Postanowienia noworoczne Polaków. Kiedy je odpuszczamy i jakie one w ogóle są?

Spośród osób, które chciały schudnąć, 36% zgubiło kilogramy, a częściej ćwiczyć i zadbać o kondycję psychiczną udało się połowie z tych, którzy wyznaczyli sobie takie cele. Pozostali nawet nie podjęli próby lub odpadali w międzyczasie. Problemem z utrzymaniem postanowień jest brak dyscypliny (48% badanych, którzy nie spełnili postanowienia), utrzymanie długotrwałej motywacji (32%) oraz nadmiar codziennych obowiązków (32%). Jaki cel jest najtrudniejszy w realizacji, co nas motywuje do wytrwania i ile z nas już zrezygnowało ze swoich celów?

Wchodząc w 2024 rok postanowiliśmy przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie i poprawić jakość finansów. Najpopularniejszymi noworocznymi postanowieniami okazały się zwiększenie aktywności fizycznej - 34% oraz oszczędzanie lub inwestowanie pieniędzy, również 34%. Wśród priorytetów znalazły się także utrata wagi 31%, zmiana nawyków żywieniowych 29% i zadbanie o kondycję swojej psychiki 27%, co wskazuje na rosnącą świadomość znaczenia zdrowego stylu życia. Ponad 1/5 z nas (22%) chciało wzmocnić więzi z bliskimi, spędzając więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Nie tak łatwo zadbać o zdrowie… i zerwać z nałogiem

Mimo ambitnych planów związanych z wprowadzeniem zdrowego stylu życia większość osób nie może pochwalić się sukcesem na tym polu. Patrząc na zeszły rok swoją aktywność fizyczną w ciągu roku trwale zwiększyła połowa z osób deklarujących poprawę tego stanu rzeczy na początku 2024 (50%). Zmianę nawyków żywieniowych utrzymało 43% badanych, z kolei cel utraty wagi okazał się jeszcze trudniejszy, bo sprostało mu jedynie 36% Polaków.

Połowiczny sukces odnieśliśmy na polach oszczędzania i inwestowania pieniędzy – 56% wskazało, że udało im się zrealizować ten cel, 49% wprowadziło w życie postanowienie zadbania o swoją kondycję psychiczną, a 48% cieszy się z rozwoju kariery zawodowej. Najtrudniejsza do zrealizowania okazała się decyzja o rzuceniu palenia, aż 76% respondentów, którzy chcieli zerwać z nałogiem, nie zrealizowało tego celu. Nauka nowych umiejętności i przybranie na wadze również okazały się wyzwaniem, odpowiednio 63% i 55% badanych zadeklarowało porażkę na tych polach.

– Wiele trudności związanych z niedotrzymaniem postanowień noworocznych wynika ze stawiania sobie mało realistycznych lub zbyt ambitnych celów. Stajemy do wyzwań bez konkretnego planu ich realizacji, idzie za tym brak konkretnych, systematycznie podejmowanych działań oraz stawianie sobie zbyt wielu postanowień w tym samym czasie. Warto wprowadzać nie więcej niż jeden, dwa nowe nawyki jednocześnie. Ponadto, dobrze jest zadbać o to, żeby nasze cele były realistyczne i mierzalne, np. zamiast „będę się zdrowo odżywiać”, lepiej „będę każdego dnia spożywać 5 porcji warzyw lub owoców i wypijać minimum 2,5 l wody – mówi dr Małgorzata Godlewska, psycholog społeczna, trenerka rozwoju i wykładowczyni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Kluczem do sukcesu w realizacji noworocznych postanowień okazała się silna motywacja i chęć zmiany, deklarowane przez 71% respondentów. Nie bez znaczenia była również lepsza organizacja czasu i planowanie 51%, a także wsparcie ze strony rodziny i bliskich 34%. W dobie cyfryzacji pomocne okazały się również aplikacje do zarządzania czasem i platformy treningowe online, z których korzystało 21% badanych.

Styczeń, luty, marzec i... ponad 1/3 osób odpuszcza

Entuzjazm związany z noworocznymi postanowieniami często bywa krótkotrwały. Aż 28% badanych nie pamięta, kiedy odpuściło realizację swoich celów. Najwięcej osób postanawia zrezygnować z postanowień już na samym początku, ponieważ styczeń okazuje się być właśnie tym miesiącem, w którym najczęściej odpuszczamy nasze postanowienia (14%). Marzec i kwiecień to kolejne miesiące, w których respondenci również często tracą motywację (po 12%). Luty charakteryzuje się nieco wyższą wytrwałością - 9% badanych rezygnuje z postanowień w tym miesiącu.

Na podstawie zeszłego roku można stwierdzić, że najczęstszą przyczyną porzucania noworocznych postanowień okazują się trudności w utrzymaniu dyscypliny i nawyków, na które wskazało 48% respondentów. Brak motywacji w dłuższej perspektywie (32%) oraz nadmiar obowiązków związanych z pracą, rodziną i życiem codziennym (również 32%) to kolejne czynniki utrudniające realizację celów. Problemy zdrowotne i stres również odgrywają znaczącą rolę, wpływając na decyzję o rezygnacji z postanowień u 31% badanych.

Zazwyczaj ponawiamy próby

Mimo trudności, większość badanych nie poddaje się aż tak łatwo. Aż 74% respondentów (36% raz, a 38% więcej niż raz) deklaruje, że w ciągu 2024 roku podejmowało ponowne próby realizacji swoich noworocznych postanowień. Jedynie 26% badanych przyznało, że po porzuceniu planów nie wracało już do nich w ciągu roku. To pokazuje, że chęć zmiany i dążenie do samodoskonalenia są wciąż silne, nawet pomimo początkowych niepowodzeń.

– U niektórych osób podejmowanie postanowień noworocznych może wynikać z presji społecznej i potrzeby dostosowania się do otoczenia, a nie z autentycznej chęci zmiany. Jednak dla wielu osób dążenie do rozwoju stanowi jedną z ważniejszych potrzeb, a co za tym idzie staje się istotną motywacją do działania. Takie osoby faktycznie dążą do „bycia lepszymi”, ale niekoniecznie od innych, a raczej od samych siebie np. sprzed roku. To coś w rodzaju dążenia do „bycia lepszą wersją siebie”. Dzięki temu można odczuwać satysfakcję, dumę i rozwijać się w cenionej przez siebie dziedzinie. Ważne, żeby postanowienia były zgodne z naszymi wartościami i stylem życia, bo wówczas rośnie szansa na ich realizację – wyjaśnia dr Małgorzata Godlewska.

Jak zwiększyć szanse w 2025?

Jak zapowiada się 2025 rok? Polacy jeszcze mocniej skupiają się na finansach i zdrowiu. Oszczędzanie lub inwestowanie pieniędzy wysuwa się na prowadzenie z 41% deklaracji, tuż za nim plasuje się zwiększenie aktywności fizycznej - 39%. Zdrowe odżywianie i utrata wagi również pozostają ważne, z odpowiednio 34% i 33% respondentów deklarujących chęć zmiany nawyków żywieniowych i zrzucenia zbędnych kilogramów.

Jako jeden z kluczy do sukcesu w realizacji postanowień część badanych wskazała możliwość stałego sprawdzania postępów na smartwatchu (14%). Dane z inteligentnych zegarków dzisiaj służą nam nie tylko w śledzeniu wyników sportowych. Informacje zbierane przez urządzenia pozwalają również na stały monitoring naszego zdrowia, snu czy samopoczucia, co może nam pomóc np. w kontrolowaniu obciążeń jakie nakładamy na swój organizm. Jeśli są one zbyt duże, mogą zatrzymać nas w drodze do realizacji celu. Jak pokazują dane, użytkownicy smartwatchy są bardziej aktywni fizycznie i świadomi potrzeb zdrowotnych. 44% badanych deklaruje, że wykorzysta swój zegarek do śledzenia aktywności fizycznej i przypominania o ćwiczeniach – 36%, monitorowania zdrowia (również 36%), planowania posiłków – 30% i badania jakości snu (24%).