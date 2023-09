Sennheiser zaprezentował słuchawki ACCENTUM Wireless [ZDJĘCIA]

„ACCENTUM Wireless zostały opracowane, aby oferować więcej niż na to wskazuje ich cena, dzieląc wiele z najbardziej pożądanych cech naszych wielokrotnie nagradzanych słuchawek MOMENTUM 4” – mówi Christian Ern, główny menedżer produktu Sennheiser. „Konsumenci otrzymują zapierający dech w piersiach dźwięk spod znaku Sennheisera bez poświęcania żywotności baterii czy bezprzewodowej swobody, dzięki której korzystanie ze słuchawek jest przyjemne przez cały dzień.”

Ścieżka dźwiękowa Twojego życia

Oferując wyjątkowe brzmienie Sennheisera i spokój odsłuchu zapewniany przez technologię hybrydowej aktywnej redukcji szumów, ACCENTUM Wireless są prostym wyborem dla konsumentów, dla których w słuchawkach bezprzewodowych priorytetem jest jakość dźwięku. Dynamiczne przetworniki o średnicy 37 mm są zestrojone tak, aby zapewnić ekscytujące wrażenia dźwiękowe z wyjątkowo głębokim basem i uderzającą czystością. Co więcej, akustyka została zoptymalizowana pod kątem lepszej wydajności ANC, radykalnie redukując szumy ze świata zewnętrznego dzięki połączeniu pasywnej izolacji i ukrytych mikrofonów wyłapujących zarówno niskie, jak i wyższe częstotliwości.

Oferując więcej sposobów korzystania z treści audiowizualnych niż kiedykolwiek, ACCENTUM zapewniają wygodniejsze korzystanie ze słuchawek dzięki Bluetooth 5.2 i możliwości podłączenia kilku urządzeń. Aby zapewnić wyjątkową jakość dźwięku, nowe słuchawki obsługują kodek aptX HD, konkurując z dźwiękiem słuchawek przewodowych dzięki mocnemu brzmieniu i stabilnej łączności bezprzewodowej. Na pokładzie znajdują się również kodeki AAC i SBC, idealne do nadrabiania zaległości w serialach lub odkrywania nowych wydań albumów na praktycznie każdym urządzeniu audio obsługującym technologię Bluetooth.

Bateria o dużej mocy

Oprócz działania do 50 godzin na jednym ładowaniu, słuchawki ACCENTUM można szybko podładować i zapewnić do 5 godzin słuchania w zaledwie 10 minut — czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba, aby wstać i przygotować filiżankę kawy. Dołączony kabel ładujący USB-C może również przekształcić słuchawki bezprzewodowe w zestaw przewodowy, jeśli nie możemy skorzystać z połączenia Bluetooth: wystarczy podłączyć kabel USB-C do kompatybilnego urządzenia, aby używać ACCENTUM jako interfejsu audio do odbioru treści i komunikacji głosowej. Wyjątkowo trwała bateria ma dodatkową zaletę polegającą na wydłużeniu czasu potrzebnego do osiągnięcia maksymalnej liczby cykli ładowania w całym okresie użytkowania słuchawek, redukując w ten sposób ilość odpadów elektronicznych.

Jedno urządzenie - wiele funkcji

Model ACCENTUM jest wyposażony nie tylko w funkcje konsumpcji treści — dwa wbudowane mikrofony i dedykowany tryb redukcji szumu wiatru sprawiają, że odbieranie połączeń głosowych staje się niezwykle proste. Regulowany pogłos z zaawansowanym przetwarzaniem sygnału sprawia, że rozmowy są naturalne i nie męczą, jednocześnie minimalizując zakłócenia w tle. Funkcja multipoint płynnie przełącza aktywne połączenie bezprzewodowe z jednego urządzenia Bluetooth na drugie bez konieczności ponownego parowania urządzeń.

Inteligentne sterowanie

Sterowanie funkcjami słuchawek ACCENTUM jest intuicyjne dzięki uproszczonemu układowi z 4 fizycznymi przyciskami i opcjonalnej aplikacji na smartfony. Bezpłatna aplikacja Sennheiser Smart Control poprawia jakość korzystania ze słuchawek dzięki niezwykle prostemu wizualnemu interfejsowi użytkownika, który pozwala na zarządzanie połączeniami i funkcjami Bluetooth po eksperymentowanie z 5-pasmowym korektorem dźwięku. Smart Control może przechowywać ustawienia wstępne użytkownika i aktualizować słuchawki, dzięki czemu funkcje ACCENTUM zawsze będą działać płynnie, nawet gdy podłączone do nich urządzenia będą ewoluować.

„Elegancki i dyskretny wygląd ACCENTUM Wireless to coś więcej niż tylko uzupełnienie rodziny MOMENTUM najnowszej generacji” – mówi Ern. „To prawdopodobnie nasze najwygodniejsze, najbardziej uniwersalne słuchawki bezprzewodowe, charakteryzujące się jednocześnie zrównoważonym charakterem i luksusowymi poduszkami. Twoje uszy mogą cieszyć się komfortem przez wiele godzin.”

Wzornictwo

W przypadku ACCENTUM wydłużony czas słuchania na baterii idzie w parze z długotrwałym komfortem noszenia. Poduszki muszli i pałąka z łatwością dopasowują się do kształtu głowy użytkownika, zapewniając delikatny dotyk. Design nowego modelu nawiązuje do kompaktowej, składanej na płasko konstrukcji MOMENTUM 4 Wireless, nadając całej aktualnej linii słuchawek spójny wygląd, który skupia się zarówno na dźwięku, jak i ergonomii.

Cena i dostępność

​ACCENTUM Wireless będą dostępne w kolorze czarnym i białym. Sprzedaż czarnej wersji rozpocznie się 4 października, natomiast biała wersja będzie dostępna pod koniec listopada. Katalogowa cena obu wersji kolorystycznych wynosi 839 zł.

