Siedem lat Xiaomi w Polsce! Ekstra urodzinowe promocje. Taniej nawet o 200 zł

Promocja rozpoczyna się już dzisiaj, 23 czerwca i będzie trwała dwa tygodnie. Obejmie liczne smartfony oraz urządzenia z ekosystemu Xiaomi. Jedną z głównych atrakcji będzie premierowa obniżka ceny najnowszego smartfonu Redmi 12, trwająca tylko 72 godziny. Można w niej zaoszczędzić aż 200 zł!

Zaczynamy od premiery. Redmi 12 wchodzi na polski rynek i od razu trafia do puli promocyjnej. Ten smartfon klasy podstawowej może konkurować z wieloma urządzeniami z wyższych półek. Duży 6,79-calowy ekran, bateria 5000 mAh, odporność na zachlapania i pył, trzy tylne aparaty oraz interesujący design sprawiają, że jest to w swojej cenie jeden z najbardziej interesujących smartfonów na rynku. Promocja będzie trwać tylko przez 72 godziny od premiery 22 lipca! Warto się pośpieszyć. Cena za wersję 4 GB + 128 GB: 799 zł 599 zł.

Redmi 12C nie zawiedzie cię nawet podczas długiej podróży. Bateria 5000 mAh w połączeniu z oszczędnym chipsetem to więcej niż cały dzień intensywnej zabawy i pracy. Na uwagę zasługuje świetny ekran chroniący nasze oczy dzięki trybowi ograniczającemu emisję światła niebieskiego. Cena za wersję 4 GB + 64 GB: 999 zł 699 zł. Promocja ważna w okresie 23-29 czerwca.

Redmi Note 12S to smartfon z ekranem AMOLED zapewniającym idealną równowagę pomiędzy zużyciem energii a adaptacyjną płynnością odświeżania do 90 Hz. Doskonała wydajność dzięki procesorowi MediaTek Helio G96, zasilanemu baterią 5000mAh. Do tego szybkie ładowanie 33 W, podwójne głośniki i system 3 aparatów z główną matrycą 108 MP z filtrami Film Camera. Cena za wersję 8 GB + 256 GB: 1499 zł 1299 zł.

Redmi Note 12 Pro+ 5G ma aż 8 GB pamięci i 256 GB miejsca na pliki. Do tego łączność 5G oraz ekran AMOLED, którego odświeżanie osiąga 120 Hz, co sprawia że przeglądanie treści jest płynne i nieskazitelne. W smartfonie zastosowano przełomową matrycę aparatu o rozdzielczości aż 200 MP! Promocja ważna w okresie od 30 czerwca do 7 lipca Cena za wersję 8 GB + 256 GB: 2299 zł 1999 zł.

Nie tylko smartfony!

Oprócz popularnych modeli telefonów, w promocji z okazji 7. urodzin znajdziemy też m.in. urządzenia z grupy wearables oraz hulajnogę elektryczną. Xiaomi Smart Band 7 to znany i lubiany towarzysz codziennej aktywności, treningów i zdrowego trybu życia. W ofercie specjalnej znajdziemy dwie wersje tego urządzenia. W wersji NFC można opaską sportową płacić zbliżeniowo, kartami Mastercard, a także Visa. Opaska cały dzień monitoruje poziom natlenienia krwi, analizuje jakość snu, jest wodoodporna, mierzy tętno i działa nawet do 14 dni na jednym ładowaniu. Wszystko dla zdrowia! Cena za wersję NFC: 269 zł 249 zł. Cena za wersję bez NFC: 229 zł 199 zł.

Mi Electric Scooter 3 to przyszłość osobistych środków transportu. Składana, lekka, szybka (do 25 km/h) i wydajna (do 30 km zasięgu1). Elegancka, aluminiowa hulajnoga elektryczna to definicja wolności w mieście i nie tylko. Za bezpieczeństwo odpowiadają m.in. tylny hamulec tarczowy, szereg odblasków z każdej strony i obwody zabezpieczające zasilanie. Jest dostępna w wersji szarej i czarnej. Cena: 2399 zł 1999 zł.

Xiaomi Watch S1 Active to dynamiczny, nowoczesny wygląd, wygoda i wydajność. Jest lekki, ale wytrzymały, praktyczny i elegancki. Smartwatch ma GPS, kompas oraz ekran AMOLED. Monitoruje twoją kondycję i pomaga wydajniej trenować. Bateria pozwala na 12 do 24 dni użytkowania na jednym ładowaniu. Idealny towarzysz treningów. Jest dostępny w kolorach białym, niebieskim i czarnym. Cena: 699 zł 519 zł.

Xiaomi Watch S1 to z kolei definicja stylu. Elegancka, minimalistyczna koperta ze stali nierdzewnej, duży ekran AMOLED, bezprzewodowe ładowanie czy dwupasmowy GPS pomagają nam żyć lepiej, wygodniej i …aktywnie. S1 ma też wszystkie funkcje fitness znane ze smartwatchy, jedynie w nieco bardziej eleganckim wydaniu. Jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i srebrnym. Cena: 999 zł 749 zł.

Mi Smart Air Fryer 3.5l to zdrowsze gotowanie z mniejszą ilością tłuszczu i więcej smaku. Mi Smart Air Fryer to nie tylko frytkownica! Możesz w nim piec, rozmrażać jedzenie oraz fermentować. Urządzenie pozwala przygotować suszone owoce, jest w stanie zastąpić mikrofalę, a nawet piekarnik. Pojemność zbiornika to aż 3.5 litra. Cena: 449 zł 399 zł.

Wybrane oferty będzie można znaleźć w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com, mi-store.pl, mimarkt.pl oraz mi-home.pl i u operatorów: Orange, T-Mobile, Play, Plus oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i X-kom. Oferty mogą się różnić. Szczegóły u sprzedawców.

