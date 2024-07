Dodatkowe logowanie do usług Microsoft? Wystarczy jeden klik, by dać się złapać!

Główny aparat realme 12 o rozdzielczości 50MP oraz matryca SONY LYT-600 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) zapewnia doskonałą jakość zdjęć, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia. Urządzenie posiada również przednią kamerę o rozdzielczości 16 MP do robienia zachwycających autoportretów.

Smartfon realme 12 wyposażony jest w pojemną baterię 5000 mAh oraz technologię ładowania SuperVOOC 67W, pozwalającą osiągnąć poziom naładowania od 0 proc. do 50 proc. w zaledwie 19 minut. Wysoką wydajność telefonu zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 685 oraz system chłodzenia komorą parową. Co więcej, realme 12 oferuje do 512 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB dynamicznej pamięci RAM.

Ekran realme 12 to 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz z jasnością szczytową 2000 nitów oraz technologią inteligentnego dotyku podczas deszczu. Umożliwia ona korzystanie z ekranu bez przeszkód, nawet jeśli znajdują się na nim krople wody. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika najnowszy smartfon marki oferuje normę szczelności IP54 potwierdzającą ochronę przed pyłem oraz zachlapaniem.

realme 12 4G to połączenie stylu i elegancji, inspirowane modnym designem zegarka. Telefon charakteryzuje się półprzezroczystym materiałem przypominającym szkło oraz ultralekkim i smukłym korpusem o grubości jedynie 7,92 mm i wadze 187 g. Dostępny jest w dwóch modnych kolorach: zielonym i niebieskim oraz pozwala wyrazić indywidualny styl użytkownika.

Cena i dostępność

Od 19 lipca do 1 sierpnia realme 12 (8/512) jest dostępny w specjalnej ofercie cenowej: 1199 zł. Od 2 sierpnia cena urządzenia wyniesie 1299 zł. Co więcej, od 19 lipca do 1 sierpnia, realme 12 (8/256) można zakupić za 1099 zł. Od 2 sierpnia cena tego modelu smartfona wyniesie 1199 zł. Najnowsze smartfony marki można nabyć w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-Kom i Komputronik, a także na realmeshop.pl.