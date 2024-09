Marka MG Motor i Arsenal Londyn łączą siły! Nowy partner Kanonierów

SHEIN rekrutuje w Polsce! Poszukiwani specjaliści IT

Producent samochodów o brytyjskich korzeniach zostaje oficjalnym partnerem motoryzacyjnym klubu.

Marka MG wspólnie z zespołem Arsenalu będzie również pracować nad tworzeniem angażujących treści dla globalnej społeczności kibiców angielskiego klubu piłkarskiego. - Partnerstwo z Arsenalem w roku, w którym obchodzimy 100-lecie marki, to wyjątkowy moment w historii MG. Nie tylko wspieramy ten światowej klasy klub, ale także angażujemy się w rozwój piłki nożnej, wspierając zarówno męskie, jak i żeńskie drużyny, co odzwierciedla naszą pasję do sportu i wartości, które z nim dzielimy – podkreślił Lin Peng, Dyrektor Generalny SAIC Motor Poland.

Juliet Slot, dyrektor handlowa Arsenalu, skomentowała: „Cieszymy się, że możemy powitać MG w naszej rodzinie partnerów. Jest to marka znana ze swojej historii i dziedzictwa, ale również nastawiona na myślenie przyszłościowe, które jest zgodne z ambicjami naszego klubu. Cieszymy się, że podczas ich setnej rocznicy firma MG może stać się częścią naszej długoterminowej podróży w rozwoju klubu i nie możemy się doczekać współpracy w celu promowania ich wiodących, zrównoważonych pojazdów elektrycznych".

Pierwszym efektem współpracy firmy MG z brytyjskim klubem Arsenal są materiały promocyjne wspierające kampanię najnowszego modelu MG HS. Ten innowacyjny SUV, inspirowany sportową dynamiką i precyzją, wyróżnia się eleganckim wnętrzem oraz zaawansowaną technologią, łącząc wysokiej jakości wykończenie z nowoczesnym designem. Na rynku polskim do dotychczasowego portfolio marki MG wkrótce dołączy długo wyczekiwany, całkowicie elektryczny kabriolet Cyberster, który również będziemy mogli zobaczyć we wspólnych kampaniach celebrujących partnerstwo.

