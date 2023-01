Rok innowacji i wzrostów Wyszukiwarki Petal. Czego szukali jej użytkownicy w 2022 roku?

Jeszcze łatwiejsze podróżowanie z Mapami Petal

Po dwóch latach zdominowanych przez pandemię, w 2022 roku mogliśmy wrócić do bezpiecznego podróżowania. Przełożyło się to na rekordowe liczby zapytań związanych z turystyką – wizyty w kanale Travel aplikacji Map Petal wzrosły w 2022 roku aż 4-krotnie w porównaniu do roku ubiegłego. Użytkownicy najczęściej szukali zakwaterowania (40%), lotów (30%) i informacji o lokalizacjach w miastach (23%). Kanał Travel umożliwia planowanie zarówno globalnych, jak i lokalnych podróży oraz uzyskanie licznych informacji, pozwalających tworzyć spersonalizowane trasy. Ubiegłoroczną nowością w Wyszukiwarce Petal i Mapach Petal była współpraca ze Skyscanner, który umożliwia szybkie wyszukiwanie i porównywanie lotów, hoteli i opcji wynajmu samochodów na całym świecie.

Jeszcze popularniejsze e-zakupy w Petal Search

Rynek e-commerce nieustannie rośnie, a podczas noworocznych wyprzedaży, summer sale czy Black Friday, więcej czasu spędziliśmy przy swoich koszykach online niż w budynkach sklepów. Diametralnie wzrosło zainteresowanie Wyszukiwarką Petal – w samym 2022 roku odnotowała oszałamiający 200% wzrost transakcji prowadzonych z tej platformy. Najczęściej szukaliśmy produktów z kategorii: moda, elektronika, sport, uroda oraz wspierających zdrowszy styl życia i aktywności poza domem.

Wzrost zainteresowania wiadomościami

W wyszukiwarce Petal w 2022 roku jeszcze częściej wyszukiwano wiadomości i doniesienia medialne. Ponad połowa użytkowników wyszukiwarki w Europie czyta wiadomości codziennie i poświęca na to średnio 10 minut. Ubiegły rok przyniósł też ulepszone funkcje, które pozwalają lepiej zgłębiać interesujące nas tematy, a także nowe sposoby dostosowania kanałów wiadomości wyszukiwarki do naszych potrzeb. Jednak w minionym roku największą popularność zdobył kanał dotyczący piłki nożnej, głównie za sprawą mundialu. Ekscytujące zwroty akcji można było śledzić w czasie rzeczywistym dzięki wyjątkowym funkcjom Wyszukiwarki Petal, gdzie dostępne były kalendarze meczów, bieżące i historyczne statystyki, informacje o zawodnikach czy najbardziej aktualne wiadomości i filmy. Ta wirtualna przestrzeń stała się atrakcyjnym miejscem dla fanów piłki nożnej online – aby nie uronić żadnej istotnej informacji, z Wyszukiwarką Petal mundial śledziło prawie 1 milion użytkowników!

Top 3 narzędzi – dla szybkości i wygody

Technologia pozwala nam dziś w mgnieniu oka uzyskać właściwe odpowiedzi na każde nasze pytanie. Najpopularniejszymi trzema narzędziami w Wyszukiwarce Petal w 2022 roku były: Słownik, Tłumacz i Pogoda. Chętnie sięgano również po zadawanie bezpośrednich pytań, takich jak np.: „czy jutro spadanie deszcz” czy „jak jest stacja metra po francusku”.

Nowe sposoby wyszukiwania dzięki AI – wzrost dla Visual Search i wprowadzania głosowego

Użytkownicy Wyszukiwarki Petal coraz chętniej korzystają z różnych sposobów wyszukiwania. Jednym z nich jest funkcja umożliwiająca wyszukiwanie produktu i dotyczących go sugestii poprzez zdjęcie, które wykonaliśmy aparatem naszego smartfona. W 2022 roku wykorzystanie Visual Search wzrosło o 20% w porównaniu z 2021 rokiem. Natomiast 16% wzrost odnotowało wyszukiwanie głosowe, które wraz z asystentem AI staje się częścią naszej codzienności, szczególnie przy rosnącej popularności inteligentnych urządzeń domowych.

O Wyszukiwarce Petal

Wyszukiwarka Petal to oparta na sztucznej inteligencji mobilna wyszukiwarka, dzięki której znalezienie w sieci potrzebnych informacji jest niezwykle łatwe. Powstałe w 2020 roku narzędzie pozwala wyszukać użytkownikom swoje ulubione aplikacje mobilne, wiadomości, obrazy, filmy, ułatwia robienie zakupów, daje informacje o usługach lokalnych, lotach, hotelach, dla blisko 20 kategorii. W porównaniu z innymi tego typu narzędziami oferuje wiele innowacyjnych funkcji i razem z kolejnymi aktualizacjami jest ulepszana, by dawać użytkownikom nowe, jak najlepsze doświadczenia wyszukiwania. Wyszukiwarka Petal jest preinstalowana na każdym nowym smartfonie lub tablecie Huawei; użytkownicy mogą go również pobrać z AppGallery lub przeglądarki albo uzyskać dostęp do wersji internetowej (www.petalsearch.com) z dowolnego urządzenia.

Tańczące z promocjami 13.01.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.