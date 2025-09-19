HUAWEI WATCH GT 6 debiutuje w Polsce 19 września 2025 roku, oferując rekordowy czas pracy na baterii do 21 dni oraz długo wyczekiwane płatności zbliżeniowe Quicko Wallet.

Zegarki z serii GT 6 są kompatybilne z Androidem i iOS, wyposażone w jaśniejszy ekran AMOLED (do 3000 nitów) oraz precyzyjny dwuzakresowy GPS.

Dostępne są dwie wersje: GT 6 Pro z materiałów premium (tytan, ceramika, szafir) i wodoodpornością do 40m, oraz standardowy GT 6 w dwóch rozmiarach (46 mm i 41 mm) z szerokim wyborem stylów.

Smartwatch oferuje ponad 100 trybów sportowych (w tym profesjonalny tryb kolarski), zaawansowane monitorowanie zdrowia (tętno, SpO₂, stres, sen, EKG) i analizę nastroju, a na start dostępna jest atrakcyjna promocja cenowa.

HUAWEI WATCH GT 6 w Polsce. Rekordowa bateria i długo wyczekiwane funkcje

Chiński gigant technologiczny mocno zaznacza swoją obecność na polskim rynku urządzeń ubieralnych. 19 września 2025 roku debiutuje tu szósta generacja popularnych inteligentnych zegarków. Seria HUAWEI WATCH GT 6 wprowadza rewolucyjny czas pracy na baterii, sięgający 21 dni, oraz płatności zbliżeniowe. To odpowiedź na dwa kluczowe oczekiwania użytkowników, którzy chcą, by smartwatch był nie tylko asystentem zdrowia, ale i niezawodnym narzędziem na co dzień.

To jednak nie koniec nowości. Producent wreszcie wprowadził do swojej flagowej serii możliwość płatności zbliżeniowych, realizowanych za pomocą aplikacji Quicko Wallet – funkcję, której brakowało wielu fanom marki. Nowy smartwatch Huawei łączy w sobie ponadczasową elegancję z rozbudowanymi funkcjami, a przy tym jest kompatybilny z każdym smartfonem, niezależnie od tego, czy działa on na systemie Android, czy iOS. Uzupełnieniem pakietu jest jaśniejszy ekran AMOLED (do 3000 nitów), bardziej precyzyjny, dwuzakresowy GPS oraz rozbudowane opcje monitorowania samopoczucia, w tym profesjonalny tryb kolarski i analiza nastroju.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro czy standard? Porównanie wersji

Nowa seria została podzielona na dwie główne linie, aby trafić w gusta różnych użytkowników. Wersja HUAWEI WATCH GT 6 Pro to propozycja dla najbardziej wymagających, którzy cenią sobie materiały premium i maksymalną wytrzymałość. Wszystkie modele Pro mają koperty o rozmiarze 46 mm wykonane z tytanu, ceramiki i szafirowego szkła. Dzięki wodoodporności 5 ATM i klasie szczelności IP69, można z nimi nurkować na głębokość do 40 metrów. Dostępne są w trzech wariantach:

Active: sportowa czerń z paskiem z fluoroelastomeru,

Safari: casualowy, brązowy tkany pasek,

Elite: elegancka, srebrna tytanowa bransoleta idealna do garnituru.

Z kolei podstawowy HUAWEI WATCH GT 6 stawia na uniwersalność i szerszy wybór, oferując koperty ze stali szlachetnej w dwóch rozmiarach. Większy wariant 46 mm skierowany jest do osób preferujących klasyczne, męskie czasomierze, natomiast subtelniejszy 41 mm (ważący zaledwie 37,5 g) został zaprojektowany z myślą o drobniejszych nadgarstkach. Nowy smartwatch Huawei w wersji standardowej oferuje aż osiem różnych wariantów stylistycznych, co pozwala idealnie dopasować zegarek do swojego stylu. Wśród dostępnych opcji znajdziemy m.in. paski z wegańskiej skóry, kompozytowe, z fluoroelastomeru czy stalową bransoletę typu milanese w kolorze złotym.

Jakie funkcje sportowe i zdrowotne ma HUAWEI WATCH GT 6?

Sercem urządzenia jest zaawansowany system TruSense™, który analizuje dane dotyczące aktywności fizycznej i samopoczucia. Dzięki niemu seria HUAWEI WATCH GT 6 oferuje ponad 100 trybów sportowych, w tym profesjonalny tryb dla kolarzy i ulepszony pomiar trasy GPS. Szczególnie rozbudowano funkcje dla miłośników dwóch kółek – zegarek na bieżąco wyświetla kluczowe wskaźniki, takie jak tętno, nachylenie czy prędkość, a po sparowaniu z zewnętrznymi czujnikami pozwala jeszcze precyzyjniej analizować efektywność treningu. Ulepszony, dwuzakresowy system nawigacji GNSS gwarantuje dokładne odwzorowanie trasy i pomiar tempa, co docenią biegacze i piechurzy trenujący w trudnym terenie.

Poza sportem, zegarek jest wszechstronnym asystentem zdrowia. Monitoruje kluczowe parametry życiowe: tętno, natlenienie krwi (SpO₂), poziom stresu oraz jakość snu, analizując jego fazy i potencjalne problemy z oddychaniem. Nowy smartwatch Huawei dostarczy precyzyjnych danych o samopoczuciu, monitorując zmęczenie na podstawie analizy HRV, a nawet rozpoznając 12 różnych stanów emocjonalnych użytkownika. W przypadku wykrycia zbyt wysokiego poziomu stresu urządzenie samo zaproponuje ćwiczenia oddechowe. Dodatkowo zegarek umożliwia wykonanie pomiaru EKG z nadgarstka oraz analizę fali tętna. Wszystkie dane są w czytelny sposób prezentowane w aplikacji HUAWEI Zdrowie.

Ile kosztuje HUAWEI WATCH GT 6 w Polsce? Ceny i promocja na start

Producent przygotował szeroką ofertę cenową, dostosowaną do poszczególnych wariantów zegarka. Oficjalne ceny detaliczne prezentują się następująco:

HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite: 1999 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari oraz Active: 1599 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 46 mm (wszystkie wersje): 1099 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant: 1299 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 41 mm (pozostałe wersje): 1099 zł.

Warto jednak zwrócić uwagę na specjalną ofertę premierową. W okresie od 19 września do 26 października 2025 roku nowy smartwatch Huawei będzie dostępny z atrakcyjnym rabatem – 200 zł na modele Pro i 150 zł na warianty standardowe. Promocja obowiązuje w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro, u operatorów komórkowych (Plus, Play, Orange, T-Mobile) oraz w największych sieciach handlowych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.

Dodatkowo, każdy nabywca zegarka z serii HUAWEI WATCH GT 6 otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję aplikacji HUAWEI Health+. Na osoby kupujące w sklepie producenta czekają też specjalne zestawy z innymi urządzeniami marki w obniżonych cenach.

Nowa seria smartwatchy Huawei wchodzi na polski rynek jako silna konkurencja, łącząc elegancki design z potężną baterią, długo wyczekiwanymi funkcjami i atrakcyjną ceną, zwłaszcza w ofercie premierowej. To wszechstronna propozycja zarówno dla entuzjastów sportu, jak i użytkowników szukających niezawodnego i stylowego zegarka na co dzień.

Cecha HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm) HUAWEI WATCH GT 6 (46 mm) HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Wymiary (D × Sz × W) 41,3 × 41,3 × 9,9 mm 45,8 × 45,8 × 10,9 mm 45,6 × 45,6 × 11,25 mm Ekran 1,32" AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 352) 1,47" AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 317) 1,47" AMOLED (466 × 466 px, PPI 326) Obudowa zegarka Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stop tytanu klasy lotniczej TC4, szafirowe szkło Waga (bez paska) ok. 37,5 g ok. 51,3 g ok. 54,7 g Czas pracy na 1 ładowaniu do 14 dni do 21 dni do 21 dni Bateria 540 mAh (litowo-polimerowa) 867 mAh (litowo-polimerowa) 867 mAh (litowo-polimerowa) Ładowanie Bezprzewodowe 5V-10V DC / 2A; pełne w 85 min Bezprzewodowe 5V-10V DC / 2A; pełne w 95 min Bezprzewodowe 5V-10V DC / 2A; pełne w 60 min Funkcje Głośnik i mikrofon (połączenia Bluetooth), asystent głosowy (wybrane języki), muzyka, zdalna migawka, fazy księżyca/pływy, wschód/zachód słońca, ostrzeżenia pogodowe, barometr, kompas, kalendarz, stoper, minutnik, alarmy, szukanie telefonu, AppGallery, sklep z tarczami, NFC płatności Funkcje pomiaru samopoczucia Deficyt kaloryczny, cykl menstruacyjny, monitoring snu z analizą oddechu, HRV/nastrój, tętno, stres, saturacja, temp. skóry, ćwiczenia oddechowe Deficyt kaloryczny, cykl menstruacyjny, monitoring snu z analizą oddechu, HRV/nastrój, tętno, stres, saturacja, temp. skóry, ćwiczenia oddechowe Deficyt kaloryczny, cykl menstruacyjny, monitoring snu z analizą oddechu, tętno, stres, saturacja, temp. skóry, ćwiczenia oddechowe, HRV/nastrój, EKG, analiza fali tętna Funkcje sportowe Ponad 100 trybów sportowych, szacunkowa moc kolarska, współpraca z czujnikami, GPS/trasa biegu, niezależna nawigacja Ponad 100 trybów sportowych, szacunkowa moc kolarska, współpraca z czujnikami, GPS/trasa biegu, niezależna nawigacja System TruSense (dokładniejsze dane), mapy w czasie rzeczywistym, ponad 100 trybów sportowych (w tym profesjonalne), szacunkowa moc kolarska, współpraca z czujnikami, nurkowanie do 40 m, GPS/trening, niezależna nawigacja Odporność IP69, 5 ATM IP69, 5 ATM IP69, 5 ATM Temperatura pracy -20°C do 45°C -20°C do 45°C -20°C do 45°C Łączność Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS Czujniki Temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna, barometr, światła otoczenia, magnetometr Temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna, barometr, światła otoczenia, magnetometr Głębokości, temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna, barometr, EKG, światła otoczenia, magnetometr

