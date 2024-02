Polacy mają problem ze znalezieniem komfortowych słuchawek

W Polsce 54% użytkowników odczuwa niedogodności podczas korzystania ze słuchawek. Im dłużej trwa sesja słuchania, tym wyższy odsetek osób zgłasza problemy. Dla sesji powyżej 4 godzin jest to już 62% badanych. Dyskomfort najczęściej objawia się w postaci bólu ucha – co deklaruje 27% użytkowników, podrażnienia ucha (22%) oraz bólu głowy (18%). Zawroty głowy pojawiają się u 7%, a infekcja ucha u 6%.

Życie jest za krótkie na źle dobrane słuchawki

Jeszcze częstszym problemem niż dyskomfort spowodowany noszeniem słuchawek jest ich wypadanie. Doświadcza tego 2 na 3 użytkowników i przytrafia się to w przeróżnych okolicznościach. Najczęściej dzieje się to w ruchu: podczas biegania (28%), wykonywania prac domowych (24%), a także na siłowni oraz podczas chodzenia (18%). Co ciekawe, aż 16% użytkowników słuchawki wypadają podczas czynności tak prostych, jak mówienie czy uśmiechanie się, co może sugerować, że tak wielu ludzi ma je skrajnie źle dobrane.

Znalezienie nowych? To trudniejsze niż się wydaje

Teoretycznie powyższe problemy powinno dać się łatwo rozwiązać poprzez zakup nowych słuchawek. Jak się jednak okazuje, nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ 83% polskich użytkowników ma trudności ze znalezieniem dla siebie odpowiedniego modelu.

– Dla wielu osób znalezienie uniwersalnych słuchawek, spełniających oczekiwania, okazuje się na tyle trudne, że 55% użytkowników posiada więcej niż jedną parę. Odpowiedzią na większość wskazywanych bolączek mogą okazać się słuchawki otwarte w kształcie klipsa, takie jak HUAWEI FreeClip. Ich otwarta konstrukcja sprawia, że nie blokują cyrkulacji powietrza i nie powodują dyskomfortu podczas noszenia, więc uszy nie bolą nawet przy wielu godzinach słuchania. Zmniejszają też ryzyko infekcji. Natomiast dzięki nietypowej formie klipsów, nie wtykamy ich do ucha lecz są one stabilnie założone na małżowinie. Tym samym słuchawki nie wypadają nawet podczas biegania, a w dodatku na uchu wyglądają niczym kolczyki – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Ankietowani wskazują, że przymierzane słuchawki: wypadają im z uszu (37%), uwierają i powodują ból ucha (35%) oraz nie zapewniają wystarczającej jakości dźwięku i rozmów (35%). Powyższe niedogodności bardziej doskwierają Polkom niż Polakom. Kobietom częściej mierzone słuchawki wypadają z uszu: 41% wobec 32% mężczyzn, uwierają – 39% wobec 31%, a także mają mniej zadowalającą jakość dźwięku: 38% wobec 32%. Przy poszukiwaniu nowych słuchawek kupującym przeszkadza także: zbyt krótki czas pracy na jednym ładowaniu (32%), nieatrakcyjny wygląd (14%), zbyt duża waga i brak odporności na zachlapania i kurz (po 10%), brak możliwości połączenia z dwoma urządzeniami (10%) oraz mały wybór kolorów (9%).

