Nowy model już w Polsce

Premiera MG ZS Hybrid+. Ile koszuje nowy crossover MG?

– MG ZS Hybrid+ to kompaktowy crossover, który wyróżnia się nowoczesną stylistyką i hybrydowym napędem. Jest to drugi model w portfolio marki, wyposażony w zaawansowaną technologię Hybrid+. Nowy MG ZS zapewnia połączenie dynamicznej jazdy i oszczędności, a jego nowoczesna stylistyka została zaprojektowana przez brytyjskie biuro projektowe marki MG w Londynie. Model ten oferuje przestronne wnętrze i praktyczny bagażnik. Sercem napędu jest 1,5-litrowy silnik benzynowy wspomagany przez silnik elektryczny, co zapewnia dynamiczne przyspieszenie i niskie zużycie paliwa.

Najnowsze z działu Debiut serii HUAWEI WATCH GT 5 Huawei zaskakuje nową serią smartwatchów! Tej funkcji brakowało wszystkim HUAWEI TruSense Nowy standard monitorowania zdrowia i akywności w smartwatchach Pogromca flagowców Smartfon realme GT 6 z nowymi funkcjami AI Eraser 2.0 Biznes i technologie Wspieramy rozwój deep techu w regionie CEE - Sławomir Olejnik, CEO Deep Tech CEE Nowe technologie Polska premiera nowych smartwatchy Huawei! Jest wielki konkurs Całkowicie nowy MG ZS Hybrid+ będzie dostępny w cenie od 98 900 PLN i pojawi się w polskich salonach na jesieni 2024 roku.

Nowy MG ZS Hybrid+ wyróżnia się wyjątkową wszechstronnością i funkcjonalnością, oferuje wyposażenie, które stawia go w czołówce segmentu B-SUV.

Hybrydowy układ napędowy zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy poprzez zwiększone osiągi i wydajność. Nowy MG ZS Hybrid+ został zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących dynamicznego i nowoczesnego auta, oferującego komfort codziennej jazdy zarówno podczas pokonywania miejskich tras, jak i długich podróży. Całkowicie nowy model jest dostępny w trzech wersjach wyposażenia: Standard, Excite i Exclusive, przy czym cena już bogato wyposażonej wersji Standard zaczyna się od 98 900 PLN, w wersji Excite nowego ZS dostaniemy już za 107 800 PLN, a najwyższa wersja Exclusive będzie kosztować 116 700 zł. Nowość od MG jest objęta pakietem gwarancyjnym 3 x 7 (Triple-7 Care Warranty), w tym 7-letnią standardową gwarancją producenta (lub do 150 000 kilometrów), 7-letnim programem Assistance oraz zapewnieniem przez 7 lat bezpłatnych przeglądów (tzn. corocznych bezpłatnych kontroli 7 głównych układów pojazdu), a także dodatkowo 7-letnią ochroną przed perforacją karoserii z powodu korozji. Ponadto w przypadku samochodów elektrycznych zakres gwarancji obejmie elektryczny układ napędowy HV na 7 lat / 150 000 km oraz zestaw zasilający (akumulator HV) na 7 lat / 150 000 km. Bogate wyposażenie i technologia Nowy MG ZS, z innowacyjną technologią Hybrid+, został wyposażony w automatyczną klimatyzację, alarm, 6 poduszek powietrznych, 10,25-calowy wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy HD z nawigacją satelitarną, funkcją Bluetooth oraz Apple CarPlay™ / Android Auto, 7-calowy wirtualny wyświetlacz kierowcy, a także tylne czujniki parkowania z kamerą cofania.W standardowym wyposażeniu nowego MG ZS Hybrid+ będzie dostępny również system MG Pilot, obejmujący kompleksowy zakres technologii bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, adaptacyjny tempomat, aktywne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta pasa ruchu, ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu, wykrywanie martwego pola, ostrzeżenie przed kolizją z przodu i asystenta jazdy w korku. W bogatszych opcjach wyposażenia wersja Excite oferuje dodatkowo między innymi reflektory LED, 17-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowy kolorowy ekran dotykowy oraz kierownicę obszytą skórą. Topowa wersja Exclusive zawiera tapicerkę w stylu czarnej skóry, podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę, kamerę 360°, a także przyciemniane tylne szyby.Nowy ZS ma długość 4430 mm i rozstaw osi wynoszący 2610 mm, co zapewnia przestronne wnętrze. Bagażnik o pojemności 443 litrów dodatkowo czyni go idealnym wyborem dla rodzin, oferując sporo miejsca na codzienne potrzeby. Wydajny napęd hybrydowy Potężny, ale wydajny hybrydowy układ napędowy łączący 1,5-litrowy silnik benzynowy (102 KM) z elektrycznym (136 KM/250 Nm) będzie oferować łączną moc 197 KM. To połączenie zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy i doskonałe osiągi, z przyspieszeniem 0-100 km/h w zaledwie 8,7 sekundy. Akumulator 1,83 kWh jest ładowany przez wysokowydajny generator 45 kW i zapewnia średnie spalanie w przedziale 5,0-5,1 l/100 km (WLTP) i niską emisję CO₂ wynoszącą 113-115 g/km. Nowoczesna stylistyka i komfort Nowy MG ZS to zupełnie nowa odsłona, która zachwyca nowoczesną i dojrzałą stylistyką. Model ten wyróżnia się ostrzejszym frontem, nadającym mu bardziej sportowy charakter, oraz wykończeniem, które oferuje jeszcze wyższy poziom komfortu. „Najnowszy MG ZS Hybrid+ zapewni polskim klientom wyjątkowe wrażenia z jazdy. Model ten oferuje znakomitą wartość w segmencie B-SUV dzięki bogatemu wyposażeniu i nowoczesnym technologiom, które ułatwiają codzienne korzystanie z auta. Jesteśmy przekonani, że nowa wersja nie tylko podtrzyma sukces swojego poprzednika, ale także zaskoczy użytkowników jeszcze wyższym poziomem komfortu, osiągów i innowacyjnych rozwiązań” – komentuje Lin Peng, dyrektor generalny SAIC Motor Poland. Całkowicie nowy, hybrydowy MG ZS pojawi się w gamie modeli marki MG w Polsce jesienią tego roku. Polecany artykuł: Nowy MG HS plug-in hybrid. Nowa generacja hybrydy od MG [ZDJĘCIA] Pieniądze to nie wszystko - Anna Tarnawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. QUIZ PRL. Kultowe pojazdy PRL. Tylko prawdziwy motomaniak zdobędzie 10 punktów Pytanie 1 z 10 1. Prototyp samochodu Syrena zaprezentowano na Targach Poznańskich w roku: 1955 1952 1953 Dalej