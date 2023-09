Rusza kampania 360° promująca premierowe smartwatche HUAWEI WATCH GT 4 w Polsce

HUAWEI WATCH GT 4 – Fashion Forward

Realizowane z okazji premiery smartwatchy HUAWEI WATCH GT 4 działania wpisują się w misję marki, jaką jest upowszechnienie dostępu do zaawansowanych i użytecznych nowoczesnych technologii użytkownikom na całym świecie. W tej kampanii duży nacisk kładziony jest na aspekt wyrazistego i dopracowanego designu, który nie przestaje być jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Huawei. Skupienie się na użytkowniku i jego potrzebach znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w promowanych cechach produktu: różnorodnych, stylowych wersjach wykończenia inspirowanych klasycznymi zegarkami, funkcjach pomagających w dbaniu o dobrostan użytkowników i użytkowniczek, czy wreszcie długim czasie pracy na jednym ładowaniu.

Kulminacyjnym punktem kampanii, której pierwsza faza rozpoczęła się w dniu światowej i polskiej premiery, 14 września, i potrwa do końca października br. będzie zasięgowa i jakościowa kampania telewizyjna. Jej uzupełnieniem jest szeroki wachlarz działań reklamowych w Internecie oraz PR‑owych. Pierwszy etap działań ma na celu uwypuklenie modowego aspektu urządzeń, które mają płynnie łączyć się ze stylem swoich właścicieli, podczas gdy w kolejnych tygodniach ciężar będzie sukcesywnie przenoszony na aspekt niewymagającego dbania o dobre zdrowie i budowania dobrych nawyków.

Działania influencer marketingu pod hasłem „Połączony z Twoim Stylem”

Osią działań opartych na współpracy z Twórcami internetowymi są publikacje skupione na podkreśleniu modowego aspektu urządzeń, szczególnie w wersji zegarków z mniejszą kopertą, skierowanej do kobiet poszukujących stylowego smartwatcha. Aby zwiększyć zaangażowanie społeczności fanów, marka przygotowała konkurs we współpracy z ambasadorką produktu, Jessicą Mercedes Kirschner (https://www.instagram.com/jemerced). Pytanie konkursowe to: „Która stylizacja i smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 jest najbardziej połączony z Twoim stylem i dlaczego?”. Konkurs potrwa do 27 września br., a zwyciężczyni otrzyma możliwość wyboru premierowego inteligentnego zegarka w jednej z trzech damskich wersji, jak również otrzyma zaproszenie na ekskluzywne wydarzenie z udziałem ambasadorki, które odbędzie się 5 października br. Konkurs odbywa się pod tym postem na Instagramie.

Ambasadorami wearables od Huawei, udzielającymi się w promocji nowozaprezentowanych zegarków są także Pamela Reif, uznana na świecie ikona mody i fitnessu, oraz złoty medalista olimpijski, światowy i europejski, Sir Mo Farah. W kampanii promującej HUAWEI WATCH GT 4 w mediach społecznościowych w Polsce markę wesprze także grono Twórczyń i Twórców, którzy pokażą, jak smartwatche łączą się z ich stylem życia. Będą to m.in.:

Aleksandra Skubis: https://www.instagram.com/aleksandra_skubis

Kate Zacharzewska https://instagram.com/kate.zach

Justyna Żak https://instagram.com/juszes

Karolina Sobańska https://instagram.com/karolinasobanska

Paulina Lis https://instagram.com/paulina.lis__

Natalia Kusiak https://instagram.com/nataliakusiak

Piotr Czaykowski https://instagram.com/piotrczaykowski

Dominika Wysocka https://instagram.com/dominika.wysocka

To już trzecia kampania 360° realizowana przez Huawei w tym roku w Polsce

Huawei CBG intensywnie wspiera wizerunek marki i świadomość produktów oferowanych we wszystkich kategoriach, kładąc największy nacisk na wearables oraz smartfony. W maju i czerwcu br. marka realizowała działania z okazji premiery docenionego za możliwości fotograficzne smartfonu HUAWEI P60 Pro, a w lipcu ciężar działań przeniesiony został na promocję stylowych, wytrzymałych i zaawansowanych smartwatchy z serii WATCH 4. W przypadku obu kampanii wykorzystane zostały kampanie telewizyjne, uzupełnione marketingiem cyfrowym, działaniami PR oraz influencerskimi.

Kampanię telewizyjną oraz działania digital dla Huawei planuje i obsługuje dom mediowy Wavemaker, a za działania z obszaru PR i influencer marketingu odpowiadają zespoły agencji Ogilvy PR.

Działania wspierające sprzedaż premierową HUAWEI WATCH GT 4 obejmują specjalną ofertę przygotowaną dla kupujących i potrwają do 15 października 2023 r. Warto dodać, że aktywnie włączają się w nie partnerzy biznesowi firmy – operatorzy sieci Plus, Play, Orange i T‑Mobile oraz sieci handlowe: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Komputronik i Neonet.

