Miss AI została wybrana! Do rywalizacji ,,zgłosiło się" 1,5 tysiąca sztucznie wykreowanych piękności z całego świata. Tytuł Miss i nagrody warte w sumie 13 tys. dolarów zdobyła reprezentantka Maroko. Influencerka stworzona została przy pomocy sztucznej inteligencji przez Myriam Bessę z Casablanci. Kenza Layli jest aktywna na Instagramie, gdzie ma już prawie 200 tysięcy obserwujących!

"Podziękowania dla wszystkich, którzy byli ze mną i wspierali mnie podczas tego niesamowitego doświadczenia. Ta nagroda jest uhonorowaniem wszystkich naszych wysiłków w świecie AI!" - napisała twórczyni Layli.

Wszystkie uczestniczki były oczywiście ,,doskonałe". Miały nienaganne ciała i twarze, lecz nie tylko to liczyło się w ocenie jury.

Pierwsza Miss AI wybrana - jak oceniano wirtualne uczestniczki?

Kenza Layli pokonała wiele wirtualnych piękności. Wszystkie były surowo oceniane pod kątem między innymi:

urody, umiejętności,

korzystania z technologii,

zasięgów w mediach społecznościowych.

W jury znalazła się miedzy innymi Aitana Lopez, najpopularniejsza modelka AI z Hiszpanii. Kolejne dwie wicemiss pochodzą z Portugalii i Francji. Lalina z Francji ma ponad 95 tys. obserwatorów na Instagramie. Olivia C z Portugalii to wirtualna podróżniczka obserwowana przez ponad 12 tys. osób. Jej zdjęcia to według oceny jury prawdziwie nastrojowe pocztów z krajów, które ,,odwiedza".