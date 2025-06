OnePlus AI: Co to jest i jak działa? Nowe funkcje AI, Plus Key, AI Plus Mind w smartfonach

Oficjalnej prezentacji flagowego tabletu OnePlus Pad 3, który trafi do sprzedaży w Polsce 23 czerwca.

Połączeniu potężnego procesora Snapdragon 8 Elite, wysokiej jakości ekranu 13,2 cala 3,4K oraz zaawansowanych funkcji AI.

Nowy design z aluminiową obudową, ośmioma głośnikami i ulepszonymi akcesoriami, w tym klawiaturą i rysikiem OnePlus Stylo 2.

Ceny w Polsce zaczynające się od 2599 zł za wersję 12/256 GB, z możliwością zakupu w promocyjnych zestawach.

OnePlus Pad 3 oficjalnie: Co oferuje nowy tablet z AI?

Firma OnePlus oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy flagowy tablet – OnePlus Pad 3. Urządzenie, które ma ambicję na nowo zdefiniować rynek tabletów z Androidem, łączy w sobie potężny hardware z inteligentnym oprogramowaniem i zaawansowanymi funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Kluczowe cechy nowego OnePlus Pad 3 to przede wszystkim jego wydajność, wysokiej jakości wyświetlacz oraz funkcje AI wspierające produktywność, co czyni go niezwykle interesującą propozycją dla wymagających użytkowników.

Jak podkreśla Celina Shi, Chief Marketing Officer w OnePlus Europe: - Seria OnePlus Pad zdobyła renomę dzięki oferowaniu jednych z najwydajniejszych i najbardziej nastawionych na produktywność tabletów na rynku. Premiera OnePlus Pad 3 to kolejny duży krok na tej drodze. Połączenie ultraszybkich komponentów, wysokiej jakości wyświetlacza, solidnej konstrukcji, funkcji AI wspierających produktywność oraz potężnych głośników do gier i filmów sprawia, że w 2025 roku OnePlus Pad 3 na nowo definiuje rynek tabletów z Androidem. Nowy tablet z AI, OnePlus Pad 3, trafi do otwartej sprzedaży już 23 czerwca bieżącego roku, dając użytkownikom możliwość doświadczenia jego możliwości.

Design premium i ekran 3,4K: Jak OnePlus Pad 3 redefiniuje wrażenia wizualne i użytkowe?

OnePlus Pad 3 zaprojektowano z myślą o komforcie i elegancji, co widać już przy pierwszym kontakcie z urządzeniem. Tablet charakteryzuje się smukłą konstrukcją o grubości poniżej sześciu milimetrów, a jego jednolita aluminiowa obudowa nie tylko nadaje mu prestiżowego wyglądu, ale także zapewnia wyjątkową wytrzymałość i odporność na zginanie. To połączenie estetyki z solidnością sprawia, że urządzenie jest zarówno piękne, jak i praktyczne w codziennym użytkowaniu.

Dopełnieniem wrażeń wizualnych są doznania dźwiękowe. OnePlus Pad 3 wyposażono w aż osiem symetrycznie rozmieszczonych głośników – cztery woofery i cztery tweetery – które oferują bogate i wciągające wrażenia audio, idealne do oglądania filmów czy grania. Zmianą w stosunku do poprzedników jest również nowo zaprojektowany tylny aparat, który został przeniesiony z centralnej części obudowy do narożnika, nadając tabletowi świeższy i bardziej nowoczesny wygląd.

Jednak sercem każdego tabletu jest jego wyświetlacz, a w przypadku OnePlus Pad 3 mówimy o prawdziwej perełce. W OnePlus Pad 3 znajdziemy najlepszy jak dotąd ekran w tablecie marki OnePlus, który ma imponującą przekątną 13,2 cala i rozdzielczość 3,4K. Wyświetlacz ten charakteryzuje się 12-bitową głębią kolorów oraz gęstością pikseli na poziomie 315 PPI, co gwarantuje niezwykle ostry, szczegółowy i pełen żywych barw obraz – doskonały zarówno do konsumpcji multimediów, jak i profesjonalnych prezentacji. Unikalny współczynnik proporcji ekranu 7:5 dodatkowo ułatwia multitasking, oferując więcej przestrzeni roboczej w pionie, co jest szczególnie przydatne podczas pracy z dokumentami czy przeglądania stron internetowych.

Niezwykła moc i inteligentne oprogramowanie: Co kryje wnętrze OnePlus Pad 3 z AI?

Sercem każdego nowoczesnego urządzenia mobilnego jest jego procesor, a OnePlus Pad 3 stawia tutaj poprzeczkę bardzo wysoko. Tablet OnePlus Pad 3 jest jednym z pierwszych na rynku wyposażonych w Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform – jeden z najpotężniejszych i najszybszych mobilnych systemów na chipie firmy Qualcomm Technologies, co gwarantuje płynność działania nawet przy najbardziej wymagających zadaniach. Wspierany jest, w zależności od wybranej konfiguracji, przez 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej lub imponujące 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Aby zapewnić stabilną wydajność nawet podczas długotrwałej, intensywnej rozgrywki, tablet wyposażono w zaawansowany system chłodzenia. Wykorzystuje on komory parowe wykonane z kompozytu grafenowego, które, według producenta, efektywniej odprowadzają ciepło niż systemy stosowane w konkurencyjnych tabletach.

Za zasilanie tego potężnego zestawu odpowiada bateria o imponującej pojemności 12 140 mAh. Ogromna bateria w OnePlus Pad 3 pozwala na 6 godzin grania, ponad 15 godzin oglądania krótkich filmów lub ponad 17 godzin seansów filmowych na jednym ładowaniu. Co więcej, tablet jest w stanie wytrzymać aż 70 dni w trybie czuwania, a zgromadzona energia ma być utrzymywana nawet przez 2 lata po całkowitym wyłączeniu urządzenia. Gdy jednak zajdzie potrzeba szybkiego uzupełnienia mocy, technologia szybkiego ładowania 80W SUPERVOOC pozwala naładować baterię do 18% w zaledwie 10 minut.

OnePlus Pad 3 działa na najnowszej wersji autorskiego oprogramowania, OxygenOS 15, które zawiera wszystkie ulubione funkcje użytkowników oraz szereg narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję. Wśród nich znajdziemy funkcje zwiększające produktywność, takie jak AI Writer, ułatwiający pisanie i redagowanie tekstów, oraz AI Summarize, który pomoże w szybkim streszczaniu długich dokumentów czy artykułów. Nie zabrakło również opcji kreatywnych, w tym zaawansowanych narzędzi do edycji zdjęć, a także integracji z funkcjami Google AI, takimi jak Gemini czy Circle to Search. Usprawniono także funkcję Open Canvas, znaną z poprzednich modeli, która teraz oferuje jeszcze lepsze możliwości multitaskingu, w tym usprawnione przeciąganie i upuszczanie plików na poziomie systemu oraz inteligentne sugestie dotyczące pracy w trybie podzielonego ekranu – na przykład automatyczne dzielenie ekranu między czat a mapy podczas planowania spotkania.

Nowe akcesoria, ceny i dostępność OnePlus Pad 3 w Polsce: Ile kosztuje i kiedy kupić?

Doświadczenie płynące z użytkowania OnePlus Pad 3 można dodatkowo wzbogacić dzięki nowej gamie dedykowanych akcesoriów. Producent zadbał o to, by były one nie tylko funkcjonalne, ale także idealnie dopasowane do designu i możliwości tabletu. Nowa klawiatura OnePlus Pad 3 Keyboard została zaprojektowana z myślą o komforcie pisania zbliżonym do tego znanego z komputerów PC, oferując większe i bardziej rozstawione klawisze. Dodano do niej również klawisze funkcyjne oraz dedykowany przycisk AI, zachowując przy tym duży touchpad. Klawiatura umożliwia regulację kąta nachylenia w zakresie 110–165°, obsługuje NFC i magnetyczne podłączenie, a co istotne, jest lżejsza od swojej poprzedniczki.

Kolejnym kluczowym akcesorium jest rysik OnePlus Stylo 2, który rozpoznaje aż 16 000 poziomów nacisku, co zapewnia precyzję i naturalność podczas pisania czy rysowania. Rysik oferuje nowe, intuicyjne funkcje, takie jak możliwość szybkiego tworzenia notatek na ekranie poprzez przeciągnięcie piórka w dół z prawego górnego rogu, czy natychmiastowe przejście do strony notatek po pojedynczym stuknięciu w wyłączony ekran. Uzupełnieniem zestawu jest nowe etui, które można składać na różne sposoby, oferując stabilne kąty do rysowania (20°), oglądania (44°) czy czytania (60° lub 72°). Etui nie tylko chroni urządzenie, ale także automatycznie je wyłącza po zamknięciu i posiada magnetyczne zapięcie zabezpieczające rysik OnePlus Stylo 2.

OnePlus Pad 3 cena Polska. Tablet OnePlus Pad 3 będzie dostępny w Polsce od 23 czerwca bieżącego roku, a jego regularna cena wyniesie 2599 PLN za wersję 12 GB RAM + 256 GB pamięci oraz 2999 PLN za wariant 16 GB RAM + 512 GB pamięci. Producent przygotował również atrakcyjne oferty premierowe. Chcąc zaoszczędzić nawet 400 PLN, warto rozważyć zakup premierowego tabletu OnePlus Pad 3 w zestawie z akcesoriami; najmocniejsza wersja w komplecie z klawiaturą i rysikiem będzie dostępna za 3699 PLN. Dostępne będą również zestawy z samą klawiaturą lub tylko z rysikiem.

