Polski przełom w diagnostyce. Jak sztuczna inteligencja zmienia badanie słuchu?

Koniec z subiektywną oceną i wielotygodniowym czekaniem na diagnozę, która może zaważyć na całym życiu. To zasługa systemu stworzonego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., który wykorzystuje sztuczną inteligencję do błyskawicznej i obiektywnej analizy wyników badań słuchu. Jak podkreśla Łukasz Bruski, prezes zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., to rozwiązanie unikalne na skalę światową.

Działamy w wąskiej specjalizacji, ale zdobyliśmy kompetencje i umiejętności unikalne na skalę światową. Pokazujemy partnerom, że nasze rozwiązania mogą być również u nich zaimplementowane z korzyścią dla pacjentów – mówi Łukasz Bruski.

Nowatorskie rozwiązanie, wykorzystujące sztuczną inteligencję w medycynie, pozwala uzyskać obiektywną rekomendację i wynik badania w zaledwie kilkadziesiąt sekund. Dzięki temu lekarze mogą natychmiast skierować pacjenta na odpowiednią terapię, co jest kluczowe w przypadku wad wrodzonych u noworodków.

Projekt „Automatyczne wsparcie badań słuchu ABR i Audiometrii Tonalnej dzięki wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji” został zrealizowany dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w ramach Ścieżki SMART. Całkowita wartość projektu, który trwał od marca 2024 r. do lutego 2026 r., wyniosła ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to blisko 6 mln zł.

Poradnik Zdrowie – Sztuczna inteligencja w zdrowiu: szanse i zagrożenia

Skąd wziął się pomysł na rewolucję? Problemem były błędy i opóźnienia

Pomysł na rewolucję wziął się z codziennej praktyki i problemów, które lekarze widzieli w swoich gabinetach. Jak wskazuje dr Iwona Tomaszewska-Hert, koordynator Działu Badań Klinicznych w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, podstawowe badania słuchu – ABR i audiometria tonalna – wymagają ogromnego doświadczenia od osoby, która je przeprowadza. To z kolei rodziło poważne problemy.

To może prowadzić do różnic w diagnozie i opóźnień w podjęciu odpowiedniej terapii. Dlatego postanowiliśmy to ustandaryzować i zobiektywizować – wskazuje dr Iwona Tomaszewska-Hert.

Mówiąc prościej: wynik badania zależał zbyt często od umiejętności i interpretacji diagnosty, a nie od obiektywnych danych. W mniejszych ośrodkach, gdzie brakuje specjalistów, jakość badań bywała słaba, a zapisy trudne do analizy.

Jak dramatyczne mogą być skutki takich opóźnień, pokazuje przykład przytoczony przez ekspertkę. Zdarza się, że do specjalistów trafiają sześcioletnie dzieci z niezdiagnozowaną głuchotą, dla których jest to ostatni dzwonek na naukę mowy. Gdyby szpital w małej miejscowości miał dostęp do systemu, który ułatwia analizę wyników, tak dramatyczne opóźnienia w diagnostyce nie miałyby miejsca. Stworzone przez Centrum Słuchu i Mowy rozwiązanie ma ten problem wyeliminować.

Jak działa system i co będzie dalej? Terapia w domu i ekspansja zagraniczna

Pierwszy, rewolucyjny projekt to dopiero początek. Centrum Słuchu i Mowy już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem, które ma jeszcze szerzej wykorzystać potencjał nowych technologii. Mowa o „Systemie Wspomagania Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego z wykorzystaniem technologii EEG i metod sztucznej inteligencji”. To projekt o wartości ponad 12,8 mln zł, który również uzyskał potężne dofinansowanie z Funduszy Europejskich – tym razem w wysokości ponad 7,7 mln zł.

W tym przypadku kolejne zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie dotyczy wyższego poziomu drogi słuchowej. Nowa platforma ma używać zapisu EEG i algorytmów AI do jeszcze dokładniejszej diagnostyki, personalizacji terapii i monitorowania jej efektów. Jedną z największych korzyści ma być możliwość prowadzenia części rehabilitacji w domu pacjenta. To ogromne ułatwienie dla rodziców, którzy dziś muszą przyjeżdżać z dziećmi na trwające nawet 10 dni turnusy rehabilitacyjne.

Ambitne projekty badawcze idą w parze z dynamicznym rozwojem samej firmy. Centrum Słuchu i Mowy to dziś potężna sieć 18 placówek w Polsce oraz siedmiu filii za granicą – na Ukrainie, w Kirgistanie, Kazachstanie i Senegalu. Jak informuje Łukasz Kurek z Biura Komunikacji i Marketingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do tej pory w ramach Ścieżki SMART, z której korzysta firma, PARP podpisała już 562 umowy na łączną kwotę ponad 4,44 mld zł.