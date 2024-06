Samsung Galaxy S25 z absurdalnie wysoką ceną? Wszystko przez jeden element

Galaxy S25 z wyższa ceną. Rezultatem lepszy chipset

Analityk Ming-Chi Kuo spodziewa się, że chipset Snapdragon 8 Gen 4, który prawdopodobnie będzie zasilał przyszłoroczny flagowiec, będzie bardzo drogim elementem. Jak zauważyła redakcja Medium, ​​cena wcześniej wspomnianego chipsetu będzie od 25% do 30% droższa niż Snapdragon 8 Gen 3, który napędza wszystkie modele Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 i telefony S24 Plus dostarczane w Ameryce Północnej. Jeśli to prawda, Samsung będzie musiało ponieść ten koszt samo lub obarczyć go konsumentem. Najprawdopodobniejszym scenariuszem będzie zwyczajne podniesienie cen Samsunga Galaxy S25.

Snapdragon 8 Gen 4 ma zostać zbudowany w udoskonalonym procesie technologicznym 3 nm. Dobra wiadomość jest taka, że ​​powinno to oznaczać większą wydajność, z pewnością wystarczającą, aby sprostać rosnącym wymaganiom funkcji AI, które producenci smartfonów coraz częściej dodają do swoich urządzeń.

Linia Galaxy S25 powinna zadebiutować na początku przyszłego roku. Qualcomm potwierdził już, że jeszcze tej jesieni podczas Snapdragon Summit zobaczymy Snapdragon 8 Gen 4.

