Poczuj głębokie basy

OPPO Enco Air3i oferują jakość dźwięku wykraczającą poza standard, którego użytkownicy mogliby spodziewać się po budżetowej półce cenowej. Wszystko to dzięki zastosowaniu 13,4-milimetrowego tytanowego przetwornika dynamicznego, który umożliwia słuchawkom generowanie większej ilości powietrza podczas odtwarzania basów. Pomaga to stworzyć silniejszy impuls, który napędza wibracje błony bębenka, co przekłada się głębsze brzmienie basów.

Lekka i wygodna konstrukcja ​​​​​Inżynierowie OPPO zaprojektowali lekkie, matowe etui ładujące w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i niebieskim. Jego górna część jest prawie przezroczysta, natomiast dolna ma jednolity kolor. Słuchawki douszne ważące zaledwie 3,7g (każda), charakteryzuje wygodna konstrukcja do noszenia na co dzień. Dodatkowo spełniają normę IPX4, co znaczy, iż są odporne na zachlapania.

Dodatkowo słuchawki są wyposażone w ulepszony system inteligentnego sterowania dotykowego, zapewniając prostą i intuicyjną obsługę. Za pomocą dotyku spauzujemy lub odtworzymy dźwięk, wybierzemy kolejną piosenkę, uruchomimy asystenta głosowego czy tryb gry, a także pogłośnimy i ściszymy dźwięk.

Płynne działanie bez opóźnień​Bezprzewodowe słuchawki OPPO Enco Air3i umożliwiają słuchanie muzyki przez 5,5 godziny. W przypadku zastosowania etui, czas odtwarzania rośnie zaś do 35 godzin. Etui wraz ze słuchawkami do pełna naładujemy w 2 godziny i 20 minut. Na wygodę użytkowania wpływa również niski poziom opóźnień ze stabilną transmisją Bluetooth 5.3. Dzięki niemu możemy cieszyć się idealnie zsynchronizowanym obrazem i dźwiękiem.

Jest praktycznie

OPPO zadbało także o wysoką jakość połączeń głosowych. Słuchawki OPPO Enco Air3i mają technologię separacji w czasie rzeczywistym ludzkiego głosu i szumu tła opartą na uczeniu się AI. Wykorzystuje ona DNN (Deep Neutral Network) do symulacji obu usznego układu słuchowego człowieka, inteligentnie i dynamicznie śledząc ludzki głos. Dzięki temu będziemy wyraźnie słyszani przez swojego rozmówcę nawet w hałaśliwym miejscu.

Co więcej, OPPO Enco Air3i to jedyne słuchawki douszne, w swoim przedziale cenowym, które zapewniają dodatkowe efekty dźwiękowe – tzw. Efekty dźwiękowe Enco Live. Oprócz domyślnych efektów dźwiękowych, możemy liczyć na dwie dodatkowe opcje. Pierwsza – gdy włączony jest tryb wzmocnienia basów, dźwięk o niskiej częstotliwości jest mocniejszy i bogatszy. Druga – gdy uruchomiony jest tryb Clear Vocals, podkręcone są wokale o średniej i wysokiej częstotliwości. Dzięki temu są wyraźniejsze i czystsze.

OPPO Enco Air3i oferują również funkcje OPPO Alive, która zapewnia efekty dźwięku przestrzennego. Nieważne czy słuchamy muzyki, oglądamy film czy gramy – towarzyszą nam odczucia podobne do tych w sali kinowej. Co ważne, w pełni z możliwości słuchawek skorzystamy nie tylko na smartfonach OPPO, ale również innych marek – wystarczy pobrać aplikacje HeyMelody z App Store lub Google Play.

Specjalna oferta we współpracy z Green Caffè Nero​

W związku z wprowadzeniem nowego modelu do serii OPPO Enco, marka OPPO przygotowała specjalną ofertę pt. „Kawa w prezencie” we współpracy z Green Caffè Nero.

Od 16 listopada do 6 grudnia br., kupując OPPO Enco Air3i w cenie 249 zł w wybranych salonach sieci Media Markt, klienci otrzymają od obecnego na miejscu Promotora OPPO jednorazowy kupon na dowolną kawę w kawiarni Green Caffè Nero na terenie Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Oferta nie ogranicza się jednak wyłącznie do debiutujących słuchawek. Obowiązuje również przy zakupie poprzednich modeli z serii OPPO Enco – OPPO Enco Air3 oraz OPPO Enco Air3 Pro.

Klienci zrealizują otrzymany przez Promotora OPPO kupon za pomocą aplikacji Green Caffè Nero (App Store lub Google Play). Widniejący na otrzymanym kuponie kod promocyjny, należy wpisać w zakładce „Ustawienia / Dodaj kod promocyjny”. Następnie kod QR wygeneruje się automatycznie w zakładce „Portfel / Kupony”. Teraz pozostaje pokazać go sprzedawcy w jednej z kawiarni Green Caffè Nero, aby odebrać swoją kawę. Co istotne, kod należy zarejestrować w aplikacji do 31.01.2024r. Od momentu rejestracji kupon jest ważny przez 90 dni.

