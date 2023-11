Piotr Wieczorek, prezes FOTC: małe firmy mają dostęp do technologii gigantów

Prezes FOTC: elastyczność chmury zapewnia gotowość na to co jest nieprzewidywalne

Z Piotrem Wieczorkiem, prezesem FOTC spotkaliśmy w trakcie Google Cloud Summit w Warszawie, wydarzenia którego partnerem jest Superbiznes. Jak podkreślał w rozmowie z nami Piotr Wieczorek, FOTC pomaga firmom wdrażać rozwiązania związane z Google Cloud. Skupia się to na trzech obszarach, pierwszym jest kontrola kosztów, optymalizacja i konfiguracja środowiska, tak aby było pewne, że klienci płacą za to czego potrzebują i na ile wykorzystują możliwości chmury. Drugim obszarem jest bezpieczeństwo, FOTC skupia się na tym, a środowisko pracy było zabezpieczone, a pracownicy korzystający z zasobów robili to w sposób bezpieczny. Trzeci obszar, to kompetencje, których obecnie na rynku brakuje.

- Kompetencji poszukują poszukują zarówno firmy zatrudniające pracowników, jak i dostawcy chmury. Wszyscy walczymy o to, żeby tych kompetencji na rynku było najwięcej [...] Dzisiaj [...] mimo tego, że konsumpcja chmury rośnie dynamicznie z roku na rok, to mówimy dalej o długiej perspektywie rozwoju technologii chmurowych - mówi Wieczorek.

Wieczorek podkreśla, że chmura jest bezpiecznym rozwiązaniem, a niebezpieczeństwa płyną głównie z nieodpowiedniego korzystania z niej przez użytkowników. Dlatego kluczowe jest odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie pracowników do korzystania z zasobów chmurowych. Chmura zapewnia również możliwość posiadania bezpiecznego backupu danych i odpowiednią elastyczność rozwiązań.

- Jak mówił jeden z naszych klientów [...] elastyczność chmury zapewnia gotowość na to co jest nieprzewidywalne. Jeśli będzie potrzebował skalowania infrastruktury to jest na to przygotowany, ale jeśli będzie potrzebował ją ograniczyć, to może to zrobić z dnia na dzień - mówi Wieczorek.

Demokratyzacja technologii. To co mieli najwięksi, teraz maja nawet małe firmy

Prezes FOTC podkreśla, że obecnie dostęp do technologii chmurowej mogą mieć nawet nieduże start-upy. Co za tym idzie, każda firma ma znacznie prostszą drogę do zrobienia wielkiej kariery na rynku.

- W mojej cenie kluczowym aspektem jest demokratyzacja dostępu do technologii. [...] Jak jesteś małym startupem technologicznym, masz dostęp do technologii, do której mają dostęp giganci i jest to osiągalne kosztowo. Jeszcze jakiś czas temu, to nie było takie oczywiste. Dziś możesz tworzyć światowej klasy rozwiązania, tworząc światową technologię i jako Polska mała firma próbować podbić świat - powiedział Wieczorek.

Google Cloud Summit - Piotr Wieczorek