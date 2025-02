Rusza sprzedaż smartfonów z serii OPPO Reno13 5G. Są już w Polsce

Autor:

Dostępność premierowych urządzeń w Polsce

Serię OPPO Reno13 5G możemy już kupić w Polsce. Standardowe ceny urządzeń z serii OPPO Reno13 5G prezentują się następująco:

3 399 zł za OPPO Reno13 Pro 5G w konfiguracji 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane,

2 799 zł za OPPO Reno13 5G w konfiguracji 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane,

1 699 zł za OPPO Reno13 FS 5G w konfiguracji 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane,

1 399 zł za OPPO Reno13 F 5G w konfiguracji 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane.

Modele z serii OPPO Reno13 będą dostępne w sprzedaży w partnerskich sieciach detalicznych OPPO.

Seria OPPO Reno13 5G – oferta na start

Producent przygotował specjalną ofertę na start. Decydując się na zakup do 6 marca br.: smartfon OPPO Reno13 Pro 5G będzie dostępny o 400 zł taniej: w cenie 2 999 zł; smartfon OPPO Reno13 5G będzie dostępny o 300 zł taniej: w cenie 2 499 zł, natomiast model OPPO Reno13 FS 5G będzie dostępny o 200 zł taniej: w cenie 1 499 zł. Smartfon OPPO Reno13 F 5G kupimy w standardowej cenie 1 399 zł. Wybierając każdy z powyższych telefonów, w prezencie klienci otrzymają słuchawki OPPO Enco Buds2 Pro.

Słuchawki TWS OPPO Enco Buds2 Pro charakteryzuje długi czas pracy na baterii, nawet do 38 godzin, przetwornik o wielkości 12,4 milimetra – dzięki któremu usłyszymy wysokiej jakości basy – oraz nowoczesny wygląd. Standardowe ceny urządzeń z serii OPPO Reno13 prezentują się następująco: OPPO Reno13 Pro 5G - 3 399 zł, OPPO Reno13 5G - 2 799 zł, OPPO Reno13 FS 5G - 1 699 zł, OPPO Reno13 F 5G - 1 399 zł. Oferta na start obowiązuje od 27.02.2025 r. do 06.03.2025 r. lub do wyczerpania zapasów.

