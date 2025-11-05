Premiera OnePlus 15 w Polsce odbędzie się 13 listopada 2025 roku, wprowadzając flagowy smartfon z procesorem Snapdragon® 8 Elite Gen 5 i nowym systemem OxygenOS 16.

Smartfon wyróżni się rewolucyjnym systemem fotograficznym DetailMax Engine, oferującym tryb Ultra-Clear 26 MP, Clear Burst do ruchomych obiektów i Clear Night Engine do zdjęć nocnych.

OxygenOS 16 wprowadzi głęboką personalizację AI, w tym inteligentne narzędzia językowe, integrację z Google Gemini i funkcję Plus Mind.

OnePlus 15 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (Infinite Black, Sand Storm, Ultra Violet), a w Polsce odbędzie się Pop-Up Store poza Warszawą, z limitowaną pulą gimbali DJI Osmo Mobile 7 do zdobycia.

Kiedy premiera OnePlus 15 w Polsce?

Rynek smartfonów premium wkrótce zyska nowego, ambitnego gracza, który zamierza rzucić wyzwanie dotychczasowym liderom. Znamy już oficjalną datę rynkowego debiutu. Globalna premiera OnePlus 15, która obejmie również Polskę, odbędzie się 13 listopada 2025 roku. Pełna specyfikacja i ceny zostaną ujawnione w dniu premiery, ale producent już teraz zdradził kluczowe szczegóły.

Nowy flagowiec ma wyróżniać się na trzech głównych polach: niespotykanej dotąd wydajności, zaawansowanej fotografii mobilnej oraz głębokiej personalizacji opartej na sztucznej inteligencji. Siłą napędową ma być pionierski procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 oraz autorski system OxygenOS 16. Producent zapowiada, że dzięki nowemu silnikowi fotograficznemu OnePlus DetailMax Engine jakość zdjęć wejdzie na zupełnie nowy poziom. Urządzenie trafi na rynek w trzech wariantach kolorystycznych: Sand Storm, Infinite Black i Ultra Violet.

Jaka specyfikacja OnePlus 15? Nowy Snapdragon i system z AI

Sercem wydajności, jaką zaoferuje nowy smartfon OnePlus, jest Snapdragon® 8 Elite Gen 5, co czyni go jednym z pierwszych urządzeń na świecie opartych na tym flagowym procesorze. W połączeniu z ultraszybką pamięcią 16 GB LPDDR5X Ultra+ o prędkości 10 667 Mbps, smartfon ma zapewnić płynność i responsywność na najwyższym poziomie.

Zaawansowany hardware to jednak nie wszystko. Kluczową rolę odgrywa tu nowy system operacyjny OxygenOS 16, który wprowadza szereg doświadczeń opartych na sztucznej inteligencji:

płynniejszą interakcję z interfejsem,

inteligentne narzędzia językowe,

głębszą integrację z asystentem Google Gemini (z opcją połączenia z Mind Space),

funkcję Plus Mind, która odblokowuje spersonalizowany, kontekstowy „drugi mózg”.

Jaki aparat ma OnePlus 15? Co potrafi DetailMax Engine?

Największą rewolucją w nowym flagowcu ma być fotografia. W OnePlus 15 zadebiutuje także zupełnie nowy DetailMax Engine – zaawansowany system fotograficzny, integrujący szereg technologii, aby uzyskać jeszcze bardziej realistyczne i szczegółowe zdjęcia. System opiera się na kilku kluczowych technologiach:

Tryb Ultra-Clear 26 MP: Łączy on dane z wieloklatkowych ujęć 12 MP z pojedynczą klatką 50 MP. Efektem jest zdjęcie o finalnej rozdzielczości 26 MP, które zachowuje wyjątkową szczegółowość faktur (np. futra czy tkanin), a jednocześnie ma praktyczny rozmiar pliku.

Clear Burst: To funkcja stworzona do fotografowania ruchomych obiektów. Wykonuje zdjęcia z prędkością 10 klatek na sekundę i wykorzystuje technologię podwójnej ekspozycji anti-blur, by zamrozić ruch i zachować bogate detale.

Clear Night Engine: W słabym oświetleniu silnik korzysta z technologii Dual Analog Gain, co ma zapewnić jaśniejsze, czystsze i bardziej naturalne zdjęcia nocne z mniejszą ilością szumów.

Jak wygląda OnePlus 15 i jakie niespodzianki szykuje producent?

OnePlus 15 łączy flagową specyfikację z designem premium. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych:

Infinite Black – wyróżnia się matowym, satynowym szkłem o głębokim odcieniu, które jest odporne na odciski palców.

Sand Storm – łączy lekki kompozyt z włókna szklanego z metalową ramką z powłoką ceramiczną, która jest 1,3 razy twardsza od tytanu.

Ultra Violet – wykorzystuje dwuwarstwową powłokę optyczną, która reaguje na światło, tworząc efekt przejścia od fioletu do szafiru.

Dodatkowo, aby podkreślić możliwości aparatu, OnePlus nawiązał współpracę z DJI. W ramach partnerstwa dostępna będzie limitowana pula gimbali Osmo Mobile 7. Zaledwie 6 sztuk tego urządzenia będzie można zdobyć w Polsce. Największą niespodzianką dla polskich fanów marki jest jednak informacja o premierowym wydarzeniu. Z okazji premiery OnePlus 15 marka otworzy także Pop-Up Store, który po raz pierwszy w historii będzie zlokalizowany poza Warszawą. Szczegóły dotyczące lokalizacji, atrakcji oraz promocji zostaną udostępnione niebawem.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek