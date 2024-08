Popularny w Polsce SUV MG ponownie robi furorę na festiwalu prędkości Goodwood

Signify redukuje emisję CO2 o 90 proc. Zero emisji do 2040 roku

Znany SUV MG jest mocno ugruntowany na rodzimym rynku firmy w Wielkiej Brytanii i zyskuje popularność również w Polsce. W Anglii plasuje się jako jeden z dziesięciu najlepiej sprzedających się samochodów w 2024 roku. Teraz ponownie MG ma zaimponować klientom nową linią modelu HS. Nowy model HS debiutuje na rynku, gotowy ponownie zaskoczyć konsumentów idealnym połączeniem jakości wykonania z nowoczesnym designem. Ten innowacyjny SUV, z jego elegancką sylwetką i zaawansowaną technologią jest dowodem na to, że MG nie ustaje w dążeniu do wyznaczania najwyższych standardów na rynku.David Allison, dyrektor ds. produktu i planowania w MG Motor Europe, komentuje: „Ustępujący SUV HS cieszył się ogromną popularnością. Jednak nowy model HS podnosi poprzeczkę dzięki jeszcze bogatszemu wyposażeniu i funkcjonalności, charakterystycznemu wyglądowi MG, który odróżnia HS od innych SUV-ów oraz wyborowi zaawansowanych silników benzynowych i hybrydowych typu plug-in. Ten wszechstronny model dodaje teraz jeszcze więcej do swojego wachlarza zalet".

Wybór zaawansowanych, wydajnych silników benzynowych i PHEV

Nowy HS oferuje klientom wybór między dwoma napędami – benzynowym lub hybrydowym typu plug-in (PHEV). Układ napędowy PHEV, który łączy 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 105 kW (142 KM) z silnikiem elektrycznym o mocy 154 kW, oferuje imponujące przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w 6,8 sekundy.Silnik czerpie moc z akumulatora o pojemności 24,7 kWh i wysokowydajnego generatora prądu o mocy 67 kW, zapewniając tym samym zasięg jazdy wyłącznie na napędzie elektrycznym do 120 km. To nie tylko wyróżnia MG HS na tle konkurencji, ale także oferuje znaczne oszczędności paliwa.Nowy MG HS posiada też wariant z silnikiem benzynowym nowej generacji 1.5T o mocy 125 kW (169 KM) i momencie obrotowym 275 Nm, zdolnym do osiągnięcia 0-100 km/h w 9,4 sekundy. W standardzie wyposażony jest w 6-biegową manualną skrzynię biegów, ale dostępny jest również w wersji 7-biegowego skrzyni automatycznej DCT.

Uderzająca stylistyka i wyrafinowane proporcje

Zmieniony wygląd nowego MG HS ukazuje niepowtarzalną estetykę, z powiększanym rozstawem osi zapewniającym większą przestronność wewnątrz kabiny. Dokładnie skomponowane proporcje zewnętrzne podkreślają spójność designu z innymi modelami MG. W porównaniu z poprzednim modelem, nowy MG HS jest o 14 mm szerszy (przy 1 890 mm) i o 26 mm dłuższy (przy 4 636 mm), a jego nowy profil został obniżony względem poprzednika o około 30 mm. Rozstaw osi został wydłużony o 30 mm do 2750 mm co tworzy bardziej atletyczną sylwetkę i zwiększa przestrzeń wewnętrzną.Imponujący przedni grill charakterystyczny dla stylu projektowania najnowszej generacji MG, po raz pierwszy pojawił się w nowym MG3. Nowe, smuklejsze reflektory, połączone centralnym czarnym panelem, wprowadzają do SUV-a bardziej technologiczny motyw a całość podkreśla zwiększona szerokość samochodu. Z tyłu, podobnie jak w przednich reflektorach, tylne światła LED są połączone centralnym motywem, a kształt litery X wprowadza czytelną sygnaturę świetlną w nocy.

Wewnątrz nowego HS: doskonałe spójność, przestrzeń i komfort

Nowy model MG HS to jeszcze większa funkcjonalność, przestrzeń i komfort w połączeniu ze stylową i nowoczesną kabiną. A to wszystko to w standardowym wyposażeniu. Wyposażony w nowoczesny 12,3-calowe wyświetlacz, HS oferuje system informacyjno-rozrywkowy z nawigacją na żywo, informacjami o ruchu, pogodą, Amazon Music oraz łączność z Android Auto™ i Apple CarPlay.Drugi 12,3-calowy wirtualny wyświetlacz/kokpit dla kierowcy oferuje dwa motywy - jasny i ciemny - oraz trzy różne tryby zegarów cyfrowych - Map, Digital i ADAS. Każdy z nich oferuje własny, unikalny układ, koncentrując się albo na ciągłym wyświetlaniu nawigacji, uproszczonym podsumowaniu tylko najważniejszych informacji o jeździe, albo na wizualizacji pojazdu i jego otoczenia w czasie rzeczywistym, wspieranej przez szereg systemów bezpieczeństwa. Topowe trimy są również standardowo wyposażone w nową kamerę 360° surround view i bezprzewodowe ładowanie smartfonów.Znajdujące się w całym wnętrzu nowe wysokiej jakości materiały tworzą bardziej przyjazną i relaksującą atmosferę. Odczucie dodatkowo wzmacniają kluczowe punkty kontaktu dla kierowcy - nowa trójramienną kierownicę z ulepszonymi przełącznikami oraz nowoczesna dźwignia zmiany biegów w stylu wahadłowym.Pojemność bagażnika wzrosła o 44 litry do 507 litrów, a szersze nadwozie zwiększa poczucie komfortu wszystkim pasażerom. Zwiększona liczba schowków w kabinie zapewnia mnóstwo miejsca do przechowywania codziennych akcesoriów.

Najważniejsze cechy serii MG HS

MG niezmiennie oferuje swoim klientom doskonały stosunek jakości do ceny, również w przypadku nowego HS, który zawiera szereg kluczowych ulepszeń specyfikacji w porównaniu z poprzednim modelem. W liście wyposażenia standardowego znajdziemy reflektory LED z funkcją podążania za domem, tylne czujniki parkowania, tylną kamerę parkowania, elektrycznie regulowane podgrzewane lusterka drzwiowe, 6-kierunkowy regulowany elektrycznie fotel kierowcy i 4-kierunkowy regulowany fotel pasażera z przodu, klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, wycieraczki z czujnikiem deszczu, tempomat, elektryczny hamulec postojowy z funkcją automatycznego zatrzymania oraz dwa 12,3-calowe wyświetlacze z nawigacją i funkcją dublowania smartfona. W wyższych wersjach dochodzą 19-calowe felgi aluminiowe z diamentowym szlifem, przednie światła przeciwmgielne, elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka z pamięcią, elektryczny 6-kierunkowy fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, elektrycznie sterowaną tylną klapę, kamerę 360° surround view, 8-głośnikowy system audio, aplikację MG iSmart z usługami na żywo, bezprzewodowe ładowanie smartfonów i funkcję Vehicle-to-Load (V2L) w modelach PHEV są dostępne w pakiecie standardowym.Warto dodać, że wszystkie modele w gamie MG korzystają z ulepszonego pakietu MG Pilot, z aktywnym hamowaniem awaryjnym z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystentem utrzymania pasa ruchu z systemem ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, wykrywaniem martwego pola z asystentem zmiany pasa ruchu, ostrzeżeniem o uwadze kierowcy, ostrzeżeniem o zagrożeniu kolizji z przodu, ostrzeżeniem o ruchu poprzecznym z tyłu i ostrzeżeniem o otwartych drzwiach w standardzie. Modele z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów posiadają również adaptacyjny tempomat, asystenta jazdy w korkach i inteligentny asystent ograniczeń prędkości. Dodatkowo oprócz czarnej tapicerki, dostępna jest również opcja w kolorach brązu, który stanowi atrakcyjny kontrast w całkowicie nowej kabinie. Nowy MG HS będzie dostępny w polskich salonach do zamówienia już na jesieni, w wersji benzynowej i PHEV.

