Pilot z aktywnym hamowaniem awaryjnym, czujniki parkowania oraz kamerę cofania. Powiększony rozstaw osi, który przyczynił się do zwiększenia szerokości o 14 mm i długości o 45 mm, przełożył się na jeszcze przestronniejsze wnętrze. Teraz oferuje ono aż 507 litrów pojemności bagażnika i 24 praktyczne schowki. Nowy MG HS będzie dostępny w salonach dealerskich od września, a już teraz można składać zamówienia, korzystając z opublikowanych cen i specyfikacji. Na jesieni w salonach dealerskich zobaczymy również jego wersję w opcji plug-in hybrid.Nowy MG HS to odpowiedź na potrzeby klientów poszukujących samochodu łączącego w sobie elegancję, technologię i funkcjonalność. Jego nowoczesna stylistyka została stworzona w oparciu o nową, autorską koncepcję marki MG, realizowaną przez brytyjskie biuro projektowe. Dzięki przemyślanemu designowi i bogatemu wyposażeniu, model ten zapewnia komfortową i przyjemną jazdę zarówno w mieście, jak i poza nim. Nowy MG HS będzie dostępny dla polskich klientów w dwóch wariantach wyposażenia: Excite i Exclusive, występującej z 6- biegową skrzynią manualną lub 7-biegową skrzynią automatyczną. W ramach oferty promocyjnej, która obowiązuje przez cały okres premiery modelu w Polsce, ceny bogato wyposażonej wersji Excite zaczynają się już od 109,900 PLN, natomiast bardziej luksusowa wersja Exclusive dostępna będzie od 120,900 PLN. To wyjątkowa okazja, by zakupić nowego MG HS w atrakcyjnej cenie, korzystając z premierowych rabatów.

- Poprzednia generacja MG HS zdobyła serca wielu kierowców. Również w Polsce model ten osiągnął znaczącą pozycję przy 2047 rejestracjach od momentu wejścia modelu do sprzedaży w grudniu zeszłego roku. Nowy model podnosi poprzeczkę, oferując jeszcze więcej, między innymi przestronniejsze wnętrze i bogatsze wyposażenie, dostępne już w wersji bazowej. To kolejny krok w rozwoju tej niezwykle popularnej linii SUV-ów jak i samej marki MG – komentuje Marcin Buczek, Sales Manager MG Motor.

Nowoczesna jednostka silnikowa

Nowy MG HS dostępny będzie początkowo tylko w wersji z silnikiem benzynowym nowej generacji 1.5T o mocy 125 kW (170 KM) i momencie obrotowym 275 Nm, zdolnym do osiągnięcia 0-100 km/h w 9,4 sekundy. W standardzie wyposażony jest w 6-biegową manualną skrzynię biegów, ale dostępny jest również w wersji 7-biegowej skrzyni automatycznej DCT z tzw. mokrym sprzęgłem. Rozwiązanie to zapewnia najwyższa efektywność i gładką pracę skrzyni biegów.

Wyjątkowa stylistyka i komfort wnętrza

Zmieniony wygląd nowego MG HS podkreśla nowoczesność i dynamikę. Powiększony rozstaw osi przekłada się na większą przestronność auta, które jest teraz szersze o 14 mm, dłuższe o 45 mm, a jego profil został obniżony o 30 mm. Nadaje mu to bardziej sportowy wygląd i zwiększa komfort pasażerów. Dzięki nowemu designowi i nowej platformie, MG HS jest bardziej sportowy niż kiedykolwiek, a zwiększony rozstaw osi i duże wymiary sprawiają, że cała rodzina może podróżować w komfortowych warunkach.Wnętrze nowego MG HS zaprojektowane zostało zgodnie z myślą o maksymalnej funkcjonalności i komforcie. Nowoczesna kabina oferuje 507 litrów pojemności bagażnika oraz 24 schowki, czyniąc HS-a idealnym wyborem dla rodzin i osób aktywnych. Podwójny ekran, w tym 12,3-calowy wirtualny kokpit oraz 12,3-calowy system informacyjno-rozrywkowy, zapewnia nie tylko wygodę, ale i pełną kontrolę nad pojazdem oraz udogodnieniami. Model dostępny jest w sześciu kolorach karoserii w wersji standardowej lakieru: „Arctic Blue” i „White Pearl”, oraz wersji metallic: „Pebble Black”, „Diamond Red”, „Sterling Silver”, „Hampstead Grey”. Ponadto nowa wersja umożliwia także wybór koloru wnętrza między czarnym a jasnobrązowym.

Innowacja i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Nowy MG HS oferuje szereg kluczowych udoskonaleń w porównaniu z poprzednikiem. W standardowym wyposażeniu znajdują się m.in. reflektory LED z funkcją „Follow Me Home”, tylne czujniki i kamera parkowania, elektrycznie regulowane podgrzewane lusterka boczne, sześcio-kierunkowy regulowany elektrycznie fotel kierowcy i cztero-kierunkowy regulowany fotel pasażera z przodu, klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, wycieraczki z czujnikiem deszczu, tempomat, elektryczny hamulec postojowy z funkcją automatycznego zatrzymania oraz dwa 12,3-calowe wyświetlacze z nawigacją i funkcją dublowania smartfona, 6 głośników oraz łączność z Android Auto™ i Apple CarPlay®.Wersje z automatyczną skrzynią biegów DCT dodatkowo wyposażone są w adaptacyjny tempomat, asystenta jazdy w korkach oraz systemy wspomagające bezpieczeństwo, takie jak MG Pilot z aktywnym hamowaniem awaryjnym, asystentem utrzymania pasa ruchu oraz monitorowaniem martwego pola.Co ważne, nowy HS, tak jak wszystkie modele MG dostępne w Polsce, jest objęty pakietem gwarancyjnym 3x7 (Triple-7 Care Warranty), w tym 7-letnią standardową gwarancją producenta (lub do 150 000 kilometrów), 7-letnim programem Assistance, oraz 7 lat bezpłatnych przeglądów (tzn. coroczna bezpłatna kontrola 7 głównych układów pojazdu). Dodatkowo 7-letnią ochrona przed perforacją karoserii z powodu korozji. Dodatkowo, w przypadku samochodów elektrycznych, zakres gwarancji obejmie elektryczny układ napędowy HV na 7 lat / 150 000 km oraz zestaw zasilający (akumulator HV) na 7 lat / 150 000 km.

OFERTA 1.5T MT EXCITE 1.5T MT EXCLUSIVE 1.5T AT EXCITE 1.5T AT EXCLUSIVE Cena katalogowa 117,900 PLN 128,900 PLN 126,900 PLN 137,900 PLN Cena promocyjna 109,900 PLN 120,900 PLN 118,900 PLN 129,900 PLN

