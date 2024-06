Ukryta funkcja mObywatel - do czego służy? Uzyskasz przydatny dostęp do danych

Gorąca ładowarka do smartfona. Co zrobić? Czy można podłączyć telefon?

To ciekawe!

Flagowa jasność: Nowa era technologii wyświetlania z ultra jasnym wyświetlaczem 6000 nitów

Realme GT 6 zrewolucjonizuje technologię wyświetlania treści dzięki pierwszemu w branży, wbudowanemu ekranowi Ultra Bright o jasności 6000 nitów. Dzięki doskonałym materiałom luminescencyjnym, to przełomowe urządzenie oferuje nie tylko najjaśniejszy ekran w historii smartfonów, ale także oszczędza energię. realme zaprojektowało GT 6 tak, aby jego ekran był wyjątkowo czytelny i użyteczny nawet w intensywnym światle słonecznym.

Najnowszy flagowiec realme został wyposażony w czujniki, które stale monitorują oświetlenie otoczenia. Dzięki temu płynnie dostosowuje się do 10 240 precyzyjnych poziomów jasności, zapewniając optymalne ustawienia wyświetlacza w czasie rzeczywistym, niezależnie od warunków oświetleniowych. Ta adaptacyjna jasność, w połączeniu z ultra-wydajnym zarządzaniem energią, plasuje realme GT 6 jako prawdziwego pioniera w technologii wyświetlaczy smartfonów.

Realme GT 6 to także prawdziwa gratka dla fanów gier mobilnych. Dzięki technologiom HDR i Pro-XDR oferuje on znacznie szerszy zakres kolorów i poziomów jasności. Funkcja Pro-XDR, po włączeniu, poprawia zakres dynamiki, zapewniając głębszą czerń i żywsze kolory oraz naprawdę wciągające wrażenia wizualne.

Flagowa technologia: 8T LTPO dla płynniejszej grafiki i dłuższej żywotności baterii

Dzięki przełomowemu wyświetlaczowi 6000 nit Ultra Bright, realme GT 6 zapewnia wysoki komfort użytkowania urządzenia. Dodatkowo, dzięki zaawansowanej technologii 8T LTPO, inteligentnie dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza, co zmniejsza zużycie energii nawet o 20 proc. To oszczędność porównywalna z doładowaniem baterii o pojemności 300 mAh. W efekcie ogólna wydajność baterii jest zbliżona do poziomu 5800 mAh (5500 mAh baza + 300 mAh oszczędzanie energii), a użytkownicy mogą cieszyć się dłuższym korzystaniem z urządzenia bez utraty jasności lub wydajności.

Technologia 8T LTPO optymalizuje zużycie energii, obniżając częstotliwość odświeżania dla treści statycznych i zwiększając ją dla płynniejszego obrazu w szybkich scenach. Zapewnia płynniejsze przewijanie, lepszą responsywność gier i wydłużony czas pracy baterii, jednocześnie zachowując optymalną równowagę między wydajnością a oszczędnością energii.

Flagowa ochrona oczu: Wyświetlacz chroniący oczy z funkcją AI

Realme GT 6 na nowo definiuje korzystanie z wyświetlacza smartfona dzięki innowacyjnej technologii przyciemniania PWM 2160 Hz. Ta zaawansowana funkcja skutecznie redukuje zmęczenie oczu, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki szybkiemu pulsowaniu podświetlenia z częstotliwością 4,5 razy większą niż w większości smartfonów, realme GT 6 eliminuje migotanie, zapewniając płynniejszy i spójniejszy obraz, który jest też łatwiejszy do przyswojenia dla oczu.

System ochrony oczu oparty na sztucznej inteligencji w realme GT 6 inteligentnie dostosowuje ustawienia ekranu do wzorców użytkowania i warunków oświetleniowych. Automatycznie reguluje jasność i temperaturę kolorów, zwłaszcza w słabym świetle. Specjalny tryb uśpienia przełącza ekran na cieplejsze kolory, naśladując naturalny rytm snu organizmu i zapewniając komfortowe wrażenia podczas oglądania przed snem.

Flagowe wrażenia: Certyfikowana doskonałość w zakresie wydajności wyświetlania

Realme GT 6 to wyjątkowe wrażenia wizualne, potwierdzone przez cztery prestiżowe certyfikaty od wiodących autorytetów branżowych. Urządzenie otrzymało: pierwszy na świecie pięciogwiazdkowy certyfikat SGS Esports Display, gwarantujący płynność obrazu i szybkość reakcji dla graczy; pierwszy na świecie pięciogwiazdkowy certyfikat SGS Sunlight-Readable Display, potwierdzający wyjątkową czytelność w każdym oświetleniu; pierwszy na świecie certyfikat SGS AI Eye-Protection Display, potwierdzający inteligentne funkcje zmniejszające zmęczenie oczu; oraz certyfikat TÜV Rheinland Flicker Free Display, zapewniający komfortowe wrażenia wizualne nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Przyznane certyfikaty, w połączeniu z innowacyjnymi technologiami wyświetlacza, sprawiają, że realme GT 6 jest liderem w branży smartfonów, ustanawiając nowe standardy jakości wizualnej, wydajności i komfortu użytkowania.

Już wkrótce, aby na nowo zdefiniować oczekiwania

Pogromca flagowców, realme GT 6 dzięki high-endowym możliwościom i najjaśniejszemu ekranowi na rynku 6000 nit Ultra Bright ustanowi nowy standard dla wyświetlaczy smartfonów. Oprócz niezrównanej jasności, smartfon poprzez zaawansowany panel 8T LTPO zapewnia płynne i responsywne wrażenia wizualne przy jednoczesnej maksymalizacji żywotności baterii, a dzięki inteligentnej technologii przyciemniania i wyjątkowej wydajności HDR smartfon dba o komfort oczu użytkownika. Debiutujący 20 czerwca w Mediolanie realme GT 6 zaoferuje jeden z najbardziej zaawansowanych wyświetlaczy na rynku za mniej niż 4000 zł.

Polecany artykuł: Flagowa seria realme GT 6 wspierana AI powraca do Europy

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.