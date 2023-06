Unowocześnij i rozwijaj swój biznes dzięki wyjątkowo łatwej migracji do chmury

Niezwykła inspiracja dla dziewczynek do rozwijania pasji w świecie IT. Maliny, Kosmotiara i AI – bajka od Huawei

Z tego powodu Tameshi, firma specjalizująca się w migracjach do chmury AWS dla dużych przedsiębiorstw i sektora finansowego oraz GFT, pionier transformacji cyfrowej, rozpoczęły współpracę, której celem jest umożliwienie wykorzystania pełnego potencjału biznesowego chmury AWS (Amazon Web Services) w zakresie skalowania biznesu, szybszego dostarczania innowacji i optymalizacji kosztowej.

Firmy oferują kompleksową usługę migracji, która będzie oparta o zrozumienie kontekstu biznesowego klienta – od doradztwa w zakresie najlepszych rozwiązań migracyjnych, aż po ich skuteczne i sprawne wdrożenie.

– Jesteśmy idealnymi partnerami do współpracy, bo wspólnie możemy zaoferować organizacjom kompleksową obsługę migracji end-to-end. Zespół Tameshi to eksperci w zakresie migracji. Modernizacja zmigrowanych usług tak, aby obniżyć koszty i w pełni wykorzystać potencjał chmury, to z kolei domena GFT. Dzięki temu, klienci otrzymują nie tylko zmigrowane, ale również zoptymalizowane pod chmurę rozwiązania, zgodne z filozofią „cloud native”, podsumowuje Tomasz Smoleński, Head of Growth w GFT.

– Tameshi i GFT posiadają doświadczenie i ekspertyzę w pracy z organizacjami z sektorów wysoko regulowanych, zwłaszcza finansowego. Taka synergia pozwala połączyć wszystkie fazy współpracy i od początku przygotować się do spełnienia wymogów regulacyjnych w chmurze – dodaje Maciej Cetler, CEO w Tameshi.

Wśród klientów Tameshi z sektora finansowego znajduje się m.in. Bank Pocztowy. W ramach współpracy eksperci wdrożyli m.in. rozwiązanie continuous compliance, zapewniające zgodność z wymogami regulacyjnymi po migracji do chmury, a także przeprowadzili testy wydajności, aby potwierdzić najwyższy standard usług dla klientów bankowości elektronicznej. Bank Pocztowy jest jednym z pierwszych banków w Polsce, który podjął decyzję o migracji do chmury AWS.

W ramach współpracy Tameshi będzie wspierać klientów w zakresie wszystkich etapów migracji do chmury AWS. Obejmują one fazę assesmentu, w czasie której budowany jest business case, przygotowania organizacji do migracji, jak również samej migracji infrastruktury. GFT wykorzysta z kolei swoje kompetencje w tworzeniu i modernizacji oprogramowania.

