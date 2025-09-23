Huawei przygotowuje się do premiery dwóch nowych produktów na polskim rynku.

Już 6 października zadebiutują smartwatch HUAWEI WATCH Ultimate 2 oraz tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025.

Chcesz zaoszczędzić 250 zł na zakupie? Sprawdź, jak odebrać kupon rabatowy przed premierą

Nowości Huawei w Polsce. Kiedy premiera zegarka i tabletu?

Chiński gigant technologiczny nie zwalnia tempa. Tuż po światowym debiucie nowej serii smartzegarków, firma zapowiada polską premierę kolejnych urządzeń z segmentu premium. Już 6 października na polskim rynku zadebiutują dwie gorące nowości Huawei, które mogą sporo namieszać w swoich kategoriach. Fani marki, ale i poszukiwacze technologicznych innowacji, z pewnością czekają na te dwa urządzenia. Pierwszym z nich jest długo wyczekiwany HUAWEI WATCH Ultimate 2, czyli ultrawytrzymały smartwatch z luksusową kopertą z płynnego metalu. Drugą premierą jest tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025, wyposażony w innowacyjny ekran PaperMatte, który ma chronić wzrok użytkowników i imitować wrażenie obcowania z papierem.

Czym wyróżnia się HUAWEI WATCH Ultimate 2?

Nowy smartwatch Huawei to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, celująca w segment luksusowy. Jego koperta została wykonana z innowacyjnego stopu płynnego metalu, co ma gwarantować nie tylko prestiżowy wygląd, ale przede wszystkim ponadprzeciętną wytrzymałość na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. To materiał rzadko spotykany w elektronice użytkowej, co podkreśla unikalny charakter zegarka.

Jednak to nie design ma być jego największą siłą. Największym atutem modelu HUAWEI WATCH Ultimate 2 ma być innowacyjna komunikacja sonarna, umożliwiająca porozumiewanie się pod wodą. Choć producent na razie nie zdradza szczegółów technicznych tego rozwiązania, sama zapowiedź takiej funkcji stanowi rewolucję na rynku smartwatchy. Może to być przełomowe narzędzie nie tylko dla profesjonalnych nurków, ale także dla amatorów sportów wodnych.

HUAWEI MatePad 12 X 2025 – co wiemy o nowym tablecie?

Równolegle z zegarkiem na rynek trafi urządzenie skierowane do osób ceniących sobie komfort pracy i konsumpcji treści. Drugą październikową premierą jest tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025, który wyróżnia się ultraczytelnym i chroniącym wzrok ekranem PaperMatte. Ta technologia ma za zadanie zminimalizować odbicia światła i zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, oferując wrażenia zbliżone do czytania z kartki papieru. To rozwiązanie docenią z pewnością studenci, osoby pracujące z dokumentami, a także zapaleni czytelnicy e-booków. Nazwa sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z dużym, około 12-calowym wyświetlaczem, co czyni go narzędziem stworzonym z myślą o produktywności i wygodnej rozrywce.

Jak skorzystać z promocji i otrzymać 250 zł rabatu?

Producent, chcąc zachęcić klientów do zakupu premierowych urządzeń, przygotował specjalną ofertę przedsprzedażową. Aby otrzymać kupon rabatowy o wartości 250 zł, wystarczy do 5 października 2025 roku zasubskrybować newsletter na oficjalnej stronie sklepu huawei.pl. Proces jest prosty, jednak zainteresowani konkretnym produktem powinni zgłosić chęć zakupu na dedykowanych podstronach.

Kod uprawniający do zniżki zostanie przesłany drogą mailową w dniu polskiej premiery, czyli 6 października. Co ważne, kupony mają różne terminy ważności:

w przypadku chęci zakupu HUAWEI WATCH Ultimate 2, z kuponu będzie można skorzystać do 9 listopada 2025 r.,

w przypadku tabletu HUAWEI MatePad 12 X 2025, kupon będzie aktywny do 2 listopada 2025 r.

Zniżka zostanie naliczona w koszyku po wpisaniu otrzymanego kodu. Zgodnie z regulaminem promocji, kupony nie łączą się ze sobą ani z innymi kodami rabatowymi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie producenta.

EKG 2021. Huawei pomaga wykluczonym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.