Rozwiązania chmurowe w praktyce zaczynają się od teorii i czerpania wiedzy od najlepszych

Chociaż chmura staje się siłą, która często napędza rozwój biznesu, należy mieć na uwadze, że wdrożenie rozwiązań chmurowych dla pracowników to często nie lada wyzwanie. Taka rewolucja pozwala zdobyć nowe umiejętności oraz rozwinąć je w niezwykle krótkim czasie, dlatego warto, by poszerzanie kompetencji pracowników odbywało się w sposób kontrolowany. W odpowiedzi na potrzeby osób, które pragną rozwinąć swoje kompetencje w obszarze rozwiązań cyfrowych eksperci z GFT, we współpracy z Google Cloud, opracowali program rocznych studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). W tym roku zainteresowani będą mieli okazję wziąć udział już w trzeciej, odświeżonej edycji.

Praktyczne podejście do chmury obliczeniowej

Dzięki nieustannie zmieniającemu się krajobrazowi technologicznemu oraz postępowi w obszarze chmury obliczeniowej coraz częściej mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi, innowacyjnymi rozwiązaniami. Zmiany wpływają na sposób, w jaki działamy, pracujemy, uczymy się i dbamy o zdrowie, otwierając drzwi do nowych możliwości w różnych sektorach życia. By nadążyć za rozwijającym się rynkiem specjaliści nie mogą spocząć na laurach. W końcu to właśnie eksperci w dziedzinie rozwiązań chmurowych odgrywają kluczową rolę w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu infrastrukturą opartą na chmurze obliczeniowej. Są odpowiedzialni za analizę potrzeb klienta, dobór odpowiednich usług chmurowych, optymalizację zasobów oraz zabezpieczenie danych. Ich wiedza i umiejętności przyczyniają się do efektywnego wykorzystania chmury, zwiększając skalowalność, elastyczność i bezpieczeństwo infrastruktury technologicznej przedsiębiorstw.

Teoretyczne podstawy stanowią fundament praktycznych zastosowań. Poprzez kursy, projekty i laboratoria, studenci ALK mają okazję aplikować teorię w realistycznych scenariuszach, rozwijając umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego działania w swoim zawodzie. To właśnie połączenie teorii i praktyki umożliwia absolwentom skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami zawodowymi i kształtowanie innowacyjnych rozwiązań.

Chociaż chmura obliczeniowa nadal jest wprowadzana stopniowo w przedsiębiorstwach, pomału staje się ona obligatoryjnym rozwiązaniem wdrażanym wśród rozwijających się organizacji, które przenoszą do niej swoje operacje w celu zwiększenia efektywności, elastyczności i skalowalności biznesu. Program studiów jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią dostosować i wykorzystać chmurę w zmieniającym się środowisku biznesowym. I skupia się na wyposażeniu uczestników w umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania wiedzy o rozwiązaniach chmurowych w środowisku biznesowym. Studia na ALK są więc doskonałą okazją dla profesjonalistów, którzy chcą zrozumieć, jak wdrożyć i wykorzystać technologie chmurowe w praktyce.

Program studiów, który przygotowaliśmy kładzie nacisk na naukę poprzez praktykę. Po wprowadzeniu merytorycznym studenci będą mieli okazję wykorzystania wiedzy i praktycznej nauki poruszania się w środowisku chmurowym z wykorzystaniem najpopularniejszych usług, narzędzi i technologii związanych m.in. z Data i Big Data, AI/ML oraz security i DevOps – mówi Igor Fiodorow, Portfolio Manager w GFT oraz opiekun studiów ALK. – Naszym celem jest dostarczenie studentom szerokiej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie najnowszych rozwiązań chmurowych. Udaje nam się to zrealizować m.in. dzięki kadrze dydaktycznej złożonej z praktyków z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, którzy często poza imponującą liczbą certyfikatów, mogą pochwalić się także eksperckim podejściem do przekazywanej wiedzy oraz chęcią do uczenia innych.

Program studiów został opracowany w oparciu o doświadczenia zgromadzone w trakcie realizacji projektów komercyjnych dla globalnych klientów GFT, a zakres przedmiotowy – precyzyjnie dobrany na podstawie analizy zapotrzebowania rynkowego wśród pracodawców IT oraz w środowisku biznesowym.

Ramowy przegląd programu studiów podyplomowych:

Networking – Daniel Grabowski, Cloud Developer w GFT

Wprowadzenie do chmury – Andrzej Siemion, Senior DevOps Engineer w GFT

Sztuczna Inteligencja – Sebastian Stoliński, Portfolio Manager w GFT

Przetwarzanie BigData – Michał Śmiałowicz, Big Data Engineer w GFT

Kubernetes – Krzysztof Wąsik, Cloud Architect w GFT

Data – Piotr Woźniak, Google Cloud Consultant w GFT

Cloud Security – Filip Mielczarek, GCP SME / Senior Cloud DevOps Engineer w First Derivative

ESG/CSR: znaczenie chmury dla zrównoważonego rozwoju biznesu – Kamila Wosińska, Head of Group ESG/CSR Governance

SoftSkills, doświadczeni trenerzy i mentorzy łączący pracę z technologiami z pasją dzielenia się wiedzą – Kamila Wosińska, Przemysław Zganiacz, Anna Kudyba, Ewa Pałucha. W tym roku program trzeciej edycji został urozmaicony o trening miękkich kompetencji biznesowych takich jak: autoprezentacja przed potencjalnym klientem, komunikacja i współpraca z partnerem biznesowym oraz efektywne poruszanie się w zmiennym środowisku pracy oraz consultingowych w formie warsztatów opartych o prawdziwe przykłady z pracy w obszarach chmurowych. Ponadto studia będą świetną okazją do współpracy i nawiązania kontaktu z ekspertami branżowymi i specjalistami w wielu dziedzinach. Po wprowadzeniu merytorycznym, studenci będą mieli okazję wykorzystania wiedzy i praktycznej nauki poruszania się w środowisku chmurowym z wykorzystaniem najpopularniejszych usług, narzędzi i technologii związanych z:

Data i Big Data (Cloud Storage, cloudsql, Big Data in the Cloud, Data Analytics with Spark/Dataproc, Stream Processing with Apache Beam, Modern Data Warehouse using Big Query),

AI/ML (Pandas, Jupyter Lab, Machine Learning, tensorflow),

Networking (VPC, Load Balancing),

Security i DevOps (Anthos, Kubernetes, Grafana, Docker).

Chmura a zrównoważony rozwój, ESG i CSR

Badając ostatnie trendy oraz obserwując zmieniający się rynek, twórcy programu postanowili, by bieżącą edycję studiów wzbogacić także o moduł poświęcony aspektom zrównoważonego rozwoju, ESG i CSR.

Niezmiennym celem studiów jest dostarczenie dynamicznie rozwijającemu się rynkowi gotowych do pracy specjalistów IT - wykwalifikowanych zarówno technicznie, jak i interpersonalnie – podkreśla Kamila Wosińska, Head of Group ESG/CSR Governance / Group COO Office Executive i inicjatorka projektu studiów chmurowych. – Jako twórcy programu studiów bierzemy odpowiedzialność za spełnienie tej obietnicy. Na bieżąco monitorujemy rynek, badamy trendy i słuchamy potrzeb naszych klientów, partnerów i studentów. Coraz częściej zauważamy, że inwestorzy, klienci, pracownicy oraz partnerzy oczekują od organizacji wykazania społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu, CSR oraz realnych działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ich działalności na środowisko.

Odpowiedzialne i przyszłościowe podejście, zgodne z potrzebami szybko zmieniającego się świata, pomoże studentom zyskać nie tylko unikalną przewagę konkurencyjną na rynku pracy, lecz także pomoże deweloperom we współtworzeniu bardziej etycznej, zrównoważonej i integracyjnej branży technologicznej. Ponadto dzięki wprowadzeniu do programu podstawowych aspektów ESG i CSR studenci będą mieli możliwość poszerzenia świadomości w jaki sposób ich praca wpływa na zrównoważony rozwój sektora IT. Dowiedzą się jak infrastruktura chmury obliczeniowej i centra danych wpływają na środowisko, co w konsekwencji pomoże im w dokonywaniu wyborów, które minimalizują ślad węglowy i wspierają cele zrównoważonego rozwoju. Deweloperzy, którzy są dobrze zorientowani w tych aspektach przyczyniają się do współtworzenia bardziej etycznej, zrównoważonej i integracyjnej branży technologicznej. A tym samym zdobywają unikalną przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Umiejętności, których poszukuje rynek

W dynamicznie rozwijającym się środowisku technologicznym nowe technologie i rozwiązania pojawiają się szybko, dlatego też wymagają stałego dokształcania się. Nauka pozwala nie tylko na utrzymanie aktualnych umiejętności oraz zdobywanie wiedzy o najnowszych trendach, co jest niezbędne do skutecznego, konkurencyjnego funkcjonowania w branży. Ciągłe uczenie się pozwala także na unikanie przestarzałych metod i otwiera drzwi do innowacyjnych osiągnięć.

Kompetencje technologiczne są cenione w różnych sektorach, od technologii po finanse, zdrowie i edukację, otwierając drzwi do różnorodnych i perspektywicznych ścieżek kariery. Wiedza w obszarze cloud computing pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań i optymalizację procesów biznesowych poprzez wykorzystanie skalowalności i elastyczności, co może przyczynić się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Dzięki połączeniu sił Google Cloud i GFT, przygotowany program pozwala na zdobycie niepowtarzalnych kompetencji swobodnego poruszania się w środowisku chmury i jej praktycznego zastosowania, na co zapotrzebowanie rynku będzie w najbliższych latach dynamicznie wzrastać – podkreśla Marta Matysiak, Head of Channel w Google Cloud Poland. – Studenci naszego kierunku mogą liczyć na zdobycie odpowiedniego zestawu kompetencji i umiejętności, za którym niełatwo nadążyć w dynamicznie rozwijającym się świecie, a który stanowi bazę do późniejszej pracy z najlepszymi i dla najlepszych.

Studia podyplomowe na kierunku „Rozwiązania chmurowe w praktyce” są nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, lecz także praktycznych umiejętności potrzebnych do sukcesu w środowisku biznesowym. Dodatkowo przygotowują one absolwentów do ról ekspertów w dziedzinie chmur obliczeniowych, otwierając drzwi do zróżnicowanych perspektyw zawodowych, od architektów chmury po inżynierów DevOps czy konsultantów ds. chmur. To niewątpliwie inwestycja w rozwój, która może przynieść konkretne korzyści w karierze zawodowej.

