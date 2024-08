Urządzenia audio zasilane słońcem. Premiera szwedzkiej marki w Polsce

Elon Musk stworzył „aimbota” do gier. Pierwszy na świecie pacjent Neuralink opowiada o implancie

Urządzenia Urbanista z serii Solar są zasilane panelem fotowoltaicznym Powerfoyle™, dzięki czemu nie ma konieczności ładowania ich za pomocą kabla. Co ważne, akumulator uzupełnia się zarówno pod wpływem światła naturalnego, jak i sztucznego. W słuchawkach nausznych Los Angeles oraz dousznych Phoenix zastosowano tryb transparentny, za sprawą którego użytkownik nie musi ich zdejmować, by słyszeć dźwięki otoczenia. Oba urządzenia są wyposażone w zaawansowaną hybrydową technologię aktywnej redukcji szumów oraz mikrofony redukujące szumy, które wyciszają dźwięki otoczenia. Zastosowana w tych modelach funkcja wykrywania uszu automatycznie wstrzymuje odtwarzanie muzyki po wyjęciu słuchawek z uszu i wznawia ją po ponownym włożeniu.

Niemal nieskończony czas odtwarzania

Słuchawki nauszne Urbanista Los Angeles umożliwiają praktycznie nieskończony czas odtwarzania muzyki ze względu na umiejscowienie panelu słonecznego na górnym pałąku. Przy pełnym naładowaniu urządzenia bateria o pojemności 750 mAh pozwala na do 80 godzin użytkowania. Urządzenie posiada łączność Bluetooth 5.0 z zasięgiem do 10 m. W zestawie ze słuchawkami znajduje się wygodne etui, a także kabel USB-C.

Solarne etui ładujące

Słuchawki douszne Urbanista Phoenix posiadają w zestawie etui ładujące o pojemności 400 mAh, które magazynuje energię ze światła wystarczającą na 34 godziny odtwarzania, a same słuchawki działają do 8 godzin po pełnym naładowaniu (bateria w każdej słuchawce ma pojemność 45 mAh). W urządzeniu zastosowano łączność Bluetooth 5.2 i jest ono odporne na zachlapania – posiada klasę wodoszczelności IPX4 – dzięki czemu słuchawek można bezpiecznie używać podczas uprawiania sportów oraz aktywności na świeżym powietrzu bez względu na warunki atmosferyczne.

Wodoodporny głośnik z wydajnymi przetwornikami

Bezprzewodowy głośnik Urbanista Malibu jest wyposażony w akumulator o pojemności 1800 mAh, gwarantujący 20-godzinne użytkowanie. Ochrona IP67 gwarantuje pyłoodporność i wodoodporność, co pozwala na bezpieczne użytkowanie także na świeżym powietrzu. Głośnik zasilany jest przez dwa 10-watowe przetworniki o wysokiej wydajności. Urządzenie wyposażone jest w łączność Bluetooth 5.2, istnieje także możliwość ładowania go za pomocą kabla USB-C dołączonego do zestawu.

Skandynawski design dostępny już na ponad 90 rynkach

Urbanista to szwedzka marka założona w 2010 roku, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości sprzętu audio. Łączy skandynawską estetykę z innowacyjnymi technologiami, oferując produkty zaprojektowane z myślą o dynamicznym miejskim stylu życia, do czego nawiązuje nazwa marki. Jej urządzenia wyróżnia minimalistyczny, elegancki design oraz wysoka jakość dźwięku. Sprzęt audio Urbanista jest obecnie dostępny w 30 tys. sklepów na ponad 90 rynkach, w tym w Ameryce Północnej, Australii i Azji. Urbanista kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój i ekologię, starając się minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Urządzenia marki są już premierowo dostępne w Polsce, za dystrybucję marki Urbanista w naszym kraju odpowiada firma 4cv Mobile. Słuchawki nauszne Urbanista Los Angeles dostępne są w wariancie szarym oraz czarnym w cenie 859 zł, natomiast douszne Phoenix w kolorze piaskowym oraz czarnym w cenie 700 zł. Z kolei głośnik Urbanista Malibu występuje w szarej oraz czarnej wersji kolorystycznej w cenie 1000 zł.