendacje dotyczące kategorii widżetów, takich jak Społecznościowe lub Rozrywka, a także wyświetlić podgląd tego, jak będą wyglądać na ekranie głównym.

Ulepszone filtrowanie połączeń dla użytkowników w Wielkiej Brytanii i Japonii

Filtrowanie połączeń będzie teraz działać jeszcze lepiej w przypadku użytkowników w Wielkiej Brytanii i Japonii. Osoba dzwoniąca będzie słyszała bardziej naturalnie brzmiący głos, a osoba odbierająca połączenie będzie mogła w czasie rzeczywistym obserwować rozmowę, aby podjąć decyzję, czy chce odebrać. Ponadto w Wielkiej Brytanii wprowadzamy ulepszone odpowiedzi, dzięki którym bez konieczności odbierania telefonu będzie można np. potwierdzić spotkanie lub rezerwację.

Nowy poziom bezpieczeństwa telefonów

Ochrona w razie kradzieży to zestaw narzędzi, które chronią Wasze urządzenia. Blokada po wykryciu kradzieży wykorzystuje AI od Google oraz czujniki ruchu w telefonie, aby wykryć, czy ktoś wyrwał właścicielowi telefon z ręki i próbuje uciekać (biegnąc, na rowerze lub samochodem). Następnie może automatycznie zablokować ekran telefonu. Można również użyć blokady zdalnej, aby szybko zablokować telefon za pomocą dowolnego urządzenia, używając tylko swojego numeru telefonu i szybkiej dodatkowej weryfikacji. Dzięki temu będziecie więcej czasu na odzyskanie swoich kont.

Poufność informacji przede wszystkim

Zapewne macie na swoich telefonach aplikacje zawierające poufne informacje, które chcecie chronić przed ciekawskimi spojrzeniami. System Android 15 na telefonie Pixel umożliwia utworzenie oddzielnej przestrzeni prywatnej dla aplikacji, których nie chcecie pokazywać innym. Możecie też zabezpieczyć je osobnym kodem PIN.

Jeszcze więcej ulepszeń

Wasze telefony mogą teraz automatycznie dostosowywać intensywność wibracji dzwonków, powiadomień i alertów. Dzięki temu bez problemu usłyszycie telefon w hałaśliwym otoczeniu, a w cichych miejscach, takich jak biblioteka czy biuro, nie będzie nikomu przeszkadzał.

Najlepsi przyjaciele na wyciągnięcie ręki

Bądź bliżej najważniejszych osób dzięki zegarkom Pixel Watch. Wszystkie trzy generacje zegarka mają teraz indywidualny kafelek kontaktów, który umożliwia szybki dostęp do ulubionych kontaktów i błyskawiczne dzwonienie, wysyłanie wiadomości oraz przeglądanie szczegółów.

Emotikony w odpowiedzi na e-maile prosto z zegarka

Teraz w Gmailu można wysyłać i przeglądać emotikony bezpośrednio z zegarka Pixel Watch. Wypróbuj tę opcję i dodajcie kciuk w górę lub uśmiechniętą buźkę w odpowiedzi na kolejnego e-maila.

Wykrywanie utraty tętna dostępne w kolejnych regionach

Na początku roku na zegarku Pixel Watch 3 wprowadziono innowacyjną funkcję wykrywania utraty tętna, która umożliwia rozpoznanie momentu, gdy serce przestaje nagle bić np. z powodu zatrzymania krążenia lub oddechu albo zatrucia. W kolejnym kroku ze sparowanego telefonu lub zegarka mogą zostać wezwane służby ratunkowe. Funkcja wykrywania utraty tętna jest teraz dostępna dla użytkowników zegarków Pixel Watch 3 w trzech kolejnych krajach – Belgii, Włoszech i Hiszpanii.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.