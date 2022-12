Sennheiser zmienia święta w krainę doskonałego dźwięku [ZDJĘCIA]

Rozkoszuj się cichym odosobnieniem i melodią swoich ulubionych piosenek dzięki aktywnej redukcji szumów w MOMENTUM True Wireless 3. Ciesz się w pełni komfortową muzyczną sesją słuchową dzięki krystalicznie czystemu dźwiękowi Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless. I nieważne, czy oglądasz „Kevina” czy „Szklaną pułapkę” – dzięki nowemu soundbarowi AMBEO Plus uzyskasz najlepsze wrażenia dźwiękowe ze swojego ulubionego świątecznego filmu.

Zainspiruj się muzyką w te święta

MOMENTUM True Wireless 3

Doskonały dźwięk dzięki przetwornikom Sennheiser TrueResponse. Maksymalny komfort noszenia dzięki doskonałemu dopasowaniu. Adaptacyjna redukcja szumów i niezakłócona przyjemność słuchania. Do 28 godzin pracy na baterii. Dostępne w kolorze czarnym, białym lub grafitowym. Cena katalogowa: 1129 zł.

MOMENTUM 4 Wireless

Ciesz się wyjątkowym dźwiękiem sygnowanym znakiem jakości Sennheiser dzięki inspirowanemu przez audiofilów systemowi przetworników o średnicy 42 mm. Adaptacyjna redukcja szumów lub tryb przezroczystości — zdecyduj, ile świątecznego szumu chcesz słyszeć. Niezrównane 60 godzin pracy baterii. Elegancki design połączony z maksymalnym komfortem noszenia. Konfigurowalne sterowanie dotykowe dzięki nowej aplikacji Smart Control. Dostępne w kolorze czarnym i białym. Cena katalogowa: 1699 zł.

Chcesz wyprzedzić postanowienia noworoczne?

SPORT True Wireless

Idealny dźwięk podczas treningu dzięki przetwornikom Sennheiser TrueResponse. Funkcja Adaptable Acoustics umożliwia wybór między otwartymi a zamkniętymi wkładkami dousznymi. Specjalna, zoptymalizowana pod kątem sportowym, solidna konstrukcja i doskonałe dopasowanieOdporność na kurz, zachlapania i pot. Do 27 godzin pracy baterii. Cena katalogowa: 599 zł.

Wyjątkowe pod każdym względem - idealny prezent dla koneserów muzyki

IE 600

Odkryj najdrobniejsze szczegóły muzyki. 7-milimetrowe przetworniki TrueResponse w ultraodpornej metalowej obudowie z amorficznego cyrkonu ZR01. Neutralne strojenie i szybkie dokładne basy zapewniają krystalicznie czyste wrażenia słuchowe. Doskonałe połączenie komfortu noszenia i perfekcyjnego dźwięku. Cena katalogowa: 3299 zł.

Ciesz się kinem jak nigdy wcześniej

AMBEO PLUS

Przełomowy dźwięk 3D w kompaktowej obudowie. Funkcja automatycznej kalibracji odczytuje właściwości akustyczne pomieszczenia. W aplikacji Smart Control dostępne są konfigurowalne ustawienia wstępne, korektor oraz inne dodatkowe opcje. Platforma AMBEO|OS umożliwia korzystanie z wielu usług strumieniowego przesyłania muzyki. Głębia, siła oddziaływania i przestronność kina w domu — bez kłopotów związanych z dodatkowymi kablami. Sugerowana cena detaliczna: 7149 zł.

Najlepsze prezenty audio dla twórców

Dla pasjonatów kręcenia filmów, tworzenia treści i podcastów Sennheiser przygotował świetne prezenty, uwalniające kreatywność twórców. Niemiecki producent profesjonalnego sprzętu audio przygotował także świąteczne propozycje dla muzyków i wokalistów. Co zabrzmi najlepiej pod choinką?

MKE 200

Udoskonalenie dźwięku za pomocą jednego mikrofonu – Sennheiser MKE 200 uwydatnia głos, a funkcje, takie jak zintegrowana osłona przeciwwietrzna i mocowanie antywstrząsowe, sprawiają, że nagrania brzmią czyściej niż kiedykolwiek wcześniej.

MKE 400

MKE 400 to nakamerowy kompaktowy mikrofon kierunkowy, zaprojektowany w celu rejestracji wolnego od szumów bocznych dźwięku podczas nagrywania wideo. Posiada zintegrowaną osłonę przeciwwietrzną i mocowanie antywstrząsowe.

MKE 600

Mikrofon kierunkowy MKE 600 poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi wyzwaniami filmowymi. Dzięki wysokiej kierunkowości wychwytuje dźwięki z kierunku, w którym skierowana jest kamera i skutecznie tłumi hałas dobiegający z pozostałych stron.

MKE 440

Stereofoniczny mikrofon nakamerowy MKE 440 ma dwa wyrównane i dopasowane minimikrofony kierunkowe, dzięki czemu przechwytuje naturalny dźwięk i eliminuje szumy spoza osi.

XS Wireless Portable Lav Mobile Kit

Zaprojektowany z myślą o vlogerach, twórcach treści i streamerach w podróży, Sennheiser XSW-D Portable Lav Mobile Kit zawiera wszystko, czego potrzeba do uzyskania wysokiej jakości dźwięku w filmach kręconych smartfonem.

MK 4

MK 4 jest doskonałym wszechstronnym urządzeniem do tworzenia podcastów, a także do nagrywania lektora, wokali i instrumentów. Zapewnia fantastyczną jakość dźwięku. To świetny sprzęt do nagrywania w domu - w przystępnej cenie.

HD 25

Świetny dźwięk, super wytrzymała konstrukcja i lekkość! Kultowe HD 25 to jedne z najczęściej używanych słuchawek wśród profesjonalistów. Sprawdzą się w każdej profesjonalnej sesji nagraniowej.

HD 280 PRO

Słuchawki monitorujące HD 280 PRO mają niezwykle solidną konstrukcję połączoną z jakością dźwięku, modułową konstrukcją i doskonałą izolacją akustyczną, która potrzebna jest w terenie.

HD 400 PRO

Dlaczego nie ulepszyć swojego monitoringu studyjnego za pomocą HD 400 PRO? Dzięki ustawionym pod kątem przetwornikom te otwarte słuchawki zapewniają naturalne i dokładne wrażenia słuchowe z szeroką i przejrzystą sceną dźwiękową.

e 935

Kardioidalny mikrofon sceniczny e 935 jest przeznaczony do pracy pod presją. Zapewni wokalowi dużo miejsca na głośnej scenie i umieści go czysto poza miksem.

e 835

Dynamiczny mikrofon kardioidalny e 835 świetnie sprawdzi się nie tylko podczas wydarzeń na żywo na świeżym powietrzu, lecz także podczas sesji nagraniowych w domu. Jest idealny do wszelkiego rodzaju zastosowań wokalnych.

XSW IEM

Jako kompletny zestaw startowy do monitoringu dousznego, XSW IEM zawiera wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia korzystania z odsłuchu osobistego – pozwalając skupić się na jak najlepszym występie.

