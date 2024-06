Ukryta funkcja mObywatel - do czego służy? Uzyskasz przydatny dostęp do danych

Z analizy wykonanej przez 4cv Mobile wynika, że na przestrzeni ostatniego roku na temat wentylatorów odnotowano 51 tys. wzmianek polskich internautów z zasięgiem 52 mln wyświetleń. Blisko 87 proc. wypowiedzi należało do mężczyzn, a jedynie 13 proc. do kobiet. Największy zasięg wypowiedzi o wentylatorach odnotowano w lipcu 2023 r. – 10 mln. Co ciekawe najczęściej na ten temat rozmawiają w czwartki. Często w dyskusjach pojawiały się hasła „przenośny”, „temperatura”, „chłodzenie”, „pomieszczenie”, a także „cena” oraz „promocja”.

Wentylator Cecotec EnergySilence 8050 Skyline Smart z oscylacją 70° umożliwia nawiew większego obszaru pomieszczenia. Funkcja wspiera utrzymanie stałej temperatury w pokoju i odpowiednią cyrkulację powietrza. Moc urządzenia to 45 W. Wentylator wyposażony jest w 12-godzinny timer, umożliwiający automatyczne wyłączenie urządzenia.

Sterowanie Cecotec EnergySilence 8050 Skyline Smart możliwe jest za pomocą dotykowego ekranu LED oraz bezprzewodowego pilota. Wentylator Cecotec charakteryzuje ciche działanie, jest on wyposażony w 3 tryby pracy oraz regulację prędkości nawiewu.

Dzięki wygodnemu uchwytowi do przenoszenia, niskiej wadze (ok. 2,5 kg) oraz kompaktowemu rozmiarowi (84x24 cm) możliwe jest łatwe przestawianie urządzenia między pomieszczeniami w zależności od potrzeb. Cecotec EnergySilence 8050 Skyline Smart w kolorze czarnym dostępny jest w cenie 280 zł.

