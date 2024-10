Rola dedykowanych wytrzymałych urządzeń w transformacji cyfrowej gospodarki

Pojęcie transformacji cyfrowej jest obecnie odmieniane przez wszystkie przypadki. Wprowadzenie nowych technologii zmienia funkcjonowanie całych sektorów gospodarki, wzmacniając produktywność, zwiększając elastyczność na zmiany i skracając time-to-market. Wydatki na transformację cyfrową według analityków IDC wyniosą 4 bln USD w 2027 roku.

Hardware a transformacja cyfrowa

O ile w powszechnym rozumieniu transformacja cyfrowa kojarzy się przede wszystkim z oprogramowaniem, przetwarzaniem danych i infrastrukturą i centrami danych, to jednak coraz częściej na pierwszy plan wysuwa się znaczenie zaawansowanych urządzeń, które wspierają codzienną pracę w różnych środowiskach – od fabryk, przez biura, aż po pracę zdalną. Tylko w 2024 roku globalne wydatki na urządzenia wyniosą 1,04 bln USD, co wskazuje na ich rosnącą rolę w cyfryzacji biznesu.Inwestycje w modernizację i wymianę urządzeń są kluczowe dla organizacji każdej wielkości. Pomagają one bowiem obniżyć koszty, zwiększyć efektywność i produktywność, a także podnieść morale pracowników, którzy przestają zmagać się z awariami czy zbyt wolnym sprzętem. Mimo to, firmy przeznaczają jedynie 17% budżetów IT na hardware, co może być przeszkodą w pełnym wykorzystaniu potencjału transformacji cyfrowej.

- Jednocześnie widzimy, że zwiększa się zapotrzebowanie na wytrzymałe urządzenia. Wartość tego segmentu rynku wzrośnie do 8,6 mld USD w 2028 roku, podczas gdy w 2022 wyniosła 6,5 mld. Główną przyczyną tego wzrostu jest niezawodność i dłuższy czas eksploatacji tych urządzeń w porównaniu do sprzętu konsumenckiego. Co za tym idzie, choć droższe w momencie zakupu, to całkowity koszt ich eksploatacji jest niższy niż sprzętu z segmentu konsumenckiego – komentuje Tomasz Piktel, Business Development Manager w Getac.

Potrzebę zmian często podkreślają również sami pracownicy. Dla nich najważniejsza jest niezawodność i odporność urządzeń. Co ciekawe, jest to istotne nie tylko dla specjalistów w branżach ryzykownych, gdzie praca odbywa się w terenie jak wojskowość, sektor energetyczny czy produkcja, ale także przez pracowników biurowych, którzy po zmianach modeli pracy spowodowanych przez pandemię COVID-19 część czasu spędzają na pracy zdalnej.

Zastosowanie dedykowanych wytrzymałych urządzeń

Wytrzymałe urządzenia charakteryzują się także łatwością dostosowania ich do potrzeb poszczególnych branż i organizacji. Najprostsze przykłady swoistej personalizacji to wymiana baterii o większej pojemności, wzmocnienie ochrony przed atakami czy wyposażenie o dodatkowy port I/O i łącznik SMA (co pozwala na podłączenie zewnętrznej anteny i zwiększa siłę sygnału internetowego).

- Coraz więcej pracowników wykonuje swoją pracę w terenie, ale nie tylko oni wymagają wzmocnionych urządzeń do ich osobistych i branżowych wymogów – zaznacza Tomasz Piktel, Business Development Manager w Getac. – Urządzenia można dostosować i modyfikować dysponując w zasadzie każdym budżetem. Te same rozwiązania mogą sprawdzić się w wielu branżach. Na przykład, uszczelnione przyciski usprawniają korzystanie z urządzeń w branży medycznej, wymagającej częstego czyszczenia i dezynfekcji, jak i w budownictwie, gdzie urządzenie jest narażone na zanieczyszczenia w postaci kurzu i pyłu. Z kolei urządzenia wyposażone o moduły GPS najwyższej dokładności sprawdzą się w leśnictwie, służbach ratowniczych i wojskowości.

Wytrzymałe urządzenia stają się kluczowym elementem nowoczesnych przedsiębiorstw, niezależnie od branży. Od wojskowości, przez produkcję, po handel i biura – solidny sprzęt umożliwia pracę w trudnych warunkach, jednocześnie zwiększając elastyczność i wydajność zespołów. W czasach rosnących wyzwań, gdzie liczy się szybkość reakcji i niezawodność, odpowiednio dobrany i spersonalizowany sprzęt staje się podstawą sukcesu wielu firm.

