Prawie połowa Polaków korzysta z tabletów, ale średnio mamy je od niemal 3 lat

Wśród najpopularniejszych zastosowań tabletów użytkownicy wymieniają: przeglądanie Internetu i sprawdzanie poczty email (53%), oglądanie filmów i seriali (47%), czytanie (43%), przeglądanie social mediów (43%) oraz granie (31%). Na kolejnych miejscach jest załatwianie codziennych spraw (26%), robienie notatek (23%), pomoc podczas gotowania (22%), edytowanie zdjęć i montowanie filmów (17%), praca zdalna (15%) oraz nawigacja w aucie (10%).

Tablety mamy od prawie 3 lat

Warto zauważyć, że 39% użytkowników posiada swój tablet od ponad 3 lat, a 18% od 2 do 3 lat. Nowszy sprzęt, czyli kupiony 1-2 lata temu, ma ¼ posiadaczy. Kolejne 16% nabyło go w ciągu ostatniego roku. Oznacza to, że średnio mamy tablet od około 2 lat i 10 miesięcy.

– Z jednej strony to dobrze, że Polacy chętnie korzystają z tabletów przez dłuższy czas. Jednak z drugiej strony wiekowe urządzenia mają swoje ograniczenia – aż 29% użytkowników rezygnujących z korzystania ze swoich tabletów jako powód wskazuje ich zbyt wolne działanie. Wśród najczęściej wymienianych braków w obecnych tabletach pojawiają się: brak możliwości korzystania z rysika (14%), zbyt mała przestrzeń na dane (20%) oraz brak klawiatury (17%). Dlatego obecnie wprowadzamy nowy standard sprzedaży tych urządzeń – z rysikiem i klawiaturą w zestawie oraz wersjami z matowym ekranem, co znacznie rozszerza ich funkcjonalność. To nowe otwarcie na rynku tabletów – mówi Dorota Rakowska, dyrektor marketingu Huawei CBG Polska.

Po co nam klawiatura i rysik?

Funkcjonalność tabletu poszerzają akcesoria takie jak klawiatura i rysik. Ta pierwsza, zdaniem 29% z nas, przydaje się do załatwiania spraw w internecie. Aż co czwarty Polak używałby tabletu z odpinaną klawiaturą do pracy, do notowania lub w podrózy, a blisko co piąty (19%) do nauki. Tylko 12% ankietowanych stwierdziło, że ta funkcja nie jest im potrzebna. Natomiast rysik według aż 40% osób ułatwiłby notowanie, 1/3 wykorzystałaby go do rysowania, ¼ do obróbki zdjęć, a 19% do malowania. W przypadku rysika 20% respondentów uznaje go za nieprzydatny.

Czego Polacy oczekują od tabletów?

Przy wyborze tabletu najważniejsze dla respondentów są: cena (51%), przekątna ekranu (35%), czas działania (33%), oraz marka (25%). Oprócz podstawowych parametrów, konsumenci coraz częściej poszukują w tabletach funkcji, które ułatwią im korzystanie z urządzenia w różnych sytuacjach. Świetnym rozwiązaniem jest matowy ekran, eliminujący odblaski i pozwalający na komfortowe korzystanie z urządzenia nawet w pełnym słońcu. Aż 47% badanych chętnie wykorzystałoby taką funkcję do relaksu na świeżym powietrzu, np. oglądania filmów na działce, a 24% do pracy w plenerze – w parku, lesie lub nad jeziorem. Możliwość komfortowego korzystania z tabletu w słoneczne dni otwiera nowe możliwości dla użytkowników, którzy cenią sobie mobilność i swobodę pracy zdalnej.

Różne potrzeby, różne tablety?

Co ciekawe, badanie pokazuje pewne różnice w sposobie, w jaki kobiety i mężczyźni wykorzystują tablety. Dla Pań istotniejsza jest waga i wymiary urządzenia (26% vs 23%) czy klawiatura w zestawie (19% vs 16%). Panowie z kolei częściej zwracają uwagę na wydajność (29% vs 18%) i markę (29% vs 20%).

Tablety zyskują na popularności w Polsce, ewoluując od urządzeń typowo rozrywkowych do narzędzi pracy i nauki. Użytkownicy oczekują od nich coraz więcej - wydajności, długowieczności i funkcjonalności, jak na przykład rysik czy matowe ekrany. Większa elastyczność względem laptopów czy wyższa wygoda pracy, niż na małym ekranie telefonu sprawiają, że tablety są coraz atrakcyjniejszym narzędziem pracy, gdy istotna jest mobilność.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.