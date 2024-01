Realme C67 zadebiutuje w Polsce już 6 lutego

Smartfon realme C67 charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem, najcieńszą konstrukcją w swoim segmencie (7,59 mm) i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonym i czarnym. Nowe urządzenie marki otwiera także nowy rozdział w kategorii telefonów „entry level”. Producent zaoferuje najnowszy model bez plastikowego wspornika pod ekranem, co jest cechą projektową zwykle zarezerwowaną dla flagowych urządzeń. Realme C67 będzie zasilany przez procesor Snapdragon 685 6nm. Będzie to pierwszy chipset firmy Qualcomm zastosowany w serii C od realme.

Polecany artykuł: CEO realme zapowiada nowe smartfony marki z serii Note

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.