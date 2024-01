i Autor: Materiały prasowe

Nowy Rok

Promocje do 45 proc. taniej w 2024 roku! Nowe okazje od Huawei

Huawei wchodzi w nowy rok z nowymi promocjami dla swoich klientów. Od dziś w niskich cenach można upolować flagowe produkty firmy, w tym popularne laptopy marki: HUAWEI MateBook D 16 2022 za jedyne 2799 zł, czyli aż 1200 zł taniej, oraz odświeżoną wersję HUAWEI MateBook 14 2022 z etui w prezencie, w cenie 4099 zł. Dodatkowo chętni mogą o 40% taniej dokupić przedłużenie gwarancji do 3 lat. Promocja potrwa do 1 lutego 2024 r. lub do wyczerpania zapasów.

Promocje Huawei na początek 2024 roku W noworocznej ofercie od Huawei znajdziemy wybrane laptopy, smartwatche, smartfony i tablety marki. Zakupy można uzupełnić dodatkowymi produktami i akcesoriami w promocyjnych cenach. Ulubiony sprzęt nawet 45% taniej Listę przecenionych produktów otwierają laptopy z serii MateBook D, które są cenione za trwałość, niewielką wagę, smukłość i pojemne baterie, dzięki czemu są niezawodnymi towarzyszami w pracy, w domowym zaciszu czy w podróży. Tylko na huawei.pl można upolować HUAWEI MateBook D 14 2023 łączący w sobie lekkość, wytrzymałość metalowej obudowy i wydajne podzespoły, z procesorem Intel® Core™ i5, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB, za 2999 zł (cena regularna 3199 zł), z etui w prezencie, a do tego opcjonalnie dokupić mysz Bluetooth za 49 zł i słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł. Aż o 30% od względem ceny regularnej obniżono cena laptopa o większym, 16-calowym ekranie, HUAWEI MateBook D 16 2022 (Intel® Core™ i5 / 8 GB / 512 GB), który można teraz kupić za 2799 zł (z 3999 zł). Tutaj również otrzymamy za 49 zł mysz HUAWEI Bluetooth i słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 w cenie 159 zł. Nową wersję HUAWEI MateBook 14 2022 (Intel® Core™ i5 / 16 GB / 512 GB) znajdziemy na huawei.pl w cenie obniżonej do 4099 zł (z 4299 zł) z etui w prezencie i opcją dokupienia myszy Huawei Bluetooth za 49 zł. Smartwatche – elegancja i zdrowie użytkownika, oraz smartfon – król fotografii mobilnej 2023 Miniony rok należał do ultrawytrzymałego smartwatcha przełamującego bariery, jeśli chodzi o ekskluzywne materiały jak w luksusowych zegarkach oraz możliwości sportowe (nurkowanie do 100 m) – HUAWEI WATCH Ultimate. Dziś możemy go kupić na huawei.pl w wersji Expediton z tytanową bransoletą za 3499 zł (z 3699 zł), dokładając w zestawie wagę HUAWEI Scale 3 za 99 zł oraz słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i za 299 zł. Popularny HUAWEI Watch Fit 2 Classic dziś kupimy za 649 zł (zamiast 799 zł), również z opcją dodania w promocyjnej cenie wagi oraz HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł. Na fanów fotografii mobilnej czeka rewelacyjny fotosmartfon, król tej kategorii, czyli HUAWEI P60 Pro, w wersji 12 GB / 512 GB za 4999 zł (cena regularna 6299 zł), dostępny tylko a huawei.pl, oraz w wersji 8 GB / 256 GB za 4499 zł (cena regularna 5499 zł). Z obniżką o 200 zł – za 3299 zł, kupimy smartfon HUAWEI Mate 50 Pro 8 GB / 256 GB (cena regularna 5999 zł). Do tych produktów możemy dorzucić do koszyka opaskę sportową HUAWEI Band 8 za 199 zł lub słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i za 299 zł. Wielozadaniowy, zapewniający komfortową pracę na dużym ekranie tablet HUAWEI MatePad 11.5 Wi‑Fi (6 GB / 128 GB) kupimy w specjalnej cenie 1199 zł (cena regularna 1399 zł) tylko w sklepie producenta na huawei.pl. Dokupimy tu w promocji rysik HUAWEI M-Pencil za 149 zł. Pobierając kupon na stronie produktu, tablet HUAWEI MatePad SE Wi‑Fi 4 GB / 64 GB kupimy za 749 zł (z 899 zł), a do zakupu możemy dodać promocyjną mysz HUAWEI Bluetooth za 49 zł. Ulubione sprzęty spakujemy do plecaka HUAWEI CD 66 dostępnego za 199 zł (500 zł taniej od ceny regularnej). Kupuj na huawei.pl z dodatkowymi korzyściami Zapisując się na newsletter na huawei.pl, każdy otrzymuje na start kupon o wartości 50 zł na wybrane produkty. Kupujący mogą tu także skorzystać z 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 zł, punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy, darmowej dla zamówień od 200 zł. Do wszystkich produktów dostępnych na huawei.pl można obecnie dokupić o 40% taniej wydłużenie gwarancji z 2 na 3 lata. Oferty na huawei.pl obowiązują do wyczerpania zapasów oraz mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są w regulaminie na stronie. Wszystkie podane ceny u partnerów biznesowych są wyłączenie cenami sugerowanymi, a szczegóły dotyczące promocji dostępne są u sprzedawców.