Nowy MG HS plug-in hybrid. Nowa generacja hybrydy od MG [ZDJĘCIA]

Plan do końca 2024 roku

Chińskie samochody podbijają serca Polaków. To kwestia ceny?

Już teraz wyjątkowy MG HS dostępny także w wersji Plug-In Hybrid.

Oferuje 0 / 100 / 1000 – ZERO emisji CO2 w trybie elektrycznym, 100 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu w trybie elektrycznym oraz ponad 1000 kilometrów łącznego zasięgu dzięki połączeniu napędu elektrycznego i spalinowego.

Hybrydowy HS dostępny jest już od 156 500 PLN w ofercie promocyjnej.

Nowy MG HS Plug-In Hybrid, podobnie jak jego wersja benzynowa, będzie dostępny dla polskich klientów w dwóch wariantach wyposażenia: Excite i Exclusive. Wersja Plug-In Hybrid dostępna będzie w ofercie promocyjnej już od 156 500 PLN w opcji Excite i od 165 500 w opcji Exclusive.

Natomiast wersja z silnikiem benzynowym jest dostępna z 6-biegową skrzynią manualną lub 7-biegową skrzynią automatyczną. W ramach oferty promocyjnej, która obowiązuje przez cały okres premiery modelu w Polsce, ceny bogato wyposażonej wersji Excite w ofercie promocyjnej zaczynają się już od 109 900 PLN, natomiast bardziej luksusowa wersja Exclusive jest dostępna od 120 900 PLN. Zupełnie nowa technologia hybrydowa od MG W nowej generacji hybrydowego układu napędowego typu plug-in (PHEV) MG wykorzystuje swoje doświadczenie w konstruowaniu pojazdów elektrycznych. Nowy hybrydowy MG HS może pokonać do 100 km (WLTP) na jednym ładowaniu w trybie czysto elektrycznym.

Dzięki akumulatorowi o pojemności 21,4 kWh i potężnemu silnikowi elektrycznemu o mocy 183 KM hybrydowy MG HS oferuje niezapomniane wrażenia podczas codziennej jazdy oraz dłuższych tras. Zapewnia spokojną i płynną jazdę oraz średnią emisję CO2 wynoszącą zaledwie 14 g/km. Dzięki zoptymalizowanemu silnikowi benzynowemu zużycie paliwa pozostaje na niskim poziomie nawet podczas dalekich podróży, co umożliwia przejechanie ponad 1000 km na jednym tankowaniu i pełnym ładowaniu. Łączna moc silnika (339 KM) i dynamiczne przyspieszenie gwarantują prawdziwą frajdę z jazdy. Największym atutem nowego MG HS PHEV jest akumulator o pojemności 21,4 kWh, który umożliwia przejechanie 100 km w trybie w pełni elektrycznym. To jeden z największych akumulatorów w swojej klasie, co sprawia, że model ten stanowi doskonały wybór dla osób szukających oszczędności w codziennej eksploatacji oraz dbałości o środowisko.

CENA EXCITE EXCLUSIVE 1.5T PLUG-IN HYBRID cena katalogowa 164 500 173 500 cena promocyjna 156 500 165 500

Wielofunkcyjne tryby jazdy dostosowane do potrzeb kierowcy

MG HS Plug-In Hybrid oferuje różnorodne tryby jazdy, dzięki którym kierowca może w pełni dostosować pojazd do warunków na drodze oraz indywidualnych potrzeb. W pełnym trybie EV, po zaledwie 3 godzinach ładowania za pomocą Wallbox (7 kW), akumulator umożliwia przejechanie nawet 100 km (WLTP) w trybie czysto elektrycznym. Tryb hybrydowy automatycznie dopasowuje pracę układu do aktualnych warunków drogowych, wybierając napęd szeregowy lub równoległy w zależności od prędkości i poziomu naładowania baterii. Oferuje to zarówno wysokie osiągi, jak i wyjątkowo niskie zużycie paliwa.

Nowoczesny design i komfortowe wnętrze

Design nowego MG HS przyciąga uwagę sportową sylwetką i elegancją. Nowy model Plug-In Hybrid wyróżnia się szerokim grillem oraz wyrazistymi reflektorami LED, które podkreślają jego nowoczesny charakter. Już w wersji standardowej nowy model został wyposażony w 19-calowe aluminiowe obręcze kół, które idealnie harmonizują z dynamiczną sylwetką auta.Wnętrze stworzono z myślą o maksymalnym komforcie i funkcjonalności. Specjalnie zaprojektowane fotele z 5-warstwową konstrukcją zapewniają wygodę podczas długich podróży, a zastosowanie 42 rodzajów materiałów dźwiękochłonnych pozwala na znaczące zredukowanie hałasu w kabinie, co wpływa na komfort akustyczny podróżnych. Pojemny bagażnik oraz liczne schowki czynią z nowego MG HS idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i osób aktywnych.

Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Nowy MG HS Plug-In Hybrid oferuje także nowe, zaawansowane rozwiązania technologiczne, które zapewniają kierowcy pełną kontrolę nad pojazdem. Nowoczesny kokpit jest wyposażony w dwa 12,3-calowe wyświetlacze, które umożliwiają łatwy dostęp do funkcji multimedialnych, nawigacji oraz systemów wspomagających jazdę. W standardzie jest także dostępny system wsparcia kierowcy w ramach pakietu MG Pilot, który obejmuje aktywne hamowanie awaryjne, czujniki parkowania, kamerę cofania oraz zaawansowane systemy, takie jak asystent utrzymania pasa ruchu, monitorowanie martwego pola i adaptacyjny tempomat.

Dostępność i wersje kolorystyczne

Nowy MG HS jest dostępny w salonach dealerskich już od końca września, a na jesieni do oferty dołączy również wersja MG HS Plug-In Hybrid. Już teraz można składać zamówienia, korzystając z opublikowanych cen i specyfikacji. Model jest oferowany w sześciu wersjach kolorystycznych: „White Pearl” w wersji standardowej, „Arctic Blue” w wersji niemetalizowanej oraz „Pebble Black”, „Diamond Red”, „Sterling Silver” i „Hampstead Grey” w wersji metalik. Wnętrze jest dostępne w dwóch wariantach: klasycznym czarnym oraz eleganckim jasnobrązowym.

