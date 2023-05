i Autor: Art Service/Super Express Marta Gasik

Biznes w wielkiej chmurze. Jak działa chmura Microsoftu?

Próg wejścia w chmurę w dzisiejszych czasach jest już bardzo niski. Sprowadza się to do wyklikania w portalach internetowych subskrybcji, podłączenie się do tego i już można korzystać z chmury i ze związanych z nią benefitów. Mówimy tutaj o infrastrukturze Azure, która może zastąpić fizyczne serwerownie, ale i o usługach, które codziennie napędzają nasz współczesny biznes: o komunikatorach, mailach, które są w tym momencie przechowywane w chmurze - mówi Marta Gasik, Microsoft Polska.