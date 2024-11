Rewolucja w technologii wyświetlaczy dzięki współpracy z Samsungiem

Nowy smartfon realme GT 7 Pro zachwyca imponującym 6,78-calowy wyświetlacz Samsung Eco² OLED, który oferuje żywe kolory i energooszczędność. Ekran, opracowany we współpracy z firmą Samsung, wyróżnia się częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz natychmiastową częstotliwością próbkowania dotyku 2600 Hz, co zapewnia płynne wizualizacje i ultra-reaktywny dotyk. Szczytowa jasność na poziomie 6500 nitów gwarantuje doskonałą widoczność nawet w bezpośrednim świetle słonecznym, a technologia 2160 Hz PWM zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Ekran realme GT 7 Pro cechuje się o 120% szerszym gamutem DCI-P3. Dzięki temu prezentuje żywszą i bogatszą gamę kolorów, co sprawia, że jest to najbardziej kolorowy wyświetlacz w branży. Dodatkowo, realme GT 7 Pro obsługuje HDR10+ i Dolby Vision, co podnosi jakość obrazu dzięki lepszemu kontrastowi i dokładności kolorów.Co ważne, jest to pierwszy raz, kiedy technologia ekranu ze składanych smartfonów, które kosztują powyżej 2000 €, została zastosowana w nieskładanym urządzeniu. Dzięki temu realme GT 7 Pro na redefiniuje wrażenia wizualne i ustanawia nowe standardy doskonałości wyświetlacza.

Czarny Koń AI: Pierwszy flagowiec ze Snapdragonem 8 Elite o niezrównanej wydajności

Realme GT 7 Pro, jako pierwszy smartfon na europejskim rynku napędzany przełomowym chipsetem Snapdragon 8 Elite, pozycjonuje się jako flagowiec wydajności AI, przesuwając granice możliwości smartfonów opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki szerokiej gamie zaawansowanych funkcji AI, model ten aspiruje do miana „Czarnego Konia AI”, który zrewolucjonizuje branżę.Realme GT 7 Pro integruje AI w obszarach efektywności, fotografii i gier, oferując innowacje funkcje takie jak Szkickownik AI, umożliwiającą przekształcanie szkiców w szczegółowe obrazy, AI Motion Deblur i AI Telephoto Ultra Clarity zapewniającą ostre i precyzyjne zdjęcia oraz AI Game Super Resolution, która podnosi jakość wizualną nawet do 1.5K i dostarcza wciągające doświadczenie podczas grania.

Realme UI 6.0: Płynne i intuicyjne doświadczenie z personalizacją wspieraną przez AI

Realme GT 7 Pro debiutuje z realme UI 6.0, oferując harmonijne połączenie płynnego interface’u i zaawansowanych funkcji AI. Dzięki adaptacyjnym kolorom i żywym animacjom zapewnia bardziej dynamiczne i spersonalizowane wrażenia użytkownika. Nowa funkcja Flux Themes umożliwia głęboką personalizację ikon, ekranów blokady i tapet, a ulepszone Live Alerts dostarczają aktualizacje w czasie rzeczywistym bez potrzeby przełączania aplikacji.

Konkurencyjna cena

Realme GT 7 Pro oferuje niezrównane połączenie flagowych funkcji w wyjątkowo konkurencyjnej cenie, co czyni go wyróżniającym się wyborem na rynku smartfonów. Dodatkowo, podczas premiery 26 listopada, GT 7 Pro zaprezentuje atrakcyjną ofertę dla pierwszych klientów.