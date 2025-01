Redmi rozszerza ofertę inteligentnych urządzeń. Nowe słuchawki i smartwatch

Autor:

Najnowsze słuchawki Redmi Buds 6 i Redmi Buds 6 Pro ułatwiają cieszenie się bogatym, wysokiej jakości dźwiękiem. Względem poprzedniej generacji ulepszona została redukcja szumów, wielowymiarowy dźwięk oraz śledzenie gestów. Użytkownicy z łatwością mogą połączyć inteligentne, wysokiej jakości wrażenia, z nowym smartwatchem Redmi Watch 5. Najnowsza odsłona inteligentnych zegarków odznacza się smukłym wyświetlaczem, długą żywotnością baterii oraz ulepszonym śledzeniem tętna i snu. Zaprezentowany został również Xiaomi Power Bank 10000 w dwóch odsłonach: 33W i 165W, stanowiące niezbędny gadżet ułatwiający szybkie ładowanie urządzeń w trasie.

Redmi Buds 6: Wysokiej jakości dźwięk, łączący elegancję i wyrafinowanie

Słuchawki Redmi Buds 6 zostały wyposażone w zaawansowaną aktywną redukcję szumów (ANC) o głębokości do 49 dB i szerokości pasma 2 kHz, dzięki czemu zapewniają bogaty i dynamiczny dźwięk. Obsługa ANC i adaptacyjnych funkcji pozwala na inteligentne dostosowanie się ustawień do dźwięków otoczenia w czasie rzeczywistym. Słuchawki wspierane są również przez redukcję szumów AI oraz posiadają dwa wbudowane mikrofony i obsługują efekt audio 360°.

Redmi Buds 6 są dostępne w 3 kolorach: białym (Cloud White), czarnym (Night Black) i zielonym (Coral Green). Słuchawki wyświetlają poziomy naładowania baterii w czasie rzeczywistym i zapewniają do 10 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu lub do 42 godzin z etui. Ponadto, inteligentne opcje połączenia pozwalają na bezproblemowe udostępnianie dźwięku lub używanie słuchawek do robienia zdjęć bez użycia rąk za pomocą konfigurowalnych gestów.

Redmi Buds 6 Pro: Najlepszy dźwięk w branży

Redmi Buds 6 Pro mogą pochwalić się wiodącymi w branży, potrójnymi przetwornikami współosiowymi, które posiadają certyfikat Hi-Res Audio Wireless Certified. Podwójne głośniki wysokotonowe PZT łączą się z przetwornikiem 11 mm z membraną tytanową, zapewniając głębszy bas i wyraźniejsze wysokie tony. Wbudowany dźwięk wymiarowy oferuje regulowane tryby, m.in. dopasowanie do słuchania muzyki czy audiobooków, oglądania filmów lub też grania w gry.

Flagowa aktywna redukcja szumów (ANC) 55 dB obejmuje ultraszeroki zasięg 4 kHz, który skutecznie blokuje rozproszenia o średniej i wysokiej częstotliwości. Wbudowana, wielopoziomowa redukcja szumów ANC została zwiększona do 14,16% względem poprzedniej generacji, zapewniając czysty dźwięk w rozmaitych warunkach zewnętrznych.Słuchawki dostępne są w sprzedaży w trzech kolorach — białym (Glacier White), czarnym (Space Black) oraz fioletowym (Lavender Purple); ostatni z nich jest dodatkowo pokryty powłoką excimerową, zapewniającą trwałe, przyjazne dla skóry użytkowanie.

Użytkownicy Redmi Buds 6 Pro mogą cieszyć się do 9,5 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu lub do 36 godzin z etui ładującym, wraz z intuicyjnymi dotykowymi elementami sterującymi do zarządzania połączeniami, odtwarzaniem dźwięku, głośnością i trybami ANC. Aby jeszcze bardziej spersonalizować użytkowania, funkcja dostosowywanej korekcji dźwięku (EQ) oferuje cztery wstępnie ustawione tryby i jeden tryb niestandardowy, dzięki czemu użytkownicy mogą precyzyjnie dostroić dźwięk do własnych preferencji.

Redmi Watch 5: Flagowe wrażenia z użytkowania smartwatcha

Redmi Watch 5 otrzymał 2,07-calowy wyświetlacz AMOLED ze szczytową jasnością 1500 nitów, częstotliwością odświeżania 60 Hz i zagęszczeniu pikseli 324 ppi. Urządzenie zostało dodatkowo wzmocnione ultracienkimi ramkami 2 mm i imponującym stosunkiem ekranu do obudowy, wynoszącym 82%. 24-dniowa żywotność baterii pozwala na niezawodne monitorowanie stanu zdrowia, które można odpowiednio dostosować pod kątem dostępnych opcji.Wbudowany silnik liniowy zapewnia ciche, precyzyjne haptyczne sprzężenie zwrotne, a obsługa połączeń telefonicznych Bluetooth® i podwójna redukcja szumów pozwalają na wyraźne połączenia w hałaśliwym lub wietrznym otoczeniu.

Dodatkowo Redmi Watch 5 jest wyposażony w nowy, opracowany przez firmę algorytm pomiaru tętna, który poprawia dokładność monitorowania, zapewniając użytkownikom całodzienne śledzenie tętna, tlenu we krwi i jakości snu. Wodoodporność 5ATM, ponad 150 trybów sportowych oraz wbudowany, 5-systemowy GNSS, zaprojektowany do precyzyjnego śledzenia aktywności, sprawiają, że Redmi Watch 5 jest idealnym partnerem do ćwiczeń na powietrzu czy w trakcie uprawiania sportów wodnych.

Xiaomi 33W Power Bank 10000: Kompaktowy i wszechstronny

Xiaomi 33W Power Bank 10000 zapewnia szybkie i wygodne ładowanie w kompaktowej formie, która z łatwością mieści się w torbie lub kieszeni. Wbudowany kabel USB-C zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do ogniwa o pojemności 10 000 mAh, które jest w stanie naładować kompatybilny smartfon Xiaomi do 45% w zaledwie 30 minut. Urządzenie waży jedynie 210 gramów. Port USB-C oferuje ładowanie z mocą 33 W, a dodatkowy port USB-A obsługuje dynamiczny przydział mocy do 22,5 W na urządzenie, z potrójnym ładowaniem urządzeń z możliwością jednoczesnego samoładowania z mocą 30 W.

Xiaomi 165W Power Bank 10000: Ultraszybkie ładowanie

Xiaomi 165W Power Bank 10000 wyposażony jest w dwa porty zdolne do dostarczenia łącznej mocy wyjściowej do 165W. Nadaje się do ładowania smartfonów, tabletów i laptopów, może jednocześnie ładować dwa urządzenia z prędkością ładowania do 120W i 45W. Zaawansowani technologicznie użytkownicy urządzeń Xiaomi mogą korzystać z ładowania 120W, które pozwoli im osiągnąć pełne naładowanie w zaledwie 23 minuty.Urządzenie posiada elegancką obudowę i waży zaledwie 318 gramów. Wyposażone jest w wbudowany kabel ładujący USB-C, a także inteligentny wyświetlacz. Urządzenie obsługuje najnowsze protokoły ładowania – oferuje dwuportowe ładowanie do 110 W (65 W + 45 W) dla urządzeń innych niż Xiaomi, a także 90 W samoładowania, osiągając 75% mocy w zaledwie 15 minut i pełne naładowanie w zaledwie 35 minut.

Ceny i dostępność

Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro, Redmi Watch 5, Xiaomi 33W Power Bank 10000, Xiaomi 165W Power Bank 10000 będą dostępne za pośrednictwem oficjalnych kanałów Xiaomi i autoryzowanych sklepów.

Redmi Buds 6: Produkt dostępny jest do zakupu w cenie 189 zł, jednakże przez pierwszy tydzień premierowy (do 27 stycznia), na mi.com obowiązuje cena promocyjna w wysokości 169 zł.

Redmi Buds 6 Pro: Produkt dostępny jest do zakupu w cenie 229 zł, jednakże przez pierwszy tydzień premierowy (do 27 stycznia), na mi.com obowiązuje cena promocyjna w wysokości 299 zł.

Redmi Watch 5: Produkt dostępny jest do zakupu w cenie 479 zł, jednakże przez pierwszy tydzień premierowy (do 27 stycznia), na mi.com obowiązuje cena promocyjna w wysokości 449 zł.