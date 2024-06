Dzwoni nieznany numer. Jak sprawdzić kto to? Jeden prosty trick!

Realme w Top 5 na polskim rynku z 47% wzrostem w Q1

W pierwszym kwartale 2024 roku realme osiągnęło 47% wzrostu w liczbie dostarczonych telefonów, co pozwoliło mu zająć piąte miejsce na polskim rynku. W tym okresie marka wprowadziła wiele nowych modeli o konkurencyjnej wydajności, a nowo wydane serie realme C67 i realme 12 Pro odniosły duży sukces w Polsce. Te dane świadczą o szybkim wzroście marki i jej niezmiennie rosnącym wpływie na rynku europejskim. Strategiczny nacisk firmy na innowacyjną technologię i przyciąganie młodszej grupy odbiorców to kluczowe czynniki, przyczyniające się do jej sukcesu w całym regionie.

CEO realme, Sky Li, potwierdza powrót serii GT

Sky Li, założyciel i dyrektor generalny firmy realme, ogłosił powrót serii GT na światowy rynek po dwuletniej przerwie. Wraz z nowymi, flagowymi urządzeniami wyposażonymi w szereg innowacyjnych funkcji marka skupia się na rynku high-end.

W ostatnich rozmowach z mediami Sky podkreśla, że powrót serii GT oznacza przełom na rynku high-endowych smartfonów. Jako marka technologiczna, która doskonale rozumie młodych użytkowników, realme wraz z flagowym GT 6 przewyższy oczekiwania rynku pod każdym względem. CEO zaznacza także, że istnieje globalne zapotrzebowanie ze strony użytkowników realme na powrót serii GT, a marka dokłada starań, aby tę potrzebę spełnić i pozytywnie ich zaskoczyć.

Dzięki wprowadzaniu przełomowych rozwiązań realme staje w szrankach rywalizacji na rynku smartfonów premium. Marka nie tylko wykorzystuje swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wydajności, ale także jest zdeterminowana, aby dokonać znaczących postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jej seria numeryczna zdobyła już dużą sympatię konsumentów, a powrót serii GT to okazja na dotarcie z nowymi produktami realme do młodszych użytkowników.

Seria realme GT to „flagship killer” napędzany sztuczną inteligencją

Seria realme GT została określona mianem „flagship killer” napędzanego przez sztuczną inteligencję. Pierwszy smartfon z serii GT, realme GT 5G, zadebiutował w Indiach 18 sierpnia 2021 roku, zdobywając tytuł „Flagship Killer 2021”.

Długo oczekiwany model GT 6 z zupełnie nowymi funkcjonalnościami będzie jeszcze silniejszy niż poprzednie produkty GT, redefiniując znaczenie wydajności smartfonów. Ponadto, nowe produkty z serii realme GT będą doskonałym połączeniem doświadczeń użytkowania wspieranych przez AI i zaawansowanej technologii, pozycjonując całą serię jako „Nowy Flagship Killer napędzany przez AI”. Marka ponownie skupia się na młodych użytkownikach, oferując im nowe technologie, których potrzebują na co dzień.

realme wkracza w świat AI

AI to nie tylko przyszłość smartfonów, ale również całego sektora technologicznego. „Rywalizacja w branży przesunie się z samego sprzętu na połączenie sprzętu, oprogramowania i ogólnych funkcjonalności technologicznych. AI staje się nowym polem walki, a obrazowanie, głos i interakcja będą trzema głównymi trendami przyszłego rozwoju naszej branży” – komentuje Sky Li.

Aby sprostać tym zmianom, realme inwestuje w innowacje AI i dąży do popularyzacji tej technologii. Wraz z nadchodzącą premierą, realme stanie się jedną z pierwszych marek na świecie, które w pełni zintegrowały nowoczesne technologie AI w swoich smartfonach. Marka kładzie szczególny nacisk na obrazowanie i codzienną efektywność urządzeń, odpowiadając na potrzeby młodszej grupy konsumentów.

