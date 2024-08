Poznaj potęgę mobilnej fotografii

Połączenie wysuwanego obiektywu z 1-calową matrycą o niezwykłej czułości na światło, 9-stopniowa mechaniczna przysłona oraz ultraszybka migawka to cechy, które zapewniają potężne możliwości fotograficzne HUAWEI Pura 70 Ultra. Ten flagowy fotosmartfon w wersji 16GB/512GB można nabyć za 6399 zł (Rekomendowana Cena Detaliczna RCD). Natomiast aktualna cena HUAWEI Pura 70 Pro to 4599 zł (RCD 5199 zł). W obu przypadkach wraz ze smartfonem kupujący otrzymają w prezencie (lub za 1 zł) bestsellerowy, męski smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 46mm Active, o wartości 899 zł.

HUAWEI Pura 70 Ultra prezentuje artystyczną interpretację trzech klasycznych kolorów: eleganckiej czerni, patynowej zieleni oraz ciepłego brązu. Powierzchnia tylnej części urządzenia jest wykonana z wegańskiej skóry i ozdobiona subtelnym wzorem w kratkę, inspirowanym błyskiem gwiazdy. Zastosowany materiał sprawia, że obudowa wygląda zawsze nieskazitelnie, ponieważ nie zbiera odcisków palców. HUAWEI Pura 70 Pro oraz HUAWEI Pura 70 oferują minimalistyczne wersje kolorystyczne przeznaczone dla entuzjastów mody i miejskiej estetyki. Smartfony są dostępne w dwóch kolorach: eleganckiej czerni i śnieżnej bieli. W obu wersjach tylne panele są matowe i zaskakująco miłe w dotyku.

Znakiem rozpoznawczym całej serii Pura 70 jest wygląd tylnej wyspy aparatów – zamiast tradycyjnych prostokątów, moduł z obiektywami otoczony jest futurystycznym trójkątem, nazwanym Forward Symbol Design. Symbol ten reprezentuje nową linię produktów Huawei, łączących technologiczne innowacje z minimalistycznym, modowym wzornictwem.

Z HUAWEI WATCH GT 4 można korzystać bez obaw w niemal każdych warunkach dzięki poziomowi szczelności IP68 oraz klasie wodoodporności 5 ATM. Każda z wersji jest też delikatna dla skóry i łatwa do czyszczenia. Aby zegarek jeszcze lepiej współgrał z ubraniem i okazją, można spersonalizować jego wygląd, wybierając spośród tysięcy tarcz tę najbardziej odpowiednią w danym momencie. Przy typowym użytkowaniu i korzystaniu z inteligentnych funkcji HUAWEI WATCH GT 4 w wersji 46 mm pozwala aż na 14 dni pracy, a w wersji 41 mm wytrzyma do 7 dni na jednym ładowaniu. Przez cały ten czas użytkownik będzie mieć do swojej dyspozycji niezbędne funkcje, takie jak: powiadomienia, całodobowe monitorowanie zdrowia, tryby sportowe, czy też odtwarzanie muzyki. W razie potrzeby bezprzewodowe naładowanie ich do pełna trwa ok. 100 minut. HUAWEI WATCH GT 4 zapewnia kompatybilność z różnymi mobilnymi systemami operacyjnymi.

Oferta promocyjna obowiązuje do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania zapasów i dostępna będzie u Partnerów Biznesowych Huawei: w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w salonach sieci Plus. Urządzenia w promocji będzie można również kupićw sklepie huawei.pl oraz w oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Nabywcy powyższych smartfonów na huawei.pl mogą dodatkowo liczyć na gratisową usługę ochrony ekranu na 6 miesięcy, rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera oraz zakup urządzeń w ratach 0 proc.