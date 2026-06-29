Prawie połowa Polaków rozważa zakup odnowionego smartfona, a rynek ten rośnie pięć razy szybciej niż zakładano, głównie dzięki możliwości zaoszczędzenia do 40% ceny.

Profesjonalnie odnowiona elektronika przechodzi rygorystyczny proces testowy (do 40 etapów) i jest objęta minimum roczną gwarancją, eliminując obawy o wady.

Polacy najchętniej wybierają odnowione urządzenia Apple i Samsung w najwyższych klasach jakości, szukając wysokiej klasy sprzętu bez przepłacania.

Nadchodząca unijna dyrektywa "Right to Repair" (od 2026 r.) oraz znaczące korzyści ekologiczne (87% mniej elektrośmieci) dodatkowo umacniają pozycję odnowionej elektroniki.

Współzałożyciel platformy refurbed Kilian Kaminski nie kryje zaskoczenia tempem, w jakim Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe. Nasze podejście do codziennych wydatków mocno się przewartościowało. Chcemy kupować mądrze i taniej, ale jednocześnie nie zamierzamy rezygnować z wysokiej jakości i nowoczesnych technologii. Dlatego profesjonalnie odnowiona elektronika staje się dla wielu Polaków rozsądną alternatywą dla drogich, fabrycznie nowych urządzeń.

Dlaczego odnowiona elektronika zyskuje popularność?

Polacy są dziś europejskimi liderami oszczędzania. Aż 67 proc. z nas aktywnie ogranicza nieprzemyślane wydatki, a przed zakupem dokładnie porównujemy ceny w różnych sklepach internetowych. Szukamy alternatyw, które nie zrujnują domowego budżetu. Wybierając sprzęt z drugiej ręki, możemy zaoszczędzić nawet do 40 procent ceny, co przy zakupie flagowego telefonu oznacza setki złotych w kieszeni.

Na platformie refurbed największym wzięciem cieszą się smartfony i tablety marek Apple oraz Samsung. Polscy konsumenci najchętniej sięgają po urządzenia w najwyższych klasach jakości, takich jak „Premium” czy „Jak nowy”. To pokazuje, że chcemy mieć świetny sprzęt, ale bez przepłacania.

Czy zakup odnowionego smartfona jest bezpieczny?

Wiele osób wciąż obawia się ukrytych wad urządzeń z drugiej ręki. Prawie połowa Polaków martwi się, że używany sprzęt szybko się zepsuje. To naturalne obawy, kiedy wydajemy ciężko zarobione pieniądze na elektronikę.

Jednak profesjonalna regeneracja to zupełnie co innego niż zakup telefonu od przypadkowej osoby na portalu ogłoszeniowym. Urządzenia przechodzą rygorystyczny, składający się z nawet 40 etapów proces testowy i naprawczy. Każdy zakup odnowionego smartfona u sprawdzonego sprzedawcy wiąże się z gwarancją, co eliminuje obawy przed ukrytymi wadami. Klient otrzymuje w pełni sprawne urządzenie z minimum roczną gwarancją, płacąc ułamek ceny rynkowej.

Jak dyrektywa Right to Repair wpłynie na rynek?

W tle tych zmian zachodzi ważna rewolucja prawna. Unijna dyrektywa Right to Repair, czyli prawo do naprawy, zacznie obowiązywać już od 31 lipca 2026 roku. Nowe przepisy mają zachęcić producentów do tworzenia sprzętu, który łatwo naprawić, zamiast zmuszać konsumentów do ciągłej wymiany urządzeń na nowe.

Wejście w życie dyrektywy Right to Repair to krok milowy dla ekologii i naszych portfeli, ponieważ wydłuży życie milionów urządzeń. Wybór odnowionego sprzętu to także ogromna ulga dla środowiska. Jedno takie urządzenie to o 87 proc. mniej elektrośmieci i o 83 proc. mniejsza emisja dwutlenku węgla. Polacy coraz lepiej to rozumieją, łącząc ekologię z oszczędnościami.

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