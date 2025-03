Promocje z okazji 6. urodzin sklepu huawei.pl

Autor:

Nadchodzi wiosna, więc czas na słuchawki...

Szczególną uwagę zwracają promocje na słuchawki, zwłaszcza na biżuteryjnie piękne HUAWEI FreeClip w kolorze różowego złota. Ta wersja kolorystyczna jest dostępna wyłącznie na huawei.pl i w urodzinowej ofercie kosztuje zaledwie 599 zł (najniższa cena z 30 ostatnich dni: 699 zł). To okazja, na którą wiele osób czekało! Druga obniżka w kategorii audio dotyczy słuchawek klasy premium: HUAWEI FreeBuds Pro 4. Ich cena wraca do poziomu 749 zł (czyli najniższej ceny z 30 dni). Do obu modeli producent w gratisie dorzuca wsparcie na wypadek zgubienia jednej ze słuchawek (50% zniżki na dokupienie słuchawki).

... i smartwatche

Dla osób, które zamierzają na wiosnę zadbać o swoje zdrowie i kondycję przygotowano promocje na 3 wyjątkowe smartwatche. Dwa z nich są dostępne wyłącznie na huawei.pl. HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue to elegancki zegarek z okrągłą tarczą w cenie 1099 zł (najniższa z 30 dni). Nabywcy otrzymają do niego słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 (o wartości 149 zł) oraz pasek fluoroelastomerowy gratis. Natomiast w zestawie mogą dobrać taniej wagę HUAWEI Scale 3 za 39 zł. Równie stylowy HUAWEI WATCH FIT 3 w kolorze zielonym i z kwadratową tarczą, to druga oferta na wyłączność w sklepie producenta. W gratisie do zegarka dodawane są słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 (o wartości 149 zł) oraz ochrona ekranu na 12 miesięcy. A w zestawie można dokupić pasek za 9 zł (po wcześniejszym pobraniu kuponu zniżkowego ze strony produktu).

Trzecią okazją na korzystne upolowanie smartwatcha jest HUAWEI WATCH D2 z certyfikowanymi medycznie funkcjami pomiaru ciśnienia krwi i jednoodprowadzeniowego EKG. Jego cena to 1499 zł (najniższa cena z 30 dni), a w prezencie jest dodatkowy pasek fluoroelastomerowy (bez poduszki powietrznej) oraz możliwość jednej, darmowej wymiany poduszki powietrznej w ciągu 2 lat od zakupu.

Przenośny laptop czy może tablet?

Na poszukujących lekkiego i arcymocnego laptopa czeka nie lada okazja. Biznesowy HUAWEI MateBook X Pro 2024 wyposażony w procesor Intel Ultra 9-185H, 32 GB pamięci RAM oraz dysk 2 TB będzie do kupienia aż o 1100 zł taniej w promocyjnej cenie 9899 zł (najniższa cena z 30 dni 10999 zł), wyłącznie na huawei.pl. Razem z laptopem kupujący otrzyma w prezencie pakiet biurowy Microsoft 365 Family na rok oraz przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. Korzystnie można też kupić tablet HUAWEI MatePad 11.5" S z 8 GB RAM i pamięcią 256 GB, kosztujący 1799 zł (wyrównana najniższa cena z 30 dni). Gratis dodawany jest do niego rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji.

Urodzinowe okazje na smartfony

Z okazji urodzin sklepu obniżono cenę wybitnego fotosmartfonu, czyli HUAWEI Pura 70 Ultra w kolorze brązowym z 16 GB RAM, którego cena promocyjna wynosi teraz 4799 zł (najniższa cena z 30 dni: 4999 zł). Wraz z nim w prezencie oferowane jest etui oraz ochrona ekranu na 6 miesięcy. Aż 500 zł mniej zapłacimy za HUAWEI nova 13 Pro – 12 GB/512 GB (RCP: 2499 zł zamiast 2999 zł, czyli najniższej ceny z 30 dni) lub 300 zł mniej w przypadku HUAWEI nova 13 z 12 GB RAM i pamięcią 256 GB (RCP 1999 zł zamiast 2299 zł – najniższej ceny z 30 dni).

Produkt Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna Najniższa cena z 30 dni Prezent Dodatkowe produkty w promocyjnych cenach HUAWEI MateBook X Pro 2024 (U9-185H/32GB/2TB) 10 999 zł 9899 zł 10999 zł Microsoft 365 Family (12 miesięcy), Przedłużona gwarancja - HUAWEI MatePad 11.5" S WiFi (8 GB RAM / 256 GB) 2199 zł 1799 zł 1799 zł Rysik M-Pencil 3. Generacji - HUAWEI Pura 70 Ulta - brąz (16 GB RAM / 512 GB) 6399 zł 4799 zł 4999 zł Etui, 6-miesięczna ochrona ekranu - HUAWEI nova 13 Pro (12 GB RAM / 512 GB) 2999 zł 2499 zł 2999 zł Etui - HUAWEI nova 13 (12 GB RAM / 256 GB) 2299 zł 1999 zł 2299 zł Etui - HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue 1099 zł - 1099 zł HUAWEI FreeBuds SE 2, Pasek fluoroelastomerowy HUAWEI Scale 3 za 39 zł HUAWEI WATCH FIT 3 Zielony 599 zł - 549 zł HUAWEI FreeBuds SE 2, 12-miesięczna ochrona ekranu Pasek za 9 zł przy użycia kuponu z PCP HUAWEI WATCH D2 1599 zł 1499 zł 1499 zł Pasek fluoroelastomerowy, 1 wymiana poduszki powietrznej w ciągu 2 lat - HUAWEI FreeClip Różowe złoto 899 zł 599 zł 699 zł Wsparcie na wypadek zgubienia - HUAWEI FreeBuds Pro 4 849 zł 749 zł 749 zł Wsparcie na wypadek zgubienia -