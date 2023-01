Nowości sprzętowe Acer

Komputer Acer all-in-one z serii Aspire S to minimalistyczne, a zarazem nowoczesne narzędzie pracy, które świetnie sprawdzi się w biurze domowym. Jego 32-calowa wersja wyposażona jest w procesor Intel Core 13. generacji i kartę graficzną Intel® Arc™ serii A, natomiast wersja 27-calowa korzysta z procesorów Intel Core i5 oraz i7 12. Generacji, a także karty graficznej Intel® Iris® Xe, co przekłada się na świetną wydajność i czyni z komputera prawdziwie wielozadaniowe rozwiązanie. Na uznanie zasługuje też elegancka aluminiowa obudowa oraz starannie zaprojektowany, ergonomiczny, odchylany wyświetlacz, który zapewnia wyjątkową wygodę użytkowania. Jednak to nie wszystko. Komputery all-in-one z serii Aspire S to także wielowymiarowe wrażenia audiowizualne na wyciągnięcie ręki. Zastosowane tu wyświetlacze WQHD charakteryzują się ostrym obrazem oraz posiadają wyjątkowo smukłą ramkę, a podwójne głośniki zapewniają wysokiej jakości dźwięk dzięki technologii DTS Surround.

Prowadzenie rozmów wideo i tworzenie treści jest niezwykle proste dzięki obecności kamery internetowej 1080p FHD montowanej na magnes oraz opcjonalnej kamery internetowej 1440p QHD z pierścieniem oświetleniowym, które stawia użytkownika zawsze w najlepszym świetle (dosłownie!) podczas rozmów online. Dzięki oprogramowaniu Acer EyeSense™ do rozpoznawania twarzy oraz czytnikowi linii papilarnych Windows Hello, użytkownicy komputera mogą korzystać z zabezpieczeń biometrycznych bez hasła, co ułatwia dostęp do zainstalowanego tu systemu Windows 11, a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Przenośny głośnik Acer Halo Swing Smart i nowe komputery z serii Aspire!

Popularna i przystępna cenowo seria Aspire od Acera powiększa się o nowe komputery stacjonarne all-in-one i notebooki. Producent zaprezentował dziś także głośnik Acer Halo Swing Smart, z funkcją Asystenta Google, wyświetlaczem punktowym LED oraz systemem DTS Sound.

Komputer Acer all-in-one z serii Aspire S to minimalistyczne, a zarazem nowoczesne narzędzie pracy, które świetnie sprawdzi się w biurze domowym. Jego 32-calowa wersja wyposażona jest w procesor Intel Core 13. generacji i kartę graficzną Intel® Arc™ serii A, natomiast wersja 27-calowa korzysta z procesorów Intel Core i5 oraz i7 12. Generacji, a także karty graficznej Intel® Iris® Xe, co przekłada się na świetną wydajność i czyni z komputera prawdziwie wielozadaniowe rozwiązanie.

Na uznanie zasługuje też elegancka aluminiowa obudowa oraz starannie zaprojektowany, ergonomiczny, odchylany wyświetlacz, który zapewnia wyjątkową wygodę użytkowania. Jednak to nie wszystko. Komputery all-in-one z serii Aspire S to także wielowymiarowe wrażenia audiowizualne na wyciągnięcie ręki. Zastosowane tu wyświetlacze WQHD charakteryzują się ostrym obrazem oraz posiadają wyjątkowo smukłą ramkę, a podwójne głośniki zapewniają wysokiej jakości dźwięk dzięki technologii DTS Surround.

Prowadzenie rozmów wideo i tworzenie treści jest niezwykle proste dzięki obecności kamery internetowej 1080p FHD montowanej na magnes oraz opcjonalnej kamery internetowej 1440p QHD z pierścieniem oświetleniowym, które stawia użytkownika zawsze w najlepszym świetle (dosłownie!) podczas rozmów online.

Dzięki oprogramowaniu Acer EyeSense™ do rozpoznawania twarzy oraz czytnikowi linii papilarnych Windows Hello, użytkownicy komputera mogą korzystać z zabezpieczeń biometrycznych bez hasła, co ułatwia dostęp do zainstalowanego tu systemu Windows 11, a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Laptopy Acer Aspire 5

Nowe laptopy z linii Acer Aspire 5 są wyposażone w wydajne procesory Intel Core 13. generacji i, opcjonalnie, w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2050. Jako wielozadaniowy notebook domowy, Aspire 5 oferuje maksymalnie 32 GB pamięci DDR4 oraz dysk SSD M.2 o pojemności do 1 TB, dzięki czemu blogerzy, fotografowie i studenci mogą korzystać z wielu zaawansowanych programów i aplikacji, których używają zarówno do pracy, jak i w celach rozrywkowych.

Użytkownicy nowego Aspire 5 mogą cieszyć się obrazem w świetnej jakości dzięki rewelacyjnemu wyświetlaczowi, w przypadku 15-calowego laptopa to jakość QHD i współczynnik proporcji 16:9, a w 14-calowej wersji wyświetlacz FHD o proporcjach 16:10 i smukłemu obramowaniu. W efekcie zapewnia to szeroki kąt widzenia w standardzie IPS.

Aspire 5 to także świetny wybór dla streamerów i osób, które często prowadzą rozmowy video. W kamerze internetowej FHD 1080p i mikrofonach cyfrowych zastosowano technologię czasowej redukcji szumów (TNR) oraz PurifiedVoice™, które zapewniają świetną jakość obrazu i dźwięku podczas streamowania czy wideokonferencji.Do tego laptopy Aspire 5 nie tracą nigdy zimnej krwi, a to dzięki obecności systemu TwinAir Cooling oraz wlotu powietrza w klawiaturze, co zwiększa wydajność cieplną urządzenia i umożliwia odprowadzanie większej ilości ciepła na zewnątrz. Użytkownik ma też do dyspozycji bogatą gamę portów do podłączania lub ładowania urządzeń, z w pełni funkcjonalnym portem USB typu C, złączem Thunderbolt™ 4, Wi-Fi 6E i HDMI 2.1, co gwarantuje ultrapłynne przesyłanie danych.Laptopy Acer Aspire 3Z kolei seria Acer Aspire 3 to przystępne cenowo, przyjazne użytkownikowi laptopy do różnorodnych zastosowań, zaprojektowane z myślą o wszystkich członkach rodziny. Sprzęty te sprawdzą się w wielu różnych sytuacjach dzięki nowym procesorom z serii Intel® Core™, które, parafrazując klasyka, „żadnej pracy się nie boją”, a dadzą sobie też świetnie radę z multimedialną rozrywką. Ponieważ najważniejsze parametry takiego sprzętu to wydajność i produktywność, zastosowano to ulepszone systemy chłodzenia, które charakteryzują się m.in. 40% większą powierzchnią wentylatorów i 17% wyższą wydajnością cieplną, co przekłada się na zoptymalizowany przepływ powietrza wewnątrz urządzenia i — w efekcie — na lepszą jakość i dłuższy czas pracy na baterii.

Laptopy z serii Aspire 3 zostały zaprojektowane jako rozwiązania kompaktowe, co dobrze widać choćby po gabarytach i wadze: urządzenia ważą 1,6 kg, a ich zgrabna metalowa obudowa mierzy sobie zaledwie 18,9 mm grubości — i dostępna jest w wielu atrakcyjnych kolorach. Wyświetlacz FHD o rozdzielczości 1080p zapewnia czysty i ostry obraz bogaty w detale podczas przeglądania stron internetowych i oglądania filmów, natomiast technologia BlueLightShield™ ogranicza emisję szkodliwego dla oczu światła niebieskiego.Głośnik przenośny Halo Swing SmartNajnowszy członek rodziny inteligentnych głośników Acer, przenośny Głośnik Halo Swing Smart (Halo SPK 5100G), zapewnia wysokiej jakości oprawę świetlną dzięki obecności wyświetlaczy LED. Obecna na pokładzie technologia DTS Sound podbija niskie tony i czyni dźwięk bardziej wyrazistym, trójwymiarowym. Głośnik wyposażony jest w reaktywną podstawę z podświetleniem RGB, którego „zachowanie” dopasowuje się do poszczególnych odtwarzanych gatunków muzyki. Oświetlenie podstawy zmienia również kolory podczas interakcji z Asystentem Google i może stać się źródłem ciepłego światła, nadając przyjemnej atmosfery otoczeniu.

Najnowszym inteligentnym głośnikiem Acer może sterować wielu użytkowników jednocześnie. Głośnik można obsługiwać przez Google Home oraz aplikację Acer Halo Swing App, co oznacza bezproblemowe parowanie z różnymi urządzeniami, sprawną obsługę poleceń głosowych oraz możliwość grupowego odtwarzania muzyki z użyciem innych głośników. Głośnik Acer Halo Swing pozwala użytkownikom odtwarzać ulubioną muzykę, kontrolować głośność i szukać informacji o słuchanym utworze bez użycia rąk. W ten sam sposób można też zaplanować swój dzień, ustawiać alarmy i sterować inteligentnymi urządzeniami w całym domu — używając po prostu poleceń głosowych.Co więcej, użytkownik może również wybrać rodzaje powiadomień, które mogą być wyświetlane na panelu LED — od poczty i wiadomości po wydarzenia zapisane w kalendarzu czy przypomnienia. Należy tu jeszcze wspomnieć o technikaliach i dodatkach, czyli m.in. wodoodporności klasy IPX5, stylowym skórzanym uchwycie, funkcji inteligentnego przełączania kompatybilną ze standardem Bluetooth® 5.2, czy porcie wejściowym AUX, co czyni głośnik Halo Swing Smart doskonałym wyborem w kategorii przenośnego sprzętu audio.Cena i dostępnośćKomputer all-in-one Aspire S w wersji 27-calowej (S27-1755) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 1199 euro.Komputer all-in-one Aspire S w wersji 32-calowej (S32-1856) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 1799 euro.Notebook Aspire 3 w wersji 14-calowej (A314-37M) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 479 euro.Notebook Aspire 3 w wersji 15-calowej (A315-510P) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 499 euro.Notebook Aspire 3 w wersji 17-calowej (A317-55P) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 599 euro.Notebook Aspire 5 w wersji 14-calowej (A514-56P) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro.Notebook Aspire 5 w wersji 15-calowej (A515-58P) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro.​​​​

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.