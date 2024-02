Rusza wielka promocje na smartwatche Huawei

HUAWEI WATCH 4 Pro to seria innowacyjnych smartwatchy o futurystycznej estetyce. Stworzone zostały z tytanu klasy lotniczej co sprawia, że są niezwykle odporne na uszkodzenia. Zegarki te pozwalają na sprawdzenie aż 7 parametrów zaledwie w 1 minutę i wytrzymują na jednym ładowaniu nawet do 21 dni w trybie oszczędnym. A funkcja eSIM umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń oraz wysyłanie SMS-ów bezpośrednio ze smartwatcha, co jest szczególnie przydatne, gdy użytkownik nie ma przy sobie smartfonu.

Smartwatche WATCH 4 Pro dostępne są w 3 wersjach w obniżonej cenie:

WATCH 4 Pro Elite z tytanową bransoletą można teraz kupić o 300 zł taniej niż rekomendowana cena detaliczna, wynosząca 2799 zł;

WATCH 4 Pro Classic ze skórzanym paskiem kosztuje 200 zł mniej niż rekomendowana cena detaliczna, wynosząca 2399 zł;

WATCH 4 Pro Blue Edition z granatową kopertą i kompozytowym paskiem przeceniono o 200 zł w porównaniu do rekomendowanej ceny detalicznej, wynoszącej 2399 zł

Smartwatche w promocyjnych cenach dostępne są u partnerów biznesowych Huawei: w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik oraz w oficjalnej Strefie Marki na Allegro i na huawei.pl.

