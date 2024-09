i Autor: materiały prasowe Huawei GT4

Polska premiera nowych smartwatchy Huawei! Jest wielki konkurs

Już 19 września br. na polskim rynku zadebiutują nowe generacje inteligentnych zegarków Huawei. Z tej okazji oficjalny sklep internetowy huawei.pl rozpoczyna wielkie odliczanie do ich premiery i zaprasza do udziału w konkursie, który potrwa do 18 września br. Wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy w nagrodę otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym fotosmartfon oraz smartwatche.