Polak laureatem

Poznaliśmy zwycięzców globalnej edycji HUAWEI XMAGE Awards 2023

HUAWEI XMAGE Awards to jeden z największych międzynarodowych konkursów fotografii mobilnej, przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Do tegorocznej, czyli już szóstej, edycji wydarzenia zgłoszono ponad 600 tys. prac z prawie 100 krajów. Uczestnicy do wyboru mieli 8 kategorii – w tym 2 wideo i 6 fotograficznych. Spośród nadesłanych zdjęć i filmów jury wyłoniło 3 laureatów nagrody głównej, 17 zwycięzców kategorii, 34 zdobywców drugiego miejsca i przyznało trzy wyróżnienia. Wśród laureatów nagrody głównej znalazł się Polak, Piotr Cebula i jego zdjęcie „Airshow” wykonane HUAWEI P40 Pro, a 4 kolejne prace z Polski zostały nagrodzone w swoich kategoriach.